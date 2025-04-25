Самолет из США пересек границу России на фоне сообщений о визите Уиткоффа

Tекст: Вера Басилая

Согласно данным Flightradar24, самолет из Соединенных Штатов пересек государственную границу России, передает РИА «Новости».

Как сообщили в авиадиспетчерской службе района полетной информации «Рига», которая отвечает за воздушный трафик над Латвией, бизнес-джет Bombardier покинул воздушное пространство в районе контрольной точки OPOKA и далее перешел на связь с диспетчерами России. Дальнейший маршрут воздушного судна в службе не уточнили, передает ТАСС.

Сообщение о пересечении воздушного пространства поступило на фоне публикаций о предполагаемых планах спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа посетить Россию.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью пошутил в ответ на вопрос ведущей телеканала CBS о визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву.

Агентство Bloomberg сообщило, что Уиткофф на встрече с президентом России будет настаивать на праве Украины иметь собственные вооруженные силы и оборонную промышленность.