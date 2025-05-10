Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
Школьницы в Белоруссии показали неприличные жесты во время салюта на День Победы
В Могилеве несколько школьниц сняли видео с неприличными жестами на фоне праздничного салюта ко Дню Победы, их личности устанавливают силовики.
В Могилеве разгорелся скандал после того, как в сети появилось видео с неприличными жестами школьниц на фоне салюта в честь Дня Победы, передает канал «360».
Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности всех участниц произошедшего.
Видеоролик вызвал негативную реакцию среди жителей города, учитывая трагическую историю Белоруссии в годы войны, когда страна потеряла треть населения и подверглась более чем 180 карательным операциям со стороны гитлеровцев.
Ранее в Южно-Сахалинске подростков задержали за осквернение Вечного огня.