Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.3 комментария
Спецрейс из США приземлился во Внуково
Воздушное судно, прибывшее спецрейсом из Соединенных Штатов, приземлилось в московском аэропорту Внуково, сообщил источник в авиадиспетчерских кругах.
Спецрейс из США, ранее вошедший в воздушное пространство России со стороны Латвии, успешно приземлился в московском аэропорту Внуково, передает ТАСС.
По словам источника агентства в авиадиспетчерских кругах, «самолет приземлился во Внуково».
Какая именно цель была у данного рейса, источник не уточнил. На данный момент между Россией и США отсутствует регулярное авиасообщение.
Ранее в авиадиспетчерской службе района полетной информации «Рига» сообщили о пересечении самолетом Bombardier Global 7500 воздушной границы России на фоне слухов о визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву.
Bloomberg предположил, что спецпосланник Стив Уиткофф на встрече с президентом России будет настаивать на праве Украины иметь собственные вооруженные силы и оборонную промышленность.
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью ответил шуткой на вопрос телеканала CBS о визите спецпосланника президента США в Москву.