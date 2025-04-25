Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.0 комментариев
Путин начал встречу с посланником США Уиткоффом в Кремле
Президент России Владимир Путин провел переговоры с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом в стенах Кремля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков отметил: «Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента Трампа Стивена Уиткоффа». Другие подробности переговоров на момент публикации не раскрываются, передает ТАСС.
Это уже вторая встреча лидеров за последние две недели и четвертая с начала года. Последняя подобная беседа состоялась в Петербурге 11 апреля и длилась более четырех часов. Песков подчеркивал, что обсуждаемые вопросы отличаются высокой сложностью, поэтому переговоры получаются продолжительными.
В Кремле считали взаимодействие с Уиткоффом очень полезным и называли его «очень хорошим, надежным каналом доведения позиций» между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Ранее ТАСС сообщил, что Уиткофф также провел встречу с руководителем Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым в Москве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный посланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву в пятницу утром, а правительственный кортеж покинул территорию Внуково-2 одновременно с сообщениями о визите спецпосланника в российскую столицу.