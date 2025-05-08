Ушаков: Киевские угрозы не смогли сорвать приезд иностранных лидеров в Москву

Tекст: Дарья Григоренко

Он подчеркнул, что приглашенные главы государств оказались гордыми и самостоятельными людьми, не поддавшимися давлению и угрозам со стороны Киева. «Из Киева было много сигналов, с помощью этих сигналов украинские власти пытались запугать иностранных лидеров, чтобы те не приезжали в Москву. Но мне кажется, то, что я вам упомянул, – цифры, – говорит о том, что они люди гордые, самостоятельные, конечно, они не испугались», – заявил Ушаков, передает ТАСС.

Помощник российского лидера уточнил, что почти все приглашенные лидеры иностранных государств уже либо прибыли в Москву, либо прибудут в ближайшие часы. «Просто уверенно могу сказать, что эти планы [Киева] были сорваны. Они были сорваны участием многих государств в наших торжествах», – заключил он.

Напомним, в четверг президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Республики Сербской Милорад Додик, министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан прибыли в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Во вторник помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров.

