Спецрейс из США приземлился во Внуково

Tекст: Вера Басилая

Спецрейс из США, ранее вошедший в воздушное пространство России со стороны Латвии, успешно приземлился в московском аэропорту Внуково, передает ТАСС.

По словам источника агентства в авиадиспетчерских кругах, «самолет приземлился во Внуково».

Какая именно цель была у данного рейса, источник не уточнил. На данный момент между Россией и США отсутствует регулярное авиасообщение.

Ранее в авиадиспетчерской службе района полетной информации «Рига» сообщили о пересечении самолетом Bombardier Global 7500 воздушной границы России на фоне слухов о визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву.

Bloomberg предположил, что спецпосланник Стив Уиткофф на встрече с президентом России будет настаивать на праве Украины иметь собственные вооруженные силы и оборонную промышленность.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью ответил шуткой на вопрос телеканала CBS о визите спецпосланника президента США в Москву.