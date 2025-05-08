Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.6 комментариев
Додик приехал в Москву на празднование юбилея Победы
Президент Республики Сербской Додик прибыл в Москву на празднование дня Побелы
В Москву прибыл президент Республики Сербской Милорад Додик, чтобы принять участие в праздновании 80-летней годовщины Победы.
Президент Республики Сербской Милорад Додик приехал в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы, передает ТАСС.
До этого Додик заявлял, что для него является большой честью «быть в Москве на таком важном событии». Церемонии, приуроченные к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, проходят при участии иностранных делегаций.
Ранее Милорад Додик подтвердил свое намерение приехать в Москву на празднование 80-летия Победы, несмотря на предупреждение ЕС.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее пригрозила последствиями за участие в параде Победы в Москве.