Додик приехал в Москву на празднование юбилея Победы

  • Новость часаРФ и КНР заявили, что «Железный купол для Америки» превращает космос в арену войны
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    «Надо делать все, чтобы память о наших ребятах жила вечно»
    ВСУ дважды пытались прорвать границу России в Курской области после объявления перемирия
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    Cиноптик назвал температуру воздуха перед началом парада в Москве
    Путин: Россия и Китай считают, что ООН должна играть центральную роль в мировых делах
    Путин заявил об успешном сотрудничестве РФ и КНР в сфере атомной энергетики
    Кремль: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали Украину в ходе прошедших переговоров
    ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР
    Россиянам разрешили безвозмездно использовать 52 военные песни на праздниках
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Темное просвещение пугает Макрона и масонов

    Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Визит Си Цзиньпина на Парад – это про ценности

    При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Можно ли герою бить жену

    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

    22 комментария
    8 мая 2025, 15:06 • Новости дня

    Додик приехал в Москву на празднование юбилея Победы

    Президент Республики Сербской Додик прибыл в Москву на празднование дня Побелы

    Tекст: Вера Басилая

    В Москву прибыл президент Республики Сербской Милорад Додик, чтобы принять участие в праздновании 80-летней годовщины Победы.

    Президент Республики Сербской Милорад Додик приехал в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы, передает ТАСС.

    До этого Додик заявлял, что для него является большой честью «быть в Москве на таком важном событии». Церемонии, приуроченные к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, проходят при участии иностранных делегаций.

    Ранее Милорад Додик подтвердил свое намерение приехать в Москву на празднование 80-летия Победы, несмотря на предупреждение ЕС.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее пригрозила последствиями за участие в параде Победы в Москве.

    7 мая 2025, 19:20 • Новости дня
    В Москве объяснили решение Алиева не приезжать на 9 Мая

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев пропустит торжества по случаю 80-летия Победы в Москве, поскольку будет занят на мероприятиях, посвященных его отцу – Гейдару Алиеву.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев не примет участия в московских мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым, передает «Интерфакс».

    Ушаков уточнил причину отказа, отметив: «Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву».

    Азербайджан в этот период традиционно отмечает годовщину со дня рождения бывшего президента страны Гейдара Алиева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в российскую столицу начали прибывать иностранные лидеры, которые планируют при  участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Великой отечественной войне. Ожидается, что более двух десятков руководителей государств посетят 9 мая парад Победы на Красной площади.


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    8 мая 2025, 00:57 • Новости дня
    Вучич записал обращение на Красной площади в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Сербии после прибытия в Москву записал обращение с Красной площади, отметив, что его не волнует мнение других государств относительно своего приезда в российскую столицу.

    Президент Сербии Александр Вучич записал обращение на Красной площади в Москве, передает «Коммерсант». В ходе видеообращения Вучич заявил, что не обращает внимания на реакцию иностранных государств по поводу своего визита в Россию.

    Президент Сербии отметил, что его не выбирают ни в Риге, ни в Таллине, ни в Вильнюсе, ни в других столицах. Он выразил уверенность, что Сербия останется на европейском пути, и добавил: если кто-то захочет наказать, пусть наказывают его лично.

    Вучич сообщил, что 8 мая проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а 9 мая, перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Сербский лидер намерен встретиться и с патриархом Кириллом, чтобы вручить ему орден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сербский президент прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

    Ране министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал закрытие воздушного пространства рядом европейских стран для иностранных лидеров, желающих попасть в Москву ко Дню Победы, позором. Маршрут перелета Вучича из Белграда предусматривал остановку в Баку для дозаправки. Другой европейский лидер, планирующий принять участие в параде Победы в Москве, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, заявил о запрете Эстонией пролета его спецборта над своей территорией.

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    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

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    8 мая 2025, 01:15 • Новости дня
    Вайно назвал наступление СССР, а не ядерные бомбежки причиной капитуляции Японии

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководитель администрации президента России Антон Вайно отметил, что решающим фактором капитуляции Японии в 1945 году стало наступление советских войск на Дальнем Востоке, а не ядерная бомбардировка городов Хиросима и Нагасаки американцами.

    Сброс США ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки не был для Японии определяющим при принятии решения о капитуляции, указывает Антон Вайно в сборнике статей Совбеза РФ «К 80-летию Великой Победы», передает ТАСС. Глава администрации президента подчеркнул, что в первую очередь советское наступление, приведшее к разгрому Квантунской армии, сыграло роль в капитуляции Японии и перечеркнуло планы Токио по переброске сил для обороны против союзников.

    Он напомнил, слова тогдашнего премьер-министра Японии Кантаро Судзуки, который признавал, что японцы испытали большое потрясение от атомной бомбардировки, однако вступление СССР в войну сделало продолжение войны невозможным.

    Вайно отметил, что после ядерных ударов по Японии США начали искажать суть тех событий, оправдывая свои действия необходимостью скорейшего завершения войны, хотя соотношение сил между США и Японий и так указывало на превосходство американцев.

    По словам руководителя администрации президента РФ, в этих обстоятельствах удары по Хиросиме и Нагасаки «по сути, представляли собой натурное испытание ядерного оружия при ударе по городским агломерациям» и были варварским актом. Вайно озвучил мнение историков, что эти действия преследовали цель подтвердить «растущие гегемонистские устремления США».

    Напомним, в августе 1945 года пилоты американских ВВС сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями. Примечательно, что на ежегодных траурных церемониях в память о жертвах ядерных взрывов японские официальные лица воздерживаются от упоминания, что бомбардировки были осуществлены США.

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    7 мая 2025, 16:56 • Новости дня
    Евросоюз нашел болезненный для США ответ на американские пошлины

    FT узнала о готовности ЕС ввести пошлины на Boeing в качестве ответной меры в адрес США

    Евросоюз нашел болезненный для США ответ на американские пошлины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейская комиссия рассматривает включение самолетов Boeing в новый список товаров, подпадающих под ответные пошлины на импорт из США, если торговые переговоры с Вашингтоном не увенчаются успехом, пишет FT.

    Европейская комиссия, которая управляет торговой политикой ЕС, готова включить гражданские самолеты Boeing в список на примерно 100 млрд евро ежегодного импорта США, товары из которого будут подвергнуты санкциям, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    Американские пошлины в размере 25% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС остаются в силе. При этом ЕС приостановил ответные пошлины на товары США на сумму 21 млрд евро, включая мотоциклы Harley-Davidson, птицу и одежду, до 14 июля, чтобы помочь процессу переговоров.

    «Следующая группа пошлин, которая затронет самолеты и потенциально химическую продукцию, вероятно, будет применяться с этого момента, если не будет достигнута договоренность с США, заявили чиновники. Список предлагаемых товаров, который, как ожидается, будет опубликован в четверг, может измениться, предупредили они», – говорится в материале.

    Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, возглавляющий переговоры, сообщил Европейскому парламенту во вторник, что 70% экспорта из ЕС в США теперь облагаются пошлинами.

    «Мы полностью вовлечены в переговоры с США, поскольку договоренность остается нашим предпочтительным результатом, но если переговоры сне дадут необходимых результатов, мы будем готовы к альтернативе с целью восстановления равных условий», – заявил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале мая Шефчович заявил, что Евросоюз отказался принимать соглашение с США, предусматривающее сохранение пошлин на уровне 10%.

    Напомним, что власти США начали тарифную войну, охватившую множество стран, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается убедить Вашингтон, что Евросоюз при необходимости может обойтись без торговли с Америкой и найти ей альтернативу.

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    8 мая 2025, 09:59 • Новости дня
    Стало известно о визите депутатов Европарламента в Москву 9 мая

    Spiegel: Депутаты из Германии, Чехии и Словакии посетят Москву в годовщину Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пятеро депутатов Европарламента из четырех стран планируют посетить Москву в День Победы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне, сообщило издание Der Spiegel.

    Депутаты Европарламента из Германии, Чехии, Словакии и с Кипра приедут в Москву 9-10 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, передает ТАСС. В составе делегации – немецкие политики Михаэль фон дер Шуленбург и Рут Фирмених от партии BSW.

    В заявлении политиков говорится, что визит приурочен к годовщине Победы над немецким фашизмом и прекращению огня на Украине, объявленному Россией. «Этим визитом мы хотим ясно дать понять, что считаем диалог и обмен мнениями на всех уровнях необходимыми для преодоления постоянно растущей спирали конфронтации и эскалации в Европе», – подчеркнули немецкие депутаты.

    Евродепутаты также отметили, что намерены возложить венки и провести встречи с российскими парламентариями и представителями культуры. Визит, по их словам, подчеркивает важность дипломатии и поиска прочного мира в Европе. Политики высказались против продолжения военного конфликта на Украине и призвали к новой европейско-российской повестке.

    Лидер BSW Сара Вагенкнехт подтвердила поездку Фирмених в Москву, пояснив, что цель визита – возложение венка в честь 80-й годовщины освобождения, без участия в официальных парадах.

    Ранее министр иностранных дел России заявил о заинтересованности французских евродепутатов принять участие в праздновании 80-летия Победы в Москве.

    Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас отметила, что участие в праздновании 9 Мая в Москве встретит сопротивление ЕС, особенно со стороны стран – кандидатов на вступление в союз, которым рекомендовано избегать подобных визитов.

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    8 мая 2025, 00:52 • Новости дня
    Началось объявленное Путиным перемирие к 80-летию Победы

    Началось объявленное Путиным трехдневное перемирие к 80-летию Победы

    Tекст: Денис Тельманов

    С полуночи 8 мая вступило в силу объявленное на трое суток президентом России Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 80-летия дня Победы. При этом российские войска готовы отражать возможные атаки украинской стороны.

    Россия прекратила боевые действия на 72 часа в рамках перемирия, объявленного президентом Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС. Перемирие началось с полуночи 8 мая и завершится в полночь 11 мая.

    Российская сторона подчеркнула, что Вооруженные силы России готовы отразить возможные атаки в случае нарушений перемирия со стороны Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля по ранее объявленному перемирию остается неизменной, дополнительных указаний не поступало.

    Вооруженные силы Украины вечером 7 мая совершили массированную атаку беспилотниками на российские регионы. ПВО уничтожила БПЛА противника в том числе над Москвой.

    Это третье перемирие, объявленное за время спецоперации на Украине. Первое проходило в январе 2023 года по случаю Рождества, второе – в апреле в связи с Пасхой. В обоих случаях украинская сторона нарушала условия прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что единственным препятствием к перемирию остается Киев, который нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня.

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    7 мая 2025, 19:54 • Новости дня
    Орбан рассказал о новом скандале в ЕС из-за Украины

    Орбан раскритиковал заявление фон дер Ляйен о помощи Украине оружием

    Орбан рассказал о новом скандале в ЕС из-за Украины
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер Венгрии Виктор Орбан возмутился инициативой Еврокомиссии о выделении Украине финансовых средств и вооружений.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал скандалом заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о планах военной поддержки Украины, передает RT на русском.

    В своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Орбан отметил: «Сегодня фон дер Ляйен объявила о новых планах Еврокомиссии: Украина получает деньги и оружие, европейские налогоплательщики платят по счетам. Скандал!»

    Ранее Урсула фон дер Ляйен призвала ускорить процесс присоединения Украины к Евросоюзу. По ее словам, Еврокомиссия намерена активнее поддерживать Киев, включая поставки вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Виктор Орбан заявил, что присоединение Украины к Евросоюзу приведет к массовому притоку украинских рабочих, которые займут места венгров. Премьер также сообщил, что вынужден вступить в открытый конфликт с Владимиром Зеленским после услышанной угрозы. Он также назвал Украину дополнительной обузой для Евросоюза в случае ее принятия.

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    8 мая 2025, 01:35 • Новости дня
    Мерц заявил об отсутствии оснований для выплаты репараций Польше со стороны ФРГ

    Мерц объявил об окончательном прекращении споров с Польшей о репарациях

    Tекст: Денис Тельманов

    Берлин подчеркнул, что все юридические аспекты польских репарационных претензий больше не подлежат пересмотру, однако совместные проекты возможны.

    Вопрос репараций Польше от Германии юридически закрыт, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском, передает ТАСС. Мерц отметил, что правовые вопросы репараций считаются урегулированными и не подлежат возобновлению.

    Он уточнил, что это не исключает возможности реализации совместных польско-германских проектов, которые могут компенсировать ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Дональд Туск, в свою очередь, подтвердил, что Польша больше не будет настаивать на выплате репараций Германией.

    Ранее польские власти, представлявшие партию «Право и справедливость», представили в 2022 году доклад о потерях страны и потребовали от Германии выплатить 6,2 трлн злотых (около 1,5 трлн долларов). Однако правительство Германии всегда подчеркивало отсутствие оснований для выплат, ссылаясь на отказ Польши от репараций в 1953 году. Новое польское руководство отказалось от финансовых требований и предложило искать альтернативные формы компенсации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не будет требовать от Германии репараций за ущерб времен Второй мировой войны, но ожидает морального признания вреда.

    Польские власти ранее попросили ООН создать специальную платформу для диалога с Германией по вопросу репараций. Варшава перешла от требований многомиллионных выплат к угрозам Берлину, но эти действия связаны с попыткой польских политиков решить внутренние и внешние задачи.

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    7 мая 2025, 21:15 • Новости дня
    Лавров: В ЕС приветствуют только проповедующих нацистские ценности лидеров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал закрытие воздушного пространства рядом европейских стран для иностранных лидеров, желающих попасть в Москву ко Дню Победы, позором.

    В беседе с журналистом Павлом Зарубиным он подчеркнул: «Конечно, это позор. Это позор». Об этом сообщает РИА «Новости».

    Лавров добавил, что власти Евросоюза приветствуют только тех, кто «проповедует нацистские ценности, как Владимир Зеленский и его команда». По словам главы МИД, Брюссель стремится ограничить права тех, кто поддерживает сохранение исторической памяти вместе с Россией.

    Напомним, латвийские и литовские власти запретили пролет сербскому самолету, на борту которого должен был находиться президент Сербии Александр Вучич.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал решение Польши и прибалтийских государств закрыть воздушное пространство для президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо при посещении парада Победы в Москве продолжением абсурдной русофобской линии.

    Еврокомиссия предупредила Сербию о том, что визит Вучича в Москву на День Победы может осложнить переговоры по вступлению в Евросоюз.

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    8 мая 2025, 11:47 • Новости дня
    Правительство разрешило безвозмездно использовать 52 военные песни на праздниках
    Правительство разрешило безвозмездно использовать 52 военные песни на праздниках
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Список музыкальных произведений о героизме народа в Великой Отечественной войне теперь официально разрешено исполнять безвозмездно на государственных и памятных мероприятиях.

    Правительство России утвердило перечень из 52 песен и марша «Прощание славянки», которые можно использовать безвозмездно на праздничных мероприятиях, говорится в сообщении на сайте правительства. Документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

    В список включены такие известные произведения, как «День Победы», «Катюша», «В лесу прифронтовом», «Журавли», «Синий платочек», «На безымянной высоте», «Песенка военных корреспондентов» и другие.

    Эти песни разрешается исполнять на концертах, митингах, шествиях, памятных церемониях, в теле- и радиопрограммах в День Победы, День защитника Отечества, а также в другие дни воинской славы и памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной.

    Утверждение перечня стало частью исполнения федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Закон требует сформировать общедоступный перечень произведений, прославляющих подвиг советского народа, которые были правомерно обнародованы до 26 декабря 1991 года.

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    7 мая 2025, 18:22 • Новости дня
    Самолет Си Цзиньпина приземлился в Москве
    Самолет Си Цзиньпина приземлился в Москве
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер КНР Си Цзиньпин прилетел в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

    Самолет китайского лидера приземлился в аэропорту Внуково-2, передает РИА «Новости». Китайский лидер прибыл в Москву около 18:00 мск.

    В рамках визита Си Цзиньпин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Ожидается, что программа пребывания главы КНР в России продлится с 7 по 10 мая.

    В среду председатель КНР Си Цзиньпин отправился из Пекина в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы.

    Еврокомиссия «приняла к сведению» поездку главы КНР Си Цзиньпина в Россию, заявил представитель организации Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе. Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву.

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    7 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Вучич прилетел в Москву на торжества ко Дню Победы

    Александар Вучич прибыл в Москву для участия в юбилейных мероприятиях

    Tекст: Евгения Караваева

    Сербский президент прибыл в российскую столицу, чтобы принять участие в событиях, приуроченных к 80-летию Победы.

    Президент Сербии Александар Вучич прилетел в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, передает ТАСС.

    Во время визита в Россию у сербского лидера также запланирована личная встреча с президентом России Владимиром Путиным.

    Самолет с президентом Вучичем делал остановку в Баку. Посадку воздушного судна объяснили необходимостью дозаправки. После этого самолет Вучича вылетел в российскую столицу.

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    8 мая 2025, 00:46 • Новости дня
    Стало известно о планах Украины не возвращать долги 30 лет

    Украина не планировала возвращать западные займы в течение 30 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил о планах не возвращать долги западным партнерам в течение следующих 30 лет, несмотря на рост госдолга.

    Украина не будет возвращать долги западным странам в ближайшие 30 лет, передает ТАСС. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что государственный долг страны уже достиг почти 100% ВВП, что значительно превышает уровень до начала боевых действий. По его словам, большая часть долгов была получена на льготных условиях, и отдавать эти средства не потребуется в ближайшие десятилетия.

    «В ближайшие, условно, 30 лет мы эти долги не будем отдавать», – сказал Марченко в эфире украинского телеканала «Рада». Министр также отметил, что по обслуживанию долгов применяются либо льготные ставки, либо партнеры берут на себя выплату процентов.

    Он подчеркнул, что Украина не сможет справиться без поддержки западных партнеров ни в условиях войны, ни в случае перехода к мирному существованию. Киев уже неоднократно подчеркивал, что финансировать может только военные расходы, а другие статьи бюджета покрываются за счет зарубежной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд России удовлетворил ходатайство Газпрома об увеличении неустойки для «Нафтогаза Украины». Сумма неустойки превысит 1,35 млрд долларов вместе с расходами на арбитраж. Кабмин Украины заявил о невозможности увеличить зарплаты учителям, так как все бюджетные поступления идут на нужды армии и безопасности. Владимир Зеленский обвинил европейских политиков в препятствии вступлению Украины в Евросоюз из-за их желания «занять лучшие места на Красной площади».

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    8 мая 2025, 13:11 • Новости дня
    Cиноптик назвал температуру воздуха перед началом парада в Москве

    Синоптик Тишковец рассказал, какая погода будет в День Победы в Москве

    Cиноптик назвал температуру воздуха перед началом парада в Москве
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Погода в столице на 9 мая ожидается прохладной, с дневной температурой, характерной для середины апреля, и возможными ночными заморозками в Подмосковье.

    Как передает РИА «Новости», в День Победы в Москве температура воздуха на начало парада составит от плюс пяти до плюс восьми градусов, а днем повысится до плюс двенадцати. Эта температура окажется на шесть-семь градусов ниже климатической нормы для мая и будет соответствовать многолетним показателям апреля, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Согласно его прогнозу, ночью в столице маловероятны осадки, температура опустится до нуля – плюс трех градусов, а в Подмосковье ожидаются заморозки до минус одного градуса.

    «В День Победы синоптическая ситуация в столице нашей родины обусловится тыловой частью высотного циклона с центром над Верхневолжьем. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха на начало военного парада плюс пять – плюс восемь, днем плюс девять – плюс двенадцать, что на шесть-семь градусов ниже климатической нормы и соответствует многолетним показателям апреля», – рассказал Тишковец.

    Ветер в этот день будет юго-западным и западным, со скоростью от четырех до девяти метров в секунду.

    Ранее Главное управление МЧС по Московской области предупредило о ночном похолодании до минус пяти градусов в регионе.

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    8 мая 2025, 11:29 • Новости дня
    Власти Молдавии запретили проводить «Бессмертный полк» в центре Кишинева

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Молдавии не разрешили провести шествие «Бессмертного полка» на центральной площади Кишинева, сообщил глава координационного совета российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович.

    Петрович, который является одним из организаторов шествия «Бессмертного полка» в Молдавии, сообщил, что власти запретили проводить шествие «Бессмертного полка» и Марш Победы на Площади Великого национального собрания, передает ТАСС.

    По его словам, новым местом сбора объявляется пересечение улиц Бэнулеску Бодони и проспект Стефана Великого.

    По планам правительства, 9 мая на главной площади будет организована ярмарка к  так называемому Дню Европы, куда приглашены посольства стран ЕС.

    Ранее учителям в Молдавии пригрозили увольнением за участие в Марше Победы 9 мая.

    Власти Молдавии пообещали оштрафовать участников «Бессмертного полка», если они появятся с георгиевской лентой во время шествия 9 мая в честь 80-летия Дня Победы.

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    ОПЕК+ бьет по нефтяным ценам ради сохранения сделки

    ОПЕК+ снова удивила рынки, заявив о более высоком повышении добычи не только в мае, но и в июне. В итоге мировые цены на нефть даже обвалились до четырехлетнего минимума. Однако ОПЕК+ таким образом пытается, наоборот, спасти мировой нефтяной рынок от действительно шокового сценария. Что может быть еще хуже нефтяных цен ниже 60 долларов за баррель? Подробности

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    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

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    Киев задумал новую провокацию в Курской области

    После поражения в Курской области ВСУ пытаются атаковать регион с нового направления – с территории Сумской области они совершают вылазки в направлении Теткино и Нового Пути. В чем заключается замысел противника в этом районе и как Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничье? Подробности

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    США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь

    Президент Дональд Трамп заявил, что может назвать тех, кто стоит за диверсией по подрыву российских газопроводов «Северный поток». Он также отверг версию о причастности к этому России. Как отмечают эксперты, США заинтересованы получить контроль над газопроводом, чтобы контролировать поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому информация о заказчиках и исполнителях диверсии дает Трампу дополнительные возможности для реализации этого бизнес-проекта. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

      Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    • В Германии меняется власть. Что дальше?

      Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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