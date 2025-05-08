Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.5 комментариев
Глава МИД Лаоса прибыл в Москву на День Победы
Министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.
Визит состоялся из-за того, что президент Лаоса Тхонглун Сисулит заболел коронавирусом и не смог посетить Москву на юбилейные торжества, как ранее предполагалось, передает РИА «Новости».
Накануне президенту Лаоса Тхонглун Сисулиту отменил поездку в столицу России на День Победы из-за тяжелого течения коронавируса. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что вместо него приедет министр иностранных дел.