Путин начал встречу с посланником США Уиткоффом в Кремле

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков отметил: «Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента Трампа Стивена Уиткоффа». Другие подробности переговоров на момент публикации не раскрываются, передает ТАСС.

Это уже вторая встреча лидеров за последние две недели и четвертая с начала года. Последняя подобная беседа состоялась в Петербурге 11 апреля и длилась более четырех часов. Песков подчеркивал, что обсуждаемые вопросы отличаются высокой сложностью, поэтому переговоры получаются продолжительными.

В Кремле считали взаимодействие с Уиткоффом очень полезным и называли его «очень хорошим, надежным каналом доведения позиций» между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Ранее ТАСС сообщил, что Уиткофф также провел встречу с руководителем Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым в Москве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный посланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву в пятницу утром, а правительственный кортеж покинул территорию Внуково-2 одновременно с сообщениями о визите спецпосланника в российскую столицу.