  • Новость часаЛавров заявил о готовности России заключить соглашение по Украине
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    Мир начинает признание проигрыша Украины
    Bloomberg предположил, с каким предложением едет Уиткофф в Москву
    Подполье сообщило о ликвидации 20 наемников из стран НАТО в Харькове
    Агроном дал рекомендации, как избавиться от нашествия тли
    Комитет ООН заявил о дискриминации русскоязычных на Украине
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    Трамп назвал уступкой России отказ от полного контроля над Украиной
    Стало известно о планах создать новые газовые коридоры между Россией и Ираном
    Король Нидерландов призвал страну вооружиться «до зубов»
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    Анна Долгарева Анна Долгарева Войну вывозит человек в бронежилете

    Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв «Прозрение» США связано с их интересами

    Было бы наивно полагать, что раньше США занимали настолько жесткую позицию в отношении российских интересов просто потому, что плохо нас понимали.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Паша Техник, Кишлак и Бледный – как примеры для подражания

    Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.

    27 комментариев
    25 апреля 2025, 02:41 • Новости дня

    Лавров пошутил о недоверии ведущей CBS Трампу

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров в ходе интервью шуткой ответил на вопрос ведущей телеканала CBS о предстоящем визите в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

    У Лаврова спросили, состоится ли в пятницу встреча Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. О том, что эта встреча запланирована ранее сообщил глава американского государства Дональд Трамп. В ответ на вопрос ведущей Лавров заявил: «Вы что, не верите президенту Соединенных Штатов?» – передает РИА «Новости».

    Напомним, Bloomberg предположило, что Уиткофф во время предстоящей встречи с президентом России будет настаивать на праве Украины обладать собственными вооруженными силами и оборонной промышленностью.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует общественность, если планируется новая встреча, до момента возможной встречи детали переговоров раскрыты не будут.

    24 апреля 2025, 17:36 • Новости дня
    Трамп заявил о недовольстве ударом России по Украине
    Трамп заявил о недовольстве ударом России по Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп высказал неудовольствие по поводу массированного удара России по украинским военным объектам, назвав действия Москвы ненужными и несвоевременными.

    Трамп выразил свое недовольство масштабной атакой России на военные объекты на Украине, передает ТАСС. В сообщении в Truth Social он назвал удары по Киеву ненужными и отметил, что время для такой операции было выбрано крайне неудачно.

    Американский президент призвал президента России Владимира Путина прекратить удары по украинским объектам и предложил перейти к мирному урегулированию конфликта. «Давайте заключим мирную сделку», – подчеркнул Трамп в своем обращении.

    Минобороны России ранее сообщило о массированном ударе по предприятиям авиастроения, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, а также по объектам, связанным с производством ракетного топлива и порохов. В ведомстве уточнили, что все цели были поражены.

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    24 апреля 2025, 19:41 • Новости дня
    Bloomberg предположил, с каким предложением едет Уиткофф в Москву

    Bloomberg: Трамп потребует признания права Украины на армию

    Bloomberg предположил, с каким предложением едет Уиткофф в Москву
    @ Andrew Thomas/NurPhoto/Reuters

    США потребуют от России признать право Украины на обладание собственными вооруженными силами и оборонной промышленностью, передает Bloomberg со ссылкой на источник.

    По данным агентства, этот вопрос должен поднять спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает «Коммерсант».

    Как уточняет агентство, Белый дом в попытках достичь мира на Украине намерен оказывать давление не только на Киев, но и на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов президента Украины Владимира Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что обсуждения Зеленского условий возможных мирных переговоров по конфликту на Украине через СМИ являются неприемлемыми.

    Политолог Станислав Ткаченко объяснил отрезвление позиции США по отношению к России.

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    24 апреля 2025, 14:58 • Видео
    В немецкой политике сменился лидер

    Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

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    24 апреля 2025, 21:46 • Новости дня
    Трамп назвал уступкой России отказ от полного контроля над Украиной

    Трамп: Россия готова к окончанию боевых действий и отказу от полного контроля над Украиной

    Трамп назвал уступкой России отказ от полного контроля над Украиной
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что предпринимает более серьезные меры давления на Москву по вопросу урегулирования ситуации на Украине, чем это известно общественности.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США оказывают значительное давление на Россию с целью достижения урегулирования ситуации на Украине, передает «Интерфакс».

    Отвечая на вопрос о возможных уступках со стороны России для урегулирования украинского кризиса, Трамп выделил такие шаги, как окончание военных действий и отказ от планов по контролю над всей страной. Он отметил, что эти решения были бы значительными уступками со стороны Москвы.

    Президент также добавил, что давление оказывается не только на Россию, но и на Украину, не вдаваясь в детали.

    «Я оказываю большое давление. Вы даже не представляете, какое давление я оказываю на Россию», – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о степени воздействия Вашингтона на Москву.

    Трамп подчеркнул, что часть применяемых мер не афишируется публично, однако о них осведомлены в России и среди людей, близких к ситуации. По его словам, давление ведется по различным каналам, но подробности не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле заявили, что не намерены обсуждать слухи о возможном мирном плане президента США Дональда Трампа, и отметили, что его позиция по Крыму совпадает с российской, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин выступает за мир при условии соблюдения интересов России, а Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни в Белом доме состоятся ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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    24 апреля 2025, 10:29 • Новости дня
    Sky News: Трамп стремится скопировать стиль управления Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший советник по нацбезопасности Дональда Трампа Фиона Хилл заявила, что Трамп стремится управлять США по примеру Владимира Путина, пишет Sky News.

    По ее словам, оба президента видят мир разделенным между тремя державами – США, Россией и Китаем, каждая из которых имеет четкие сферы влияния, передает Sky News.

    Хилл отметила, что Трамп хотел создать «гиперперсонализированное президентство» и действовать сверху вниз, минимизируя систему сдержек и противовесов.

    «Это первый случай, когда президент США хочет подражать российскому лидеру», – подчеркнула она.

    Советник добавила, что Трамп ставил перед собой задачу «нормализовать и перезапустить» отношения между США и Россией, а также лично заинтересован в экономических и бизнес-сделках с Россией.

    По ее мнению, при Трампе вероятность сближения с Путиным значительно возрастает по сравнению с другими лидерами США.

    Ранее президенты Бразилии и США Луис Инасиу Лула да Силва и Дональд Трамп выразили восхищение российским лидером Владимиром Путиным.

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    24 апреля 2025, 17:52 • Новости дня
    CBS News: Глава Пентагона распорядился оборудовать в ведомстве гримуборную

    Помещение у пресс-зала Пентагона переоборудовали под гримуборную для Хегсета

    CBS News: Глава Пентагона распорядился оборудовать в ведомстве гримуборную
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны США распорядился рядом с пресс-залом Пентагона оборудовать комнату для подготовки спикеров ведомства к телеэфирам, несмотря на объявленные меры по сокращению расходов, сообщает CBS News.

    Министр обороны США Пит Хегсет распорядился переоборудовать комнату рядом с пресс-залом Пентагона под гримуборную, чтобы готовиться к выступлениям на телевидении, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на многочисленные источники.

    Стоимость проекта составила десятки тысяч долларов, в то время как администрация ищет меры по сокращению расходов, отметили информаторы, добавив, что первоначально запланированная реконструкция оценивалась более чем в 40 тысяч долларов, но позже сумму сократили.

    «Изменения и модернизация комнаты для брифингов Пентагона – это не новость, и это регулярно происходит во время изменений в администрации», – заявил представитель Пентагона в комментарии телеканалу.

    Хегсет, прежде чем стать министром обороны, был соведущим утреннего шоу на Fox News, а после назначения поклялся улучшить боевые возможности вооруженных сил.

    В кабинете нового министра обороны с его приходом установили новое кресло и большое зеркало с подсветкой для макияжа, сообщил источник. Хегсет, как говорят, сам наносит себе макияж перед выступлениями на телевидении, не тратя денег на услуги визажиста, сообщил CBS News представитель Пентагона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поддержал министра обороны Хегсета после утечки данных при служебной переписке. Несмотря на многочисленные требования освободить министра от должности, Трамп менять Хегсета на посту главы Пентагона не намерен.

    До этого американский сенатор-демократ Тэмми Дакуорт выступила за отставку министра обороны Пита Хегсета после инцидента с распространением секретной информации.

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    24 апреля 2025, 10:03 • Новости дня
    WSJ: Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров по Украине

    Wall Street Journal: Трамп обвинил Зеленского в срыве переговоров по Украине

    WSJ: Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров по Украине
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине зашли в тупик, причиной стала критика предложенного США плана со стороны Владимира Зеленского, пишет The Wall Street Journal.

    Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине зашли в тупик после того как встреча в Лондоне, позиционировавшаяся как решающий момент, завершилась безрезультатно, передает The Wall Street Journal.

    Издание подчеркивает, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Виткофф отменили свое участие после жесткой критики со стороны Зеленского, который отверг предложение США юридически признать российский суверенитет над Крымом.

    Президент США публично обвинил Зеленского в срыве мирного процесса, заявив, что украинский лидер может потерять всю страну, если не согласится на мир сейчас. Зеленский в ответ подчеркнул, что Украина будет действовать в соответствии с конституцией, и выразил надежду на поддержку союзников.

    Как указывает Wall Street Journal, украинские власти опасаются, что Белый дом может прекратить военную помощь Киеву и обвинить Украину в провале переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что обсуждения Зеленского условий возможных мирных переговоров по конфликту на Украине через СМИ являются неприемлемыми.

    Политолог Станислав Ткаченко объяснил отрезвление позиции США по отношению к России.

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    24 апреля 2025, 13:57 • Новости дня
    Путин призвал замедлить динамику цен в России
    Путин призвал замедлить динамику цен в России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В стране необходимо принять меры для замедления динамики цен, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Как уже сказал: важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики», – цитирует президента РИА «Новости».

    Он добавил, что кредитный портфель российских банков в 2025 году снижается, сообщает ТАСС.

    «Так, за первые три месяца объем рублевых кредитов бизнесу на балансе банков сократился на 680 млрд рублей. Объем кредитов физическим лицам уменьшился на 192 млрд рублей», – привел статистику Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в совещании будет участвовать экономический блок правительства, на нем планируется обсудить текущие экономические и социально-экономические вопросы.

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    24 апреля 2025, 21:56 • Новости дня
    Трамп отказался обсуждать ужесточение санкций против России

    Трамп заявил, что ответит на вопрос об ужесточении санкций против РФ «через неделю»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп предпочел не давать немедленный ответ о возможности ужесточения санкций против России, сославшись на ожидание результатов переговоров.

    Трамп в ходе протокольной съемки на его встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Овальном кабинете Белого дома заявил, что не готов немедленно ответить на вопрос о возможном ужесточении антироссийских санкций. Он отметил, что предпочел бы обсудить этот вопрос через неделю, так как рассчитывает на завершение переговоров и возможность заключения сделки, передает ТАСС.

    В четверг американский лидер во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Белом доме сообщил, что в ближайшие дни запланированы ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Ранее сообщалось, что президент США рассматривает возможность снятия санкций с России как часть переговоров о прекращении конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Вашингтон продлил на год санкции против России, введенные Джо Байденом, Москва заявила, что это было предсказуемым шагом и не вызвало удивления в России.

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    24 апреля 2025, 03:58 • Новости дня
    Politico узнала о спорах в Белом доме из-за санкций против «Северного потока – 2»
    Politico узнала о спорах в Белом доме из-за санкций против «Северного потока – 2»
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В администрации США рассматривают возможность отмены санкций против газопровода «Северный поток – 2» и других российских активов, госсекретарь США Марко Рубио выступает против, пишет Politico.

    По данным Politico, Белый дом обсуждает возможность снятия санкций с российского газопровода и других активов России в рамках переговоров по Украине, передает РИА «Новости».

    Источник издания заявил, что идею снятия санкций выдвигает спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По словам другого источника, идея снятия энергосанкций пока не получила широкой поддержки в Белом доме, а Рубио пытался «пытался сорвать» возможную сделку.

    Министр внутренних дел США Дуглас Бергам, возглавляющий национальный совет по энергетическому доминированию, также выступает против, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ заявляли, что США ведут переговоры с Россией и Германией о возможной покупке «Северных потоков» для восстановления поставок энергоносителей в Европу. Указывалось, что американская сторона изучает варианты сотрудничества с Россией, включая Газпром, и рассматривает совместную работу в международных энергетических проектах.

    Коментарии (2)
    24 апреля 2025, 09:43 • Новости дня
    Рубио опроверг обсуждение отмены санкций против «Северного потока – 2»
    Рубио опроверг обсуждение отмены санкций против «Северного потока – 2»
    @ Freddie Everett/Us State/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь Марко Рубио опроверг публикацию издания Politico о том, что в Белом доме обсуждался вопрос снятия санкций с газопровода «Северный поток – 2».

    Госсекретарь США опроверг сообщения о том, что в Белом доме якобы обсуждалось снятие санкций с газопровода «Северный поток – 2», передает РИА «Новости».

    В своем заявлении в социальной сети X он назвал информацию издания Politico «однозначно ложной».

    Рубио подчеркнул: «Ни (спецпосланник президента США) Стив Уиткофф, ни я не вели никаких переговоров о снятии санкций с России».

    Он также добавил, что если у редакции Politico есть «хоть капля честности, она полностью отзовет этот вымысел».

    Ранее газета Politico писала, что в администрации США рассматривают возможность отмены санкций против газопровода «Северный поток – 2» и других российских активов.

    До этого СМИ заявляли, что США ведут переговоры с Россией и Германией о возможной покупке «Северных потоков» для восстановления поставок энергоносителей в Европу.

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    24 апреля 2025, 10:16 • Новости дня
    Двенадцать штатов Америки подали иск против тарифной политики Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Двенадцать штатов оспорили в суде законность масштабных тарифов Дональда Трампа, отмечая, что они нарушают конституционные полномочия Конгресса по регулированию внешней торговли, пишет NBC News.

    Иск был подан генеральными прокурорами двенадцати штатов, включая Аризону и Орегон, в суд по международной торговле США, передает NBC News.

    В документе указано, что Трамп нарушил конституционный порядок, использовав чрезвычайные полномочия для введения всеобъемлющих тарифов на импорт, что, по мнению истцов, нарушает права Конгресса контролировать внешнюю торговлю.

    Генеральный прокурор Аризоны Крис Мэйс заявила: «Безумная тарифная схема Трампа не только экономически безрассудна – она незаконна».

    Генрокурор Нью-Йорка Летития Джеймс также отметила, что эти тарифы приведут к росту инфляции, безработицы и экономическим проблемам для американских потребителей.

    В Белом доме отреагировали на иск, назвав действия демократов «охотой на ведьм против президента Трампа» и подчеркнули намерение продолжать использовать все законные полномочия для защиты США от «чрезвычайных ситуаций», включая рост торгового дефицита и нелегальную миграцию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США намерены сохранить ключевые таможенные тарифы на европейские товары даже после торговых переговоров с ЕС, стремясь вернуть бизнес в страну.

    Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявил, что пошлины, введенные президентом Трампом, могут принести американской экономике до 600 млрд долларов в год.

    Однако глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл признал, что увеличение пошлин президентом замедлит экономику США, и едва не поплатился должностью.

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    24 апреля 2025, 21:17 • Новости дня
    Трамп заявил о предстоящих важных встречах по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Белом доме сообщил, что в ближайшие дни запланированы ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Американский президент заявил: «Мы хотим закончить эту войну, закончить быстро. Я думаю, мы добились большого прогресса, посмотрим, что будет. В следующие несколько дней будут очень важные встречи». Об этом сообщает РИА «Новости».

    Трамп выразил уверенность в возможности скорого достижения мирной договоренности, которую примут обе стороны – Москва и Киев. Он подчеркнул: «Я верю, что они примут это предложение, и я думаю, что мы скоро с этим закончим».

    Президент США также добавил, что встречи по данному вопросу уже проходят и предстоящие дни станут определяющими для развития ситуации.

    Ранее Трамп заявил о шансах на достижение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие дни, отметив возможные экономические выгоды для обеих сторон.

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    24 апреля 2025, 04:11 • Новости дня
    Шойгу оценил возможность возобновления Россией ядерных испытаний

    Шойгу не исключил возобновления Россией ядерных испытаний

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона готова возобновить ядерные испытания, если аналогичные действия предпримут Соединенные Штаты, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    Шойгу указал, что позиции России по этому вопросу напрямую зависят от поведения Вашингтона, который разрабатывает новые типы вооружений и сталкивается с истечением гарантийных сроков некоторых ядерных боеприпасов. По его мнению, «это может подтолкнуть Вашингтон к возобновлению ядерных испытаний». «В этом случае Россия может последовать их примеру в качестве ответного шага», – приводит слова Шойгу ТАСС.

    Он также заверил, что Минобороны России и Росатом готовы к проведению соответствующих работ. При этом Шойгу подчеркнул, что Россия за последние годы приняла на вооружение целый комплекс современных видов оружия, включая стратегические, аналогов которым нет в мире. По его словам, военный потенциал страны значительно вырос, поэтому сейчас острой необходимости в проведении ядерных испытаний не наблюдается.

    Также Шойгу заявил, что НАТО увеличивает контингент у западных границ России и развивает военную инфраструктуру, формируя «ударный кулак». По его словам, европейские страны разворачивают неприкрытую кампанию по подготовке к войне с Россией, представители западных политических и военных кругов хотят быть готовы к столкновению уже к 2030 году. Он считает, что Запад в условиях неудавшихся планов с Украиной будет пытаться провоцировать дестабилизацию в России, Молдавии и Закавказье.

    При этом, по мнению Шойгу, первые шаги, предпринятые Соединенными Штатами на пути к разрядке в отношениях с Россией, заслуживают внимания.

    Он также сообщил, что Украина «ни одного часа» не выполняла объявленное Россией пасхальное перемирие, нарушив его 4,9 тыс. раз в течение 30 часов. Шойгу заявил, что зачистка Курской области от боевиков входит в завершающую фазу. В ближайшее время вся территория региона будет зачищена от ВСУ, сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова незамедлительно ответить на возможные шаги США по возобновлению ядерных испытаний.

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    25 апреля 2025, 01:55 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности России заключить соглашение по Украине
    Лавров заявил о готовности России заключить соглашение по Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готова заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине, но сделка требует «тонкой настройки», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что Москва «готова заключить соглашение». «Но есть некоторые отдельные пункты, элементы этой сделки, которые требуют тонкой настройки, и мы заняты именно этим процессом», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS.

    По его мнению, глава американского государства Дональд Трамп «вполне обоснованно верит», что США и Россия движутся в правильном направлении в вопросе урегулирования на Украине.

    Лавров отметил, что «президент США, вероятно, единственный лидер на Земле, кто признает необходимость ответить на коренные причины» украинского кризиса. Министр сказал, что американский президент осознает ошибочность попыток втянуть Украину в НАТО, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о возможности новой встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом, Лавров заявил, что Россия и США «продолжают контакты с американской стороной».

    Комментируя действия российских войск, глава МИД заявил: «Мы наносим удары только по военным целям или гражданским объектам, которые используются военными. Президент Путин говорил об этом уже много раз».

    Фрагмент интервью Лаврова CBS был опубликован в четверг. Его полная версия выйдет в эфире в воскресенье.

    Напомним, Трамп заявил, что в ближайшие дни запланированы ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он также заявил о шансах на достижение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие дни. Госсекретарь Марко Рубио сказал, что США подготовили реалистичный план урегулирования конфликта на Украине, он представлен Москве и Киеву.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин считает необходимым гарантировать интересы страны при поиске путей урегулирования ситуации на Украине.

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    24 апреля 2025, 13:59 • Новости дня
    Путин призвал использовать новые возможности для экономики России

    Путин заявил о необходимости использовать новые возможности для роста экономики

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выделил приоритет развития отечественного производства и экспорта на фоне глобальных экономических изменений.

    Необходимо использовать открывающиеся возможности для укрепления экономики России, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что важно не только отслеживать и прогнозировать изменения мировой экономической обстановки, но и активно использовать возникающие возможности для развития собственного производства, расширения торговых связей и экспорта.

    Путин отметил: «Нужно не только отслеживать эти факторы, прогнозировать их изменения, главное – использовать открывающиеся возможности для развития собственного производства, торговых связей и экспорта для укрепления отечественной экономики».

    Президент также поставил задачу обеспечить стабильные темпы экономического роста при одновременном сокращении инфляции, подчеркнув сложность ситуации на мировых рынках и серьезные колебания, которые они испытывают.

    Ранее Путин заявил, что рост ВВП России в текущем году будет немного ниже, так как власти сознательно стремятся к этому для борьбы с инфляцией.

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    Западные СМИ: США испытывают соблазн бросить Украину на произвол судьбы

    «Трамп – нечестный посредник: он действует как фактический союзник России», «Трамп только что разорвал Зеленского на тысячу кусочков», «План Трампа – это не что иное, как инструмент капитуляции, и украинцы вряд ли его примут» . С такими оценками выступили западные СМИ после жесткой критики президента США и его администрации в адрес Зеленского, сорвавшего переговоры в Лондоне. Подробности

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    Главная ударная сила российских войск выйдет на новый уровень

    За прошедший год ВПК России поставил на фронт полтора миллиона беспилотников, в том числе четыре тысячи FPV-дронов ежедневно. Но, по словам Владимира Путина, этого недостаточно. Чем обусловлен растущий спрос на FPV-дроны, почему они стали одним из факторов успеха российских военных в зоне и как Россия могла бы масштабировать производство таких беспилотников? Подробности

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    Зеленский вынуждает Россию и США решать судьбу Украины самостоятельно

    Попытки президента США реализовать свой план урегулирования украинского конфликта вновь потерпели крах. И вновь на пути Трампа встал лидер киевского режима. Почему Владимир Зеленский категорически отвергает то, что кажется Дональду Трампу крайне выгодной сделкой – и какими в итоге будут последствия и для него, и для Украины, и для России? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • В немецкой политике сменился лидер

      Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

    • Мира не будет, Зеленский все испортил

      «Прорыва», на который надеялись американцы, не будет: встреча в Лондоне по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины провалилась еще до своего начала. Виноват в этом Владимир Зеленский. И он дорого за это заплатит.

    • Эротические отношения немцев с оружием

      Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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