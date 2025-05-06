  • Новость часаУшаков: В Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров
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    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия всегда искала Большой смысл

    Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы разрушает миф об изоляции России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.

    3 комментария
    6 мая 2025, 16:46 • Новости дня

    Ушаков: В Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров

    Ушаков: В Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров
    @ Кирилл Зыков/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Почти три десятка иностранных руководителей посетят Москву, чтобы принять участие в параде Победы на Красной площади, посвященном юбилею окончания войны.

    Почти три десятка иностранных лидеров примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

    «Приглашены многочисленные иностранные гости, и мы ожидаем, что на параде Победы будет присутствовать 29 лидеров из тех стран, которые мы пригласили», – заявил он журналистам.

    На высшем уровне на мероприятиях будут представлены такие страны, как Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Египет, Зимбабве, Китай, Конго, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Сербия, Словакия, Экваториальная Гвинея, Эфиопия и Южная Осетия. Кроме того, Индию, Никарагуа и ЮАР представят делегации на высоком уровне.

    Ушаков подчеркнул, что приглашены и генеральные секретари международных организаций, таких как ШОС, СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, Организация Исламского сотрудничества, Союзное государство России и Белоруссии, комиссия Африканского союза, а также президент Нового банка развития. Также на параде ожидается присутствие глав всех аккредитованных в России дипломатических представительств и руководителей оборонных ведомств ряда стран.

    В параде на Красной площади примут участие парадные расчеты из 13 стран, включая Азербайджан, Вьетнам, Белоруссию, Египет, Казахстан, Китай, Киргизию, Лаос, Монголию, Мьянму, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Помимо официальных лиц, на мероприятии будут присутствовать ветераны из Армении, Израиля, Монголии и США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Москву на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прибудут главы государств и делегации, в частности, глава сербского государства Александр Вучич заявил, что не собирается отказываться от визита в Россию на 9 Мая.

    6 мая 2025, 11:55 • Новости дня
    В России зажгли Вечные огни на 80 мемориалах Победы
    В России зажгли Вечные огни на 80 мемориалах Победы
    @ ООО «Газпром межрегионгаз»

    Tекст: Ольга Иванова

    В преддверии 80-летия Великой Победы в России зажгли Вечные огни на 80 мемориалах воинской славы в рамках акции «Храним огонь Победы».

    Торжественная церемония прошла на мемориале павшим воинам «Журавли» в Петербурге. В мероприятии приняли участие министр энергетики Сергей Цивилев, губернатор Петербурга Александр Беглов, представители «Газпрома», ветераны, юнармейцы и жители разных регионов страны.

    Министр энергетики заявил: «Сегодня одновременно загорелось 80 Вечных огней по всей территории Российской Федерации в память о великих людях, о дважды победителях. Тех, кто победил в той войне, а потом вернулся, израненный и уставший, и совершил свой второй подвиг, своим трудом сделав нашу страну великой державой. Мы гордимся нашими героями, и сегодня в их честь зажигаются Вечные огни, открываются музеи, места памяти и славы. И сегодня уже их дети, внуки и правнуки точно так же побеждают на фронтах и точно так же трудятся для того, чтобы наша страна, как всегда, была великой. Светлая память всем тем, кто ушел из жизни, но оставил достойный след и бессмертную память на все времена».

    Акция «Храним огонь Победы» стартовала в феврале 2025 года в селе Майма Республики Алтай. С этого времени каждую неделю к природному газу подключаются новые Вечные огни. Самые западные, восточные, северные и южные мемориалы, участвующие в акции, расположены в Калининградской, Приморской, Ханты-Мансийской областях и Карачаево-Черкесии соответственно. До Дня Победы планируется перевести на сетевой газ более 130 Вечных огней.

    Ранее в Александровском саду прошла церемония забора частиц Вечного огня для доставки по России и за рубеж.

    Кроме того, в рамках всероссийской акции по газификации мемориалов в Ульяновской, Псковской областях и Коми зажгли Вечный огонь в честь героев войны.

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    5 мая 2025, 21:19 • Новости дня
    Минобороны рассекретило наградной лист отца президента Казахстана
    Минобороны рассекретило наградной лист отца президента Казахстана
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России рассекретило наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева – отца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

    В документе, опубликованном на портале «Подвиг народа», говорится о награждении отца президента Казахстана орденом Отечественной войны II степени за участие в сражениях под северо-западнее Еглиевца в Польском Мазовецком воеводстве в январе 1945 года, передают «Аргументы и Факты».

    В наградном листе отмечено, что Кемель Токаев первым ворвался в расположение противника, уничтожил пятерых немецких солдат, взял одного в плен и, несмотря на ранение в ногу, сумел добраться до своих, по пути ликвидировав пленного. Ранее на портале «Подвиг народа» был опубликован только один документ о награждении Токаева медалью «За отвагу».

    Ранее Министерство обороны России представило новый проект, посвященный героям Великой Отечественной войны разных национальностей.

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    5 мая 2025, 19:29 • Видео
    В Германии меняется власть. Что дальше?

    Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

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    6 мая 2025, 03:52 • Новости дня
    Украинские военные прошли по навозу на параде в Лондоне
    Украинские военные прошли по навозу на параде в Лондоне
    @ James Manning/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Во время парада в Лондоне, посвященного 80-летию Победы, украинские военные прошли по конскому навозу, как и остальные участники парада, сообщают СМИ.

    Соответствующее видео опубликовано RT.


    В начале парада шел большой кавалерийский расчет, за которым двигались пешие колонны, включая военных с Украины. Отмечается, что украинские военные шли не в ногу, при этом конский навоз оказался прямо на пути марширующих. Та же ситуация произошла и с другими участниками парада, передает РИА «Новости».

    Дополнительно отмечается неудачный выбор полотна для украинского флага: его длина оказалась слишком большой, из-за чего государственный символ практически волочился по земле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британские власти вывели на парад настоящих нацистов.

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    6 мая 2025, 13:21 • Новости дня
    Кремль пообещал Украине немедленный ответ на нарушение майского перемирия
    Кремль пообещал Украине немедленный ответ на нарушение майского перемирия
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия согласилась прекратить огонь в дни празднования Дня Победы, однако если с Украины поступят удары по позициям или объектам, будет дан немедленный ответ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Российская сторона готова прекратить огонь на майские праздники, однако при атаках с Украины пообещан немедленный адекватный военный ответ, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что инициатива президента Путина о временном перемирии на праздничные дни сохраняет актуальность, и соответствующие указания уже даны верховным главнокомандующим России. Он добавил, что предложения по перемирию остаются в силе, однако никакой реакции от Киева пока не поступило.

    По словам пресс-секретаря, ни от представителей Украины, ни от самого руководства страны не прозвучало заявлений о готовности поддержать праздничное перемирие. Песков выразил сожаление по поводу отсутствия обратной связи с украинской стороны.

    Москва объявила перемирие на этот период и заявила о намерении остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая до 0:00 с 10 на 11 мая. Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина объявить перемирие с седьмого по девятое мая в честь 80-летия Победы.

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    6 мая 2025, 00:58 • Новости дня
    ФСБ заявила о возрождении нацистской идеологии в странах Запада

    Tекст: Антон Антонов

    Спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны, на Западе происходит возрождение нацистской идеологии, а потомки нацистских преступников занимают высокие государственные посты, заявила ФСБ.

    «В год 80-летия со дня окончания Второй мировой войны в странах Запада происходят события, наступление которых не могли вообразить себе наши деды, ценой миллионов жизней спасшие Европу от порабощения гитлеровской Германией. Фактически возрождается нацистская идеология, проповедующая превосходство одних наций над другими», – приводит ТАСС текст сообщения ФСБ.

    ФСБ отметила, что потомки тех, кто служил гитлеровскому режиму, сегодня занимают высокие должности на Западе и открыто гордятся своими предками. «Потомки нацистских преступников, разбитых Красной армией 80 лет назад, пробравшиеся в органы власти стран Запада, стремятся к реваншу», – заявили в ведомстве.

    В сообщении подчеркивается, что в ряде западных государств гражданам запрещается отмечать День Победы, носить георгиевские ленточки и боевые награды Великой Отечественной войны под угрозой уголовной ответственности.

    ФСБ России рассекретила уникальные архивные материалы о поисках нацистских преступников. Сообщается, что пособники нацистов, бежавшие за границу после войны, осели в США, Канаде, ФРГ, Британии, Австралии, где их во время холодной войны объявили борцами за свободу. Пособники нацистов, бежавшие в страны Запада после окончания Второй мировой войны, становились главными участниками антисоветской, а потом и антироссийской пропаганды.

    ФСБ также подчеркнула, что западные страны до середины 1943 года сознательно игнорировали факты преступлений немецких фашистов на территории СССР.

    Подчеркивается, что ФСБ располагает информацией о нацистах, совершивших преступления во время Второй мировой войны, не имеющие срока давности. Эта информация по мере рассекречивания будет предаваться гласности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, библиотека и архив Канады обнародовали в интернете 600-страничный доклад о расследовании иммиграции бывших нацистов в Канаду. Аргентинские власти предоставили открытый доступ к архивам о судьбах нацистов, скрывшихся в стране после Второй мировой войны.

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    6 мая 2025, 13:14 • Новости дня
    Rutube, VK и «Яндекс» отказались от рекламы в День Победы

    Tекст: Александра Юдина

    Крупнейшие отечественные IT-компании Rutube, VK и «Яндекс» приняли решение отказаться от показа коммерческой рекламы 9 Мая, подчеркнув значимость праздника.

    В Telegram-канале видеохолдинга Rutube указано, что на платформе весь день будет действовать акция «День тишины»: с полуночи до конца суток пользователи не увидят ни одного рекламного ролика.

    Интернет-портал о высоких технологиях CNews сообщает, что VK реализует аналогичные меры: пользователи сервисов VK Видео, «ВКонтакте», «Одноклассников» смогут смотреть любые фильмы, передачи и ролики без рекламы в течение всего дня, а также получить доступ к образовательным проектам, приуроченным к 80-летию Победы на специальном сайте. Кроме того, метаканал «Дзена», посвященный памятной дате, также будет работать без рекламы.

    В пресс-службе «Яндекса» также отметили, что коммерческая реклама 9 Мая не будет размещаться на главной странице ya.ru, а также на сервисах «Кинопоиск», «Яндекс музыка», «Афиша» и «Книги». Вместо этого пользователи увидят тематические подборки фильмов, книг и песен праздничной тематики, передает ТАСС.

    Директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров подчеркнул, что «День Победы – важнейший день для всех россиян», и выразил надежду, что инициативы помогут аудитории глубже познакомиться с историей страны.

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    5 мая 2025, 20:11 • Новости дня
    Актер Гогунский назвал любимые песни о Великой Отечественной войне
    Актер Гогунский назвал любимые песни о Великой Отечественной войне
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Самые любимые песни о Великой Отечественной войне – «День Победы», «Журавли», «На безымянной высоте», «Ехал я из Берлина» и «Вставай, страна огромная», рассказал газете ВЗГЛЯД российский актер, композитор и певец Виталий Гогунский.

    «Поздравляю всех наступающим великим праздником Победы. Так получилось, что одна из первых, а может, и первая песня, по словам мамы, которую я исполнил в возрасте меньше двух лет, была "День Победы"», – говорит Гогунский. По его словам, эта песня великая и его самая любимая из тех, что посвящены Великой Отечественной войне, поскольку именно с нее началась любовь к музыке.

    В более взрослом возрасте, рассказывает собеседник, ему также полюбилась песня «Журавли». Это трогательная, глубокая песня советского композитора Яна Френкеля на стихи дагестанского поэта Расула Гамзатова. Гогунский отмечает, что он исполняет и другую прекрасную песню «Журавли», написанную продюсером Максом Фадеевым, в которой «тот же посыл» – люди, которые защищают свою отчизну, остаются в памяти и становятся бессмертными.

    «Еще за мелодичность мне всегда нравилась песня "На безымянной высоте" со своими строчками "Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят". Это те песни, которые трогают с детства. Нравятся мне и духоподъемные песни про войну, такие как "Вставай, страна огромная". Интересно, что эта песня была написана на второй день войны – 24 июня 1941 года – и прошла ее всю с советскими войсками, сыграла большую роль в Победе. Это мощный духоподъемный гимн», – рассказывает артист.

    Кроме того, музыкант среди любимых песен назвал такую народную классику, как «Катюша» и победную казачью песню «Ехал я из Берлина». Ее он исполнял на экзамене, когда учился во ВГИКе.

    «Россию всегда бережет Бог. История не знает за последние 500-700 лет, начиная, наверное, со времен Ивана Грозного, чтобы наша страна кому-то покорялась. Поэтому очень важен дух, который нам придают такого рода песни. Именно поэтому и я посвятил нашим предкам и современникам песню "Победа", которую написал вместе с героем Российской Федерации Александром Михайловичем Белоглазовым», – заключил Гогунский.

    Ранее в российской столице прошла церемония забора частиц Вечного огня от Могилы неизвестного солдата, их поместили в специальные лампы для доставки по России и за рубеж.

    Коментарии (11)
    5 мая 2025, 19:25 • Новости дня
    Объявлено о визите премьера Мьянмы на парад Победы

    Премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн посетит парад Победы в Москве

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава правительства Мьянмы поедет в Россию на празднование 80-летия Победы и станет гостем парада на Красной площади в Москве.

    Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн посетит Россию по приглашению президента России Владимира Путина и примет участие в торжественном параде в честь 80-летия Победы, передает ТАСС.

    Ранее Путин отметил, что между странами достигнута договоренность, согласно которой расчет Вооруженных сил Мьянмы пройдет на параде вместе с российскими военными на Красной площади. Президент России отдельно подчеркнул, что Мин Аун Хлайн приглашен в Москву на 9 Мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Мексики получил приглашение на Парад Победы в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал проведение отдельных встреч Владимира Путина с лидерами стран на 9 Мая.

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    6 мая 2025, 10:20 • Новости дня
    O Globo: Да Силва собрался предложить России посредничество в переговорах с Украиной
    O Globo: Да Силва собрался предложить России посредничество в переговорах с Украиной
    @ IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Бразильские власти рассматривают возможность взять на себя посредничество в переговорах по урегулированию ситуации на Украине на фоне неудач США, пишет O Globo.

    Администрация президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы рассматривает возможность выступить посредником на переговорах по украинскому конфликту на фоне провала США в попытке добиться реального прогресса, пишет газета O Globo со ссылкой на источники в правительстве.

    Да Силва во вторник отправится в Москву, чтобы провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и принять участие в праздновании Дня Победы.

    «Эта поездка будет иметь двойную цель: помимо попытки представить Бразилию в качестве мирного посредника в конфликте между Россией и Украиной, еще и передать сигнал о независимости бразильской внешней политики от других великих мировых держав», – сообщили источники газеты.

    Спецпомощник президента Бразилии по международным вопросам Селсо Аморим 30 апреля заявил, что посредничество и предотвращение конфликтов перестали быть исключительной задачей великих держав, но Бразилия намерена стать посланником мира.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постпред Украины при ООН Андрей Мельник выразил сожаление из-за активизации контактов между руководством Бразилии и России, к тому же Владимир Зеленский неоднократно направлял просьбы о встрече президенту Бразилии, но все обращения остались без ответа со стороны да Силвы.

    В свою очередь, специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам президента Бразилии Селсу Аморим в середине апреля заявлял, что отношения между Россией и Бразилией находятся на высоком уровне.

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    6 мая 2025, 03:19 • Новости дня
    Захарова упрекнула Британию в ошибочной тактике по отношению к России

    Tекст: Антон Антонов

    Россия продолжает двигаться вперед, несмотря на попытки Великобритании «из века в век» нанести ей стратегическое поражение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» Захарова прокомментировала участие украинских военных в лондонском параде, посвященном 80-летию победы над нацистской Германией, передает РИА «Новости».

    «Не ту тактику Британия выбирает из века в век. Пока они думают как нам, с новыми технологическими возможностями, применяя техники интриги и провокации, в очередной раз объявить некое стратегическое поражение и его попытаться реализовать, Россия идет вперед», – заявила Захарова.

    Она выразила мнение, что украинские военные, которые маршировали по Лондону, действуют по британскому, англосаксонскому заказу, который ставит целью попытку нанесения стратегического поражения России.

    Она отметила, что британские власти в попытке нанести России стратегическое поражение решили провести по Трафальгарской площади настоящих нацистов – вооруженных британским оружием террористов и боевиков.

    Захарова напомнила, что на протяжении истории Россия «переламывает» все, что делает Британия: одерживает победы, возглавляет процесс деколонизации, а также запускает в космос спутник и первого космонавта. Дипломат добавила, что Британия выбрала «не ту» тактику: «А если бы ту выбрали, тоже были бы в космосе».

    Она отметила, что западный индивидуализм не способен понять людей в России, где «не каждый сам за себя». Захарова заявила: ««Мы за всех, за правду, друг за друга». «Они не понимают, что для нас встать за товарища, за страну вне зависимости от угрозы – это не просто дело чести, это дело жизни, смысл нашего существования», – подчеркнула Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия Reform UK запретила вывешивать иностранные флаги, включая украинский, на зданиях контролируемых ею советов в Англии. Замминистра обороны Британии Алистер Карнс подверг критике инициативу партии Reform UK. Карнс подчеркнул, что подобные меры «посылают неверный сигнал» в обществе, особенно на фоне празднований 80-летия Победы, в которых участвовали украинские военные.

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    6 мая 2025, 10:10 • Новости дня
    Пригожин и Валерия назвали любимые песни о Великой Отечественной войне
    Пригожин и Валерия назвали любимые песни о Великой Отечественной войне
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Любимыми песнями о Великой Отечественной войне можно назвать «Темная ночь» и «Журавли», сказал газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин. Он также рассказал, что его супруга певица Валерия любит исполнять такие военные песни, как «Синий платочек», «Гляжу в озера синие» и «С чего начинается Родина».

    «В тот период – во времена ВОВ – писались шедевры. Практически все песни выдающиеся. Наверное, моя самая любимая – "Темная ночь, только пули свистят по степи". В моем детстве у нас был черно-белый телевизор, и мы часто смотрели фильмы. Для примера, когда шел фильм "17 мгновений весны", на улице не было ни души – все сидели по домам и смотрели. Крутили и кинокартину "Два бойца", где как раз и исполнил мной любимую песню Марк Бернес. Я вырос на военных фильмах», – делится Пригожин.

    Также он вспоминает, что часто смотрел художественный фильм «Летят журавли», где исполняется песня Яна Френкеля «Журавли», которая также навсегда осталась в его памяти и вызывает «особые чувства».

    «Моя супруга певица Валерия поет песни военных лет – "Синий платочек", "Гляжу в озера синие" и многие другие. Здесь сложно выбрать одну любимую. А в этом году она будет исполнять песню "С чего начинается Родина" в "Квартирнике" у Евгения Маргулиса 9 мая», – заключил Пригожин.

    Ранее российский актер, композитор и певец Виталий Гогунский среди своих самых любимых песен времен Великой Отечественной войны назвал «День Победы», «Журавли», «На безымянной высоте», «Ехал я из Берлина» и «Вставай, страна огромная». Он подчеркнул, что с рядом из них у него связаны теплые воспоминания, а также отметил важность поднятия духа для страны во все времена.

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    5 мая 2025, 19:18 • Новости дня
    В метро Москвы прошла акция «Синий платочек Победы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    На станции метро «Курская» прошла патриотическая акция с участием иностранных блогеров и поздравлением народного артиста Юрия Назарова с 88-летием.

    Организатором выступил благотворительный фонд «Русская земля», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Мероприятие собрало сотни жителей и гостей города, а также блогеров из разных стран, которые приехали в рамках программы, посвященной 80-летию Победы.

    В этот день чествовали народного артиста Юрия Назарова, которому исполнилось 88 лет. Президент фонда Анна Данилова вручила ему эксклюзивный патриотический платок и поздравила с днем рождения. Назаров в ответ сказал: «Вместе мы делаем большое общее дело! Родина – самое дорогое, что у нас есть».

    В ходе акции артисты, в том числе актриса Полина Нечитайло, Академический хор Московского метрополитена, кадетский хор «Звезда» и детский коллектив «Акси», исполнили военные песни а капелла. К ним присоединились пассажиры столичной подземки. Особым моментом стало выступление иностранных блогеров, которые выучили и спели знаменитую «Катюшу».

    Заместитель гендиректора АНО «ДВФМ» Вахтанг Хикландзе подчеркнул важность знакомства иностранных гостей с символами Великой Отечественной войны. С 2016 года акция «Синий платочек Победы» объединяет около миллиона участников в России и за рубежом, в этом году мероприятие стартовало в Нижнем Новгороде и охватит около 50 городов.

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    5 мая 2025, 21:28 • Новости дня
    РУВИКИ презентовала обновленную базу героев к юбилею Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    К 80-летию Победы на портале РУВИКИ появилась расширенная база с биографиями более 14 тыс. героев СССР и России.

    Интернет-энциклопедия РУВИКИ презентовала обновленный проект «Наши герои – наша история», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Теперь портал содержит обширную базу биографий героев СССР и России, насчитывающую более 14 тысяч записей. Генеральный директор РУВИКИ Владимир Медейко объяснил, что к юбилею 80-летия Победы в Великой Отечественной войне удалось создать уникальную библиотеку героев страны, охватывающую периоды с 1934 года до современности.

    В структуре портала выделены три самостоятельных раздела: «Герои Великой Отечественной войны», «Герои Советского Союза» и «Герои России». В первом разделе каждый пользователь может добавить историю о своем родственнике – участнике войны, вне зависимости от наличия награды или звания, используя семейные архивы, письма и фотографии.

    В двух других разделах представлены биографии обладателей званий Героя СССР и Героя России. В частности, по состоянию на 28 апреля 2025 года на портале размещена информация о 420 военнослужащих, удостоенных звания Героя России за участие в Специальной военной операции.

    Проект поддержали Министерство обороны России, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Музей Победы. Также совместно с музеем организована выставка «От Кремля до Рейхстага», которая пройдет на Чистопрудном бульваре в Москве с 12 мая по 8 июня 2025 года.

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    5 мая 2025, 18:23 • Новости дня
    В музее на Поклонной горе открыли экспозицию «Путь к Победе»

    В Музее Победы открыли экспозицию «Путь к Победе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Музее Победы на Поклонной горе представили новую мультимедийную экспозицию, рассказывающую о подвигах солдат и военачальников Красной Армии.

    Открытие экспозиции «Путь к Победе» состоялось 5 мая, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Она занимает почти 4,5 тыс. кв. метров и приурочена к 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Экспозиция рассказывает о героизме солдат Красной Армии, уделяя внимание не только командирам, но и рядовым бойцам.

    Впервые в музее создан комплекс «оживших диорам», посвященный ключевым сражениям: битве за Москву, Сталинградской битве, обороне Ленинграда, Курской битве, форсированию Днепра и штурму Берлина. На экранах перед батальными полотнами демонстрируются короткие фильмы, воссоздающие атмосферу фронтовых будней и позволяющие зрителям эмоционально погрузиться в события войны.

    В рамках интерактивного комплекса «Реликвии Победы» собраны более 160 подлинных экспонатов, включая томик Пушкина, пробитый осколком, саблю тувинского командира Тулуша Кечил-оола, гимнастерку и шлемофон механика-водителя танка Т-34 Александры Ращупкиной. Благодаря смарт-стеклу, реликвии дополнены мультимедийной информацией о судьбах их владельцев.

    В создании масштабной экспозиции участвовали около 100 музеев России и Беларуси, а также различные организации и архивы. Для посетителей доступна цифровая библиотека с историческими материалами о Великой Отечественной войне, включая архивные документы, интерактивные карты и сводки Совинформбюро.

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    5 мая 2025, 21:02 • Новости дня
    В ЛНР прошел форум к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

    Tекст: Валерия Городецкая

    В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Краснодоне Луганской народной республики прошел патриотический форум, ключевым событием которого стало награждение лучших образовательных организаций республики.

    На форуме собрались представители молодежных организаций, юнармейцы и волонтеры, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил важность патриотического воспитания и роли движения «Юнармия», подчеркнув: «Ваша клятва – это не просто слова, а начало большого пути… Уверен, что вы будете достойными потомками своих дедов и прадедов».

    Форум начался с митинга у монумента «Клятва», продолжился в музее «Молодая гвардия», где глава республики поделился личной историей своей семьи, сражавшейся и работавшей в годы Великой Отечественной войны. Пасечник подчеркнул, что именно передача подобных историй из поколения в поколение формирует непоколебимость и единство народа.

    Участники форума приняли участие в тематических выставках, соревнованиях и мастер-классах, а также в церемонии награждения победителей образовательных конкурсов. В Алчевске прошла отдельная сессия, посвященная волонтерству, где обсуждали, как помощь ближнему стала чертой луганского характера. Завершился форум военно-патриотическим квестом «Стаханов 1941-1943», где школьники проявили знания истории города и сплоченность.

    В рамках форума было представлено обновленное «Полотно мира» длиной 80 метров, символизирующее годы, прошедшие с Победы над фашистской Германией.

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