Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.0 комментариев
Кортеж выехал из Внуково-2 на фоне сообщений о прибытии Уиткоффа
Правительственный кортеж покинул территорию Внуково-2, что совпало с сообщениями о визите спецпосланника США Стивена Уиткоффа в российскую столицу.
Правительственный кортеж выехал с территории аэропорта Внуково-2 на фоне сообщений о прибытии в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, передает ТАСС. Как отмечает корреспондент агентства, кортеж направился в сторону центра города.
Ранее портал Axios сообщил, что в ближайшую пятницу Уиткофф может провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Официальных подтверждений этой информации пока не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный посланник президента США Стив Уиткофф прибыл утром в пятницу в Москву, воздушное судно с ним на борту приземлилось в аэропорту Внуково. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью каналу CBS прокомментировал этот визит с юмором.