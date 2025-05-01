Вучич пообещал приехать в Москву на 9 Мая

Tекст: Алексей Дегтярев

«У них нет ни одной другой темы. Мир горит, с Украиной не знают, что делать, отключение электричества. <…> Представьте себе, если бы в Сербии на 24 часа отключили электричество. Нас бы повесили вниз головой. Но единственная и главная проблема – это вот эта», – сказал Вучич, передает ТАСС со ссылкой на газету «Вечерне новости»

Он добавил, что Сербия остается на европейском пути, она не собирается с него уходить, и пояснил, что пообещал российскому коллеге Владимиру Путину посетить Россию на 9 мая.

«Никто другой не должен ехать и страдать, поеду я, если только со мной что-то не случится или не будет какой-то невероятной угрозы для Сербии», – заключил политик.

Ранее Еврокомиссия предупредила Сербию о том, что визит Вучича в Москву на День Победы может осложнить переговоры по вступлению в Евросоюз.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила ЕК с пиратами, которые подобными образами раздают «черные метки».