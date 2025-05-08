Путин встретил в Кремле глав иностранных делегаций

Tекст: Дарья Григоренко

Церемония неформальной встречи прошла в Большом Кремлевском дворце перед обедом от имени Путина для глав иностранных делегаций, передает РИА «Новости».

Ранее российский лидер на ногах пообщался с белорусским коллегой Александром Лукашенко и главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым перед началом официального обеда в Кремле.

Президент Узбекистана поздравил российского коллегу с праздником, на что Путин ответил приветствием: «Салам алейкум». Мирзиеев отметил: «Салам алейкум.., Всех привез, все здесь у меня». В завершение беседы президент Узбекистана подчеркнул: «Я в вашем распоряжении».

В четверг Лукашенко и Мирзиеев прибыли в Москву с официальным визитом, в том числе для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Ранее сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Республики Сербской Милорад Додик, министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан прибыли в Москву.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что планы киевского режима по запугиванию иностранных лидеров, приглашенных в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, были полностью сорваны.