Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.0 комментариев
Спецпосланник Трампа Уиткофф прилетел в Москву
В пятницу утром в Москву прибыл специальный посланник президента США Стив Уиткофф, сообщил информированный источник.
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву утром в пятницу, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По данным портала Axios, ссылающегося на собственные источники в США, целью визита может стать встреча Уиткоффа с главой российского государства Владимиром Путиным, которая может пройти в этот же день. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Ранее воздушное судно, прибывшее спецрейсом из Соединенных Штатов, приземлилось в московском аэропорту Внуково.
Издание Bloomberg предполагало, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи с президентом России будет настаивать на праве Украины обладать собственными вооруженными силами и оборонной промышленностью.
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью ответил шуткой на вопрос американской ведущей о визите Уиткоффа.
В Кремле пообещали проинформировать, если встреча Уиткоффа с Путиным действительно состоится.