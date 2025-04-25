Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.3 комментария
Самолет из США пересек границу России на фоне сообщений о визите Уиткоффа
Самолет из США пересек границу России на фоне сообщений о возможном визите спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, следует из данных сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar24.
Согласно данным Flightradar24, самолет из Соединенных Штатов пересек государственную границу России, передает РИА «Новости».
Как сообщили в авиадиспетчерской службе района полетной информации «Рига», которая отвечает за воздушный трафик над Латвией, бизнес-джет Bombardier покинул воздушное пространство в районе контрольной точки OPOKA и далее перешел на связь с диспетчерами России. Дальнейший маршрут воздушного судна в службе не уточнили, передает ТАСС.
Сообщение о пересечении воздушного пространства поступило на фоне публикаций о предполагаемых планах спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа посетить Россию.
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью пошутил в ответ на вопрос ведущей телеканала CBS о визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву.
Агентство Bloomberg сообщило, что Уиткофф на встрече с президентом России будет настаивать на праве Украины иметь собственные вооруженные силы и оборонную промышленность.