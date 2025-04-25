Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.4 комментария
Лавров пошутил о недоверии ведущей CBS Трампу
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе интервью шуткой ответил на вопрос ведущей телеканала CBS о предстоящем визите в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
У Лаврова спросили, состоится ли в пятницу встреча Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. О том, что эта встреча запланирована ранее сообщил глава американского государства Дональд Трамп. В ответ на вопрос ведущей Лавров заявил: «Вы что, не верите президенту Соединенных Штатов?» – передает РИА «Новости».
Напомним, Bloomberg предположило, что Уиткофф во время предстоящей встречи с президентом России будет настаивать на праве Украины обладать собственными вооруженными силами и оборонной промышленностью.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует общественность, если планируется новая встреча, до момента возможной встречи детали переговоров раскрыты не будут.