Tекст: Валерия Городецкая

В эфире Радио и телевидение Республики Сербской Додик заявил, что не боится главы дипломатии ЕС Каи Каллас и намерен посетить Москву на празднование 80-летия Победы, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что для него большая честь быть приглашенным на это мероприятие и что ничего не заставит его отказаться от поездки, несмотря на предупреждения из Брюсселя.

Додик отметил, что во время последней встречи с президентом России Владимиром Путиным 1 апреля он пообещал приехать на празднование 9 мая и не видит причин менять свои планы.

«Когда меня один из трех главных людей в мире – Путин – спрашивает, неужели я могу его обмануть... Да, я еду в Москву», – сказал Додик.

Президент Республики Сербской выразил недоумение в связи с позицией Каллас, которая, по его мнению, обладает недостаточным политическим весом, чтобы диктовать условия странам ЕС.

В эфире радиостанции он также упомянул об открытых данных НАТО, согласно которым Россия за год может производить в три раза больше вооружений, чем все страны альянса вместе взятые. Додик усомнился в способности Европы противостоять России и подчеркнул, что даже если все европейские страны объединятся, они не смогут нанести поражение России.

Он также заметил, что Евросоюз пытается изменить значение 9 мая с Дня Победы над фашизмом на День Европы, и напомнил о значительных потерях России в той войне.

Напомним, глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву. При этом словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что намерен принять участие в параде 9 Мая в российской столице.

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что планы ЕС запретить лидерам стран приезжать в Москву на 9 Мая – это проявление европейского нацизма.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что он не изменил своего решения посетить Москву 9 мая, несмотря на значительное политическое давление, которое оказывается на него извне.