Додик приехал в Москву на празднование юбилея Победы

Президент Республики Сербской Додик прибыл в Москву на празднование дня Побелы

Tекст: Вера Басилая

Президент Республики Сербской Милорад Додик приехал в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы, передает ТАСС.

До этого Додик заявлял, что для него является большой честью «быть в Москве на таком важном событии». Церемонии, приуроченные к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, проходят при участии иностранных делегаций.

Ранее Милорад Додик подтвердил свое намерение приехать в Москву на празднование 80-летия Победы, несмотря на предупреждение ЕС.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее пригрозила последствиями за участие в параде Победы в Москве.