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Ушаков: Киевские угрозы не смогли сорвать приезд иностранных лидеров в Москву
Планы киевского режима по запугиванию иностранных лидеров, приглашенных в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, были полностью сорваны, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в эфире Первого канала.
Он подчеркнул, что приглашенные главы государств оказались гордыми и самостоятельными людьми, не поддавшимися давлению и угрозам со стороны Киева. «Из Киева было много сигналов, с помощью этих сигналов украинские власти пытались запугать иностранных лидеров, чтобы те не приезжали в Москву. Но мне кажется, то, что я вам упомянул, – цифры, – говорит о том, что они люди гордые, самостоятельные, конечно, они не испугались», – заявил Ушаков, передает ТАСС.
Помощник российского лидера уточнил, что почти все приглашенные лидеры иностранных государств уже либо прибыли в Москву, либо прибудут в ближайшие часы. «Просто уверенно могу сказать, что эти планы [Киева] были сорваны. Они были сорваны участием многих государств в наших торжествах», – заключил он.
Напомним, в четверг президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Республики Сербской Милорад Додик, министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан прибыли в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.
Во вторник помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров.