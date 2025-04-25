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    Зачем США хотят завладеть украинской трубой
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Белорусская модель – это возможность, упущенная Украиной

    Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Войну вывозит человек в бронежилете

    Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв «Прозрение» США связано с их интересами

    Было бы наивно полагать, что раньше США занимали настолько жесткую позицию в отношении российских интересов просто потому, что плохо нас понимали.

    5 комментариев
    25 апреля 2025, 09:47 • Новости дня

    Самолет из США пересек границу России на фоне сообщений о визите Уиткоффа

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет из США пересек границу России на фоне сообщений о возможном визите спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, следует из данных сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar24.

    Согласно данным Flightradar24, самолет из Соединенных Штатов пересек государственную границу России, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в авиадиспетчерской службе района полетной информации «Рига», которая отвечает за воздушный трафик над Латвией, бизнес-джет Bombardier покинул воздушное пространство в районе контрольной точки OPOKA и далее перешел на связь с диспетчерами России. Дальнейший маршрут воздушного судна в службе не уточнили, передает ТАСС.

    Сообщение о пересечении воздушного пространства поступило на фоне публикаций о предполагаемых планах спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа посетить Россию.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью пошутил в ответ на вопрос ведущей телеканала CBS о визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву.

    Агентство Bloomberg сообщило, что Уиткофф на встрече с президентом России будет настаивать на праве Украины иметь собственные вооруженные силы и оборонную промышленность.

    24 апреля 2025, 19:41 • Новости дня
    Bloomberg предположил, с каким предложением едет Уиткофф в Москву

    Bloomberg: Трамп потребует признания права Украины на армию

    Bloomberg предположил, с каким предложением едет Уиткофф в Москву
    @ Andrew Thomas/NurPhoto/Reuters

    США потребуют от России признать право Украины на обладание собственными вооруженными силами и оборонной промышленностью, передает Bloomberg со ссылкой на источник.

    По данным агентства, этот вопрос должен поднять спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает «Коммерсант».

    Как уточняет агентство, Белый дом в попытках достичь мира на Украине намерен оказывать давление не только на Киев, но и на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов президента Украины Владимира Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что обсуждения Зеленского условий возможных мирных переговоров по конфликту на Украине через СМИ являются неприемлемыми.

    Политолог Станислав Ткаченко объяснил отрезвление позиции США по отношению к России.

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    24 апреля 2025, 21:46 • Новости дня
    Трамп назвал уступку России по Украине

    Трамп: Россия готова к окончанию боевых действий и отказу от полного контроля над Украиной

    Трамп назвал уступку России по Украине
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что предпринимает более серьезные меры давления на Москву по вопросу урегулирования ситуации на Украине, чем это известно общественности.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США оказывают значительное давление на Россию с целью достижения урегулирования ситуации на Украине, передает «Интерфакс».

    Отвечая на вопрос о возможных уступках со стороны России для урегулирования украинского кризиса, Трамп выделил такие шаги, как окончание военных действий и отказ от планов по контролю над всей страной. Он отметил, что эти решения были бы значительными уступками со стороны Москвы.

    Президент также добавил, что давление оказывается не только на Россию, но и на Украину, не вдаваясь в детали.

    «Я оказываю большое давление. Вы даже не представляете, какое давление я оказываю на Россию», – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о степени воздействия Вашингтона на Москву.

    Трамп подчеркнул, что часть применяемых мер не афишируется публично, однако о них осведомлены в России и среди людей, близких к ситуации. По его словам, давление ведется по различным каналам, но подробности не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле заявили, что не намерены обсуждать слухи о возможном мирном плане президента США Дональда Трампа, и отметили, что его позиция по Крыму совпадает с российской, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин выступает за мир при условии соблюдения интересов России, а Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни в Белом доме состоятся ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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    24 апреля 2025, 14:58 • Видео
    В немецкой политике сменился лидер

    Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

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    24 апреля 2025, 17:36 • Новости дня
    Трамп заявил о недовольстве ударом России по Украине
    Трамп заявил о недовольстве ударом России по Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп высказал неудовольствие по поводу массированного удара России по украинским военным объектам, назвав действия Москвы ненужными и несвоевременными.

    Трамп выразил свое недовольство масштабной атакой России на военные объекты на Украине, передает ТАСС. В сообщении в Truth Social он назвал удары по Киеву ненужными и отметил, что время для такой операции было выбрано крайне неудачно.

    Американский президент призвал президента России Владимира Путина прекратить удары по украинским объектам и предложил перейти к мирному урегулированию конфликта. «Давайте заключим мирную сделку», – подчеркнул Трамп в своем обращении.

    Минобороны России ранее сообщило о массированном ударе по предприятиям авиастроения, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, а также по объектам, связанным с производством ракетного топлива и порохов. В ведомстве уточнили, что все цели были поражены.

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    25 апреля 2025, 04:10 • Новости дня
    Washington Post рассказала о предложенной Белым домом Киеву сделке

    WP заявила об отсутствии гарантий безопасности для Киева в предложенной США сделке

    Washington Post рассказала о предложенной Белым домом Киеву сделке
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский план по урегулированию кризиса на Украине предполагает признание воссоединения Крыма с Россией и отсутствие гарантий безопасности для Киева, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

    Как пишет Washington Post со ссылкой на источники, «знакомые со сделкой», условия соглашения предусматривают, что Украина не станет членом НАТО и не получит «никаких реальных гарантий безопасности». При этом сделка «включит в себя признание» Вашингтоном воссоединения Крыма с Россией, а также сохранит за Россией «почти всю территорию», которую российские войска освободили. В качестве одной из частей сделки предусматривается размещение европейских и не входящих в НАТО военных наблюдателей для фиксации прекращения огня, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ выступили с осуждением Белого дома после того, как администрация США подвергла жесткой критике Владимира Зеленского за срыв переговоров в Лондоне.

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    25 апреля 2025, 01:55 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности России заключить соглашение по Украине
    Лавров заявил о готовности России заключить соглашение по Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готова заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине, но сделка требует «тонкой настройки», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что Москва «готова заключить соглашение». «Но есть некоторые отдельные пункты, элементы этой сделки, которые требуют тонкой настройки, и мы заняты именно этим процессом», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS.

    По его мнению, глава американского государства Дональд Трамп «вполне обоснованно верит», что США и Россия движутся в правильном направлении в вопросе урегулирования на Украине.

    Лавров отметил, что «президент США, вероятно, единственный лидер на Земле, кто признает необходимость ответить на коренные причины» украинского кризиса. Министр сказал, что американский президент осознает ошибочность попыток втянуть Украину в НАТО, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о возможности новой встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом, Лавров заявил, что Россия и США «продолжают контакты с американской стороной».

    Комментируя действия российских войск, глава МИД заявил: «Мы наносим удары только по военным целям или гражданским объектам, которые используются военными. Президент Путин говорил об этом уже много раз».

    Фрагмент интервью Лаврова CBS был опубликован в четверг. Его полная версия выйдет в эфире в воскресенье.

    Напомним, Трамп заявил, что в ближайшие дни запланированы ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он также заявил о шансах на достижение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие дни. Госсекретарь Марко Рубио сказал, что США подготовили реалистичный план урегулирования конфликта на Украине, он представлен Москве и Киеву.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин считает необходимым гарантировать интересы страны при поиске путей урегулирования ситуации на Украине.

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    24 апреля 2025, 21:56 • Новости дня
    Трамп отказался обсуждать ужесточение санкций против России

    Трамп заявил, что ответит на вопрос об ужесточении санкций против РФ «через неделю»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп предпочел не давать немедленный ответ о возможности ужесточения санкций против России, сославшись на ожидание результатов переговоров.

    Трамп в ходе протокольной съемки на его встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Овальном кабинете Белого дома заявил, что не готов немедленно ответить на вопрос о возможном ужесточении антироссийских санкций. Он отметил, что предпочел бы обсудить этот вопрос через неделю, так как рассчитывает на завершение переговоров и возможность заключения сделки, передает ТАСС.

    В четверг американский лидер во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Белом доме сообщил, что в ближайшие дни запланированы ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Ранее сообщалось, что президент США рассматривает возможность снятия санкций с России как часть переговоров о прекращении конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Вашингтон продлил на год санкции против России, введенные Джо Байденом, Москва заявила, что это было предсказуемым шагом и не вызвало удивления в России.

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    25 апреля 2025, 06:29 • Новости дня
    Bild сообщила о подготовке Киева к прекращению поддержки со стороны США
    Bild сообщила о подготовке Киева к прекращению поддержки со стороны США
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев рассматривает возможность прекращения американской поддержки и «готовится к худшему сценарию», пишет Bild.

    «Мы готовимся к худшему сценарию, – приводит ТАСС слова источника Bild в украинском правительстве. – А именно к прекращению поддержки со стороны США».

    Источник выразил разочарование тем, что Белый дом не оказывает давления на президента России Владимира Путина и воздерживается от введения новых санкций против России.

    По словам дипломатического представителя Украины, новый мирный план, предложенный США, оказался неприемлем для Киева как по содержанию, так и по «сигналам», полученным на переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что для Киева «признавать любые территории как территории не Украины, а России» – это «красные линии», после этого власти США пригрозили выйти из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

    Кроме того, на днях Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России. За этим последовал отказ главы Госдепа Марко Рубио лететь в Лондон, в результате встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине оказалась сорвана.

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    25 апреля 2025, 02:41 • Новости дня
    Лавров пошутил о недоверии ведущей CBS Трампу

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров в ходе интервью шуткой ответил на вопрос ведущей телеканала CBS о предстоящем визите в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

    У Лаврова спросили, состоится ли в пятницу встреча Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. О том, что эта встреча запланирована ранее сообщил глава американского государства Дональд Трамп. В ответ на вопрос ведущей Лавров заявил: «Вы что, не верите президенту Соединенных Штатов?» – передает РИА «Новости».

    Напомним, Bloomberg предположило, что Уиткофф во время предстоящей встречи с президентом России будет настаивать на праве Украины обладать собственными вооруженными силами и оборонной промышленностью.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует общественность, если планируется новая встреча, до момента возможной встречи детали переговоров раскрыты не будут.

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    24 апреля 2025, 11:45 • Новости дня
    Захарова заявила, что Зеленский «будто специально» подставил США

    Tекст: Александра Юдина

    Представитель МИД России Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в намеренном использовании американского оружия во время пасхального перемирия.

    По ее словам, Зеленский «будто специально» подставил США, применив американские системы HIMARS в дни пасхального перемирия, передает ТАСС.

    Захарова указала, что атаки ВСУ в этот период были направлены на российские гражданские объекты в Белгородской, Брянской, Курской, Херсонской областях, а также в ДНР и Крыму. Дипломат подчеркнула, что удары носили вызывающий циничный характер.

    Также Захарова обвинила Зеленского в срыве очередного раунда консультаций по урегулированию ситуации на Украине, который должен был пройти в Лондоне.

    Дипломат отметила, что глава украинского государства подтвердил желание Банковой любой ценой сорвать мирный процесс.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские военные возобновили проведение спецоперации после завершения пасхального перемирия.

    Министерство обороны России сообщило, что в период с девятнадцатого по двадцать первое апреля ВСУ четыре тысячи девятьсот раз нарушили режим тишины, применяя артиллерию и беспилотники для ударов по российским позициям и гражданским объектам.

    Также эксперты отметили, что интенсивность боев во время перемирия значительно снизилась, хотя ВСУ продолжили атаки, а само перемирие стало успешным дипломатическим шагом и полезным экспериментом для Москвы.

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    25 апреля 2025, 00:25 • Новости дня
    Рубио заявил о реалистичном плане урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    США подготовили реалистичный план урегулирования конфликта на Украине, он представлен Москве и Киеву, сообщил госсекретарь Марко Рубио.

    Рубио призвал «положить конец» вооруженному конфликту. «Обе стороны просто должны с этим согласиться. Мы показали им путь вперед», – приводит его слова ТАСС.

    По его мнению, в Лондоне прошла «хорошая встреча», ожидаются «хорошие встречи на выходных», России и Украине «показали финишную черту». «Нужно, чтобы обе стороны сказали «да», – заявил он, подчеркнув, что обе стороны «должны туда прийти».

    Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс отвергла претензии в том, что Вашингтон в рамках украинского урегулирования якобы просит больше от Киева, чем от Москвы. Она заявила: «Я думаю, это очень нечестная (постановка вопроса)», – передает РИА «Новости».

    Брюс подчеркнула, что «уступки будут с обеих сторон», но «детали этих уступок не будут обсуждаться или утверждаться, пока нет прекращения огня». По ее словам, решения об уступках будут принимать Россия и Украина.

    Напомним, по данным СМИ, Вашингтон подготовил план урегулирования из семи пунктов, включая признание американцами российского суверенитета над Крымом. Рубио отменил поездку в Лондон после отказа Владимира Зеленского принять предложенный вариант.

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    24 апреля 2025, 14:45 • Новости дня
    Захарова: США согласовали посольству России акцию в годовщину встречи на Эльбе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские власти одобрили памятное мероприятие российского посольства на Арлингтонском кладбище ко Дню встречи на Эльбе 25 апреля, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге

    Захарова отметила, что власти согласовали памятную церемонию у мемориальной таблички на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне и подчеркнула, что восстанавливаются добрые традиции, ранее нарушенные запретами администрации Джо Байдена. Также, по ее словам, совместно с американскими ветеранами прорабатываются и другие памятные мероприятия к 80-летию Победы, передает РИА «Новости».

    Дипломат заявила: «Дух Эльбы. Ведь это же теперь уже не просто выражение, это практически имя собственное. Это наглядный пример того, как Россия и Соединенные Штаты могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничество во имя общей цели, во имя общей благородной цели».

    Захарова добавила, что помнить об уроках прошлого особенно важно сейчас, когда страны Запада пытаются переписать итоги Второй мировой войны. Она подчеркнула, что подвиг советских воинов-освободителей невозможно перечеркнуть, и россияне всегда будут хранить память об этих событиях.

    В феврале Песков заявил, что Кремль не собирается проводить новый саммит для празднования годовщины встречи на Эльбе.

    Напомним, американские власти три года подряд не давали российским дипломатам провести церемонию возложения венков к памятной табличке «Дух Эльбы» на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне. В апреле 2022 года посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что США отменили мероприятие в память о встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году.

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    24 апреля 2025, 14:51 • Новости дня
    Захарова объяснила необходимость расчетов в нацвалютах

    Tекст: Ольга Иванова

    Расчеты между странами БРИКС в национальных валютах стали ответом на ограничения, введенные администрацией экс-президента США Джо Байдена, заблокировавшей доступ к долларовым операциям, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, администрация Байдена фактически вынудила Россию и другие страны БРИКС переходить на расчеты в национальных валютах, передает ТАСС. Захарова отметила, что Россия не отказывалась от использования доллара, однако после блокировки американской валюты администрацией Байдена пришлось искать альтернативные инструменты.

    Захарова подчеркнула, что дедолларизация стала глобальной тенденцией именно после действий администрации Байдена, которая первой заблокировала доступ к доллару для некоторых стран. Дипломат отметила: «Россия никогда не отказывалась от этого инструмента. Но когда у нас его из рук выхватили, заблокировали и сделали это с особым остервенением представители администрации Байдена, то тогда просто для того, чтобы рассчитываться, жить и развиваться, начали использовать другие механизмы».

    По словам Захаровой, сейчас страны БРИКС сосредоточены на формировании условий для широкого применения национальных валют во взаимных расчетах. Она добавила, что структурная реформа глобальной финансовой системы требует времени, и страны настроены на достижение практических результатов, несмотря на сложности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что силовое принуждение использовать доллар со стороны США только усилит уход стран к расчетам в национальных валютах, особенно среди стран БРИКС.

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    24 апреля 2025, 13:01 • Новости дня
    Кремль отказался комментировать утечки предполагаемого плана Трампа

    Песков заявил о совпадении позиции России со словами Трампа о Крыме

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле отметили, что не намерены обсуждать слухи о возможном мирном плане президента США Дональда Трампа, а его позиция по Крыму совпадает с российской.

    Кремль не может и не будет комментировать какие-либо утечки, связанные с предполагаемым мирным планом Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

    «Мы не можем и не хотим комментировать какие-либо утечки, связанные с предполагаемыми деталями предполагаемого плана», – отметил представитель Кремля в ходе беседы с журналистами, передает ТАСС.

    Песков также подчеркнул, что заявление Трампа о том, что вопрос принадлежности Крыма не подлежит обсуждению, полностью соответствует позиции России по данному вопросу. Он добавил: «Это полностью корреспондируется с нашим пониманием и тем, что мы говорим уже давно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп подверг критике заявления Владимира Зеленского о статусе Крыма, отметив их негативное влияние на перспективы переговоров.

    Financial Times отметила, что возможное признание Крыма российским со стороны США может привести к дипломатическому кризису между странами Евросоюза и НАТО.

    Между тем советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко опроверг слухи о согласии украинской стороны на признание Крыма российским при переговорах с США.

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    24 апреля 2025, 13:19 • Новости дня
    Песков пообещал проинформировать о новых контактах Путина и Уиткоффа

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует общественность, если планируется новая встреча Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.

    В Кремле пообещали своевременно сообщать о запланированных переговорах между Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что до момента возможной встречи детали переговоров раскрыты не будут. По его словам, любые подробности могут быть представлены только после того, как такие контакты состоятся.

    Axios со ссылкой на свои источники сообщал, что американский спецпосланник Стивен Уиткофф, вероятно, прибудет в Россию для переговоров с Путиным в пятницу.

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    24 апреля 2025, 13:07 • Новости дня
    Песков: Путин выступает за мир при соблюдении интересов России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин считает необходимым гарантировать интересы страны при поиске путей урегулирования ситуации на Украине, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге подчеркнул, что Кремль продолжает взаимодействие с американской стороной, передает ТАСС. По словам Пескова, Россия ориентируется на дальнейшие усилия по достижению мирного урегулирования украинского конфликта.

    Он отметил в ответ на вопрос журналиста, что президент России Владимир Путин поддерживает достижение мира при условии обязательного учета интересов страны. Песков отдельно подчеркнул, что этот пункт является ключевым для позиции Москвы.

    Работа по данному направлению, по его словам, продолжается, несмотря на любые внешние факторы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине зашли в тупик из-за критики предложенного США плана со стороны Владимира Зеленского.

    Песков заявил, что ведется подготовительная работа к возможной встрече Путина и президента США Дональда Трампа.

    Сам Трамп отметил, что встреча с Владимиром Путиным вряд ли состоится в Саудовской Аравии, но ожидает переговоров вскоре после этого.

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • В немецкой политике сменился лидер

      Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

    • Мира не будет, Зеленский все испортил

      «Прорыва», на который надеялись американцы, не будет: встреча в Лондоне по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины провалилась еще до своего начала. Виноват в этом Владимир Зеленский. И он дорого за это заплатит.

    • Эротические отношения немцев с оружием

      Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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