Спецпосланник Трампа Уиткофф прилетел в Москву

Tекст: Вера Басилая

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву утром в пятницу, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным портала Axios, ссылающегося на собственные источники в США, целью визита может стать встреча Уиткоффа с главой российского государства Владимиром Путиным, которая может пройти в этот же день. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее воздушное судно, прибывшее спецрейсом из Соединенных Штатов, приземлилось в московском аэропорту Внуково.

Издание Bloomberg предполагало, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи с президентом России будет настаивать на праве Украины обладать собственными вооруженными силами и оборонной промышленностью.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью ответил шуткой на вопрос американской ведущей о визите Уиткоффа.

В Кремле пообещали проинформировать, если встреча Уиткоффа с Путиным действительно состоится.