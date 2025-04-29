Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.27 комментариев
Волгоград озарил «Свет Великой Победы»
Акция «Свет Великой Победы» прошла на Мамаевом кургане в Волгограде. Она представляет собой видеоинсталляцию – изображение при помощи проекторов передается на главный монумент мемориального комплекса «Родина-мать зовет!» (фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС)
Инсталляция рассказывает зрителям о ключевых событиях Великой Отечественной войны. На стене с барельефами идут кадры военной хроники, демонстрируются фотографии героев войны. Скульптура переливается разными цветами – от красного до золотого (фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС)
Среди зрителей были председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также участники международного форума Союзного государства «Великое наследие – общее будущее» (фото: Кирилл Брага/РИА Новости)
В ходе акции зрители почтили память павших минутой молчания. Володин и депутаты возложили цветы и венок к Вечному огню в честь защитников Сталинграда. К ним присоединились парламентские делегации стран СНГ и дружественных государств Азии, Европы и Латинской Америки (фото: Кирилл Брага/РИА Новости)
Во вторник город ждет президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы государств также посетят Мамаев курган. По словам Володина, мероприятия неслучайно проходят в Волгограде. «Именно здесь произошел переломный момент, определивший исход Великой Отечественной войны и всей Второй мировой. Сталинградская битва длилась 200 дней и ночей», – отметил он (фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС)
Патриотическая акция ежегодно проходит на Мамаевом кургане с новым сценарием, визуальными образами и текстовым сопровождением (фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС)