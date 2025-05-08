Tекст: Дарья Григоренко

Позже стало известно, что в Москву прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы, передает РИА «Новости».

Оба планируют посетить торжественный военный парад, который состоится 9 мая на Красной площади.

Ранее в столицу России прибыли президенты Киргизии Садыр Жапаров и Узбекистана Шавкат Мирзиеев для участия в памятных событиях, приуроченных ко Дню Победы.

В четверг помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что планы киевского режима по запугиванию иностранных лидеров, приглашенных в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, были полностью сорваны.