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    Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.

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    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

    22 комментария
    17 апреля 2025, 14:43 • Новости дня

    Додик заявил о намерении посетить празднование 9 мая в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил о своем намерении посетить Москву на празднование 80-летия Победы, несмотря на предостережения главы дипломатии ЕС.

    В эфире Радио и телевидение Республики Сербской Додик заявил, что не боится главы дипломатии ЕС Каи Каллас и намерен посетить Москву на празднование 80-летия Победы, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что для него большая честь быть приглашенным на это мероприятие и что ничего не заставит его отказаться от поездки, несмотря на предупреждения из Брюсселя.

    Додик отметил, что во время последней встречи с президентом России Владимиром Путиным 1 апреля он пообещал приехать на празднование 9 мая и не видит причин менять свои планы.

    «Когда меня один из трех главных людей в мире – Путин – спрашивает, неужели я могу его обмануть... Да, я еду в Москву», – сказал Додик.

    Президент Республики Сербской выразил недоумение в связи с позицией Каллас, которая, по его мнению, обладает недостаточным политическим весом, чтобы диктовать условия странам ЕС.

    В эфире радиостанции он также упомянул об открытых данных НАТО, согласно которым Россия за год может производить в три раза больше вооружений, чем все страны альянса вместе взятые. Додик усомнился в способности Европы противостоять России и подчеркнул, что даже если все европейские страны объединятся, они не смогут нанести поражение России.

    Он также заметил, что Евросоюз пытается изменить значение 9 мая с Дня Победы над фашизмом на День Европы, и напомнил о значительных потерях России в той войне.

    Напомним, глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву. При этом словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что намерен принять участие в параде 9 Мая в российской столице.

    Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что планы ЕС запретить лидерам стран приезжать в Москву на 9 Мая – это проявление европейского нацизма.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что он не изменил своего решения посетить Москву 9 мая, несмотря на значительное политическое давление, которое оказывается на него извне.

    14 апреля 2025, 19:37 • Новости дня
    В ЕС пригрозили последствиями за поездку на парад Победы в Москву

    Каллас пригрозила последствиями участникам парада Победы в Москве 9 мая

    В ЕС пригрозили последствиями за поездку на парад Победы в Москву
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что участие в праздновании 9 Мая в Москве встретит сопротивление ЕС, особенно со стороны стран – кандидатов на вступление в союз, которым настоятельно рекомендовано этого избегать.

    Как сообщает ТАСС, глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран ЕС сделала заявление о поездках на празднование 9 Мая в Москву. Каллас подчеркнула, что участие в параде Победы в Москве будет иметь значительные последствия для стран – кандидатов на вступление в ЕС. «Многие министры заявили, что ЕС серьезно относится к таким поездкам, и они будут иметь последствия», – заявила она.

    Каллас особо отметила, что Европейский союз требует от всех стран-кандидатов воздержаться от участия в праздновании 80-летия Победы в российской столице. «Мы четко дали им это понять», – добавила она. Такое постановление свидетельствует о жесткой позиции ЕС в отношении стран, находящихся на стадии кандидатства в союз.

    Отвечая на вопросы украинских журналистов о возможных визитах лидеров ЕС в Киев 9 мая, Каллас призвала представителей всех стран союза чаще посещать Украину. Она подчеркнула, что такие визиты должны сопровождаться конкретными обещаниями военной помощи, чтобы продемонстрировать поддержку Европой украинского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что День Победы станет поводом для проведения множества мероприятий по всей России.

    Россия надеется на участие всех приглашенных лидеров СНГ в параде Победы 9 мая в Москве, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы продемонстрировать единство и отвлечь внимание от парада в Москве, сообщили СМИ.

    Коментарии (13)
    15 апреля 2025, 08:15 • Новости дня
    Володин призвал передать Каллас под трибунал ООН
    Володин призвал передать Каллас под трибунал ООН
    @ Francis Vachon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил передать главу европейской дипломатии Каю Каллас под международный трибунал ООН за призывы отказаться от визитов в Россию в дни празднования 80-летия Великой Победы.

    В своем Telegram-канале он указал, что Володин заявил о необходимости отстранения Каллас от должности и передаче ее под международный трибунал ООН.

    Поводом для такого заявления стали высказывания Каллас, в которых она призвала страны Евросоюза и кандидатов, обсуждающих вступление в ЕС, отказаться от поездок в Россию в дни празднования 80-летия Великой Победы.

    Володин подчеркнул, что такие заявления являются неуважением к памяти миллионов людей, погибших в борьбе с фашизмом.

    Он напомнил, что советский народ и страны антигитлеровской коалиции, включая США и Британию, понесли огромные потери в этой борьбе. Володин отметил, что мир обязан помнить и чтить память этих героев.

    «Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить память о них», – добавил Володин, подчеркнув, что в России действует закон, запрещающий реабилитацию нацизма.

    Он выразил уверенность, что время настанет, и такие люди, как Каллас, понесут ответственность за свои действия.

    Ранее стало известно, что Украина намерена пригласить европейских лидеров посетить Киев 9 мая. На этом фоне глава дипломатии ЕС заявила, что участие в праздновании 9 Мая в Москве встретит сопротивление ЕС, особенно со стороны стран – кандидатов на вступление в союз, которым настоятельно рекомендовано этого избегать.

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    17 апреля 2025, 14:22 • Видео
    Кто у Трампа больше всех не любит Россию

    В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

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    14 апреля 2025, 21:45 • Новости дня
    Эксперт: 9 Мая проявило двойной комплекс неполноценности у Европы и Украины
    Эксперт: 9 Мая проявило двойной комплекс неполноценности у Европы и Украины
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа и Украина не могут смириться с провалом планов по международной изоляции Москвы. Парад Победы на Красной площади соберет лидеров крупнейших держав современности, что сильно бьет по самолюбию Брюсселя и Киева, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что Украина намерена пригласить европейских лидеров посетить Киев 9 мая.

    «Мы имеем дело с двойным комплексом неполноценности. И Европа, и Украина не могут спокойно дышать в моменты, когда Россия принимает крупное международное событие. А именно таким и будет являться празднование Дня Победы в Москве. На главном параде страны соберутся ключевые лидеры международной арены», – сказал Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «Ожидается, что Россия примет председателя КНР Си Цзиньпина, индийского премьера Нарендру Моди. Прибудут главы государств СНГ и некоторых стран Европы. И все они вместе с Владимиром Путиным отдадут дань уважения павшим в боях с фашистской Германией героям. Ни о какой глобальной изоляции Москвы в таком контексте не может быть и речи», – рассуждает он.

    «Все это станет ударом по самолюбию чиновников в Брюсселе. ЕС так долго и старательно выстраивал "стену" вокруг России, что попросту не может признать провала собственной идеи. По-моему, именно Евросоюз и выдвинул идею организации сопутствующего мероприятия на 9 Мая в Киеве. Нужно же хоть как-то оттенить собственную ошибку», – акцентирует собеседник.

    «Конечно, эта затея полностью противоречит идеологии Киева. Украина 10 лет отстраивалась от России с помощью оголтелой декоммунизации. В офисе Зеленского отмечали, что празднование Дня Победы вместе с Европой 8 мая – это прогрессивно и правильно», – считает эксперт.

    «Но этим словам грош цена. У них нет устоявшегося мировоззрения. В их головах крутится только одна мысль: делать что угодно, лишь бы это было в пику Москве. Замечу: не лучше, а именно в пику», – отмечает он.

    «Организовать собственное масштабное и красивое мероприятие у них не получится: они просто не понимают ценность грядущего события. А вот хотя бы немного оттенить успех России – для них важно. Нужно же хоть как-то радовать себя любимых на фоне колоссальных провалов в боевых действиях», – заключил Скачко.

    Ранее стало известно, что Украина намерена пригласить европейских лидеров посетить Киев 9 мая. Соответствующее приглашение представителям ЕС направил глава МИД страны Андрей Сибига, пишет Politico. Отмечается, что данная инициатива должна стать «противовесом» ежегодному параду Победы в Москве.

    По замыслу дипломата, визит в Киев должен показать «единство» союзников Украины перед лицом якобы «крупнейшей агрессии в Европе со времен Второй мировой войны». По данным издания, в настоящий момент рассматривается возможность приезда в республику лидеров стран-участниц так называемой «коалиции желающих».

    На этом фоне глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что участие в праздновании Дня Победы в Москве представителей государств – кандидатов на вступление в союз «будет воспринято всерьез» пишет РБК. Между тем, 9 мая в Россию должны приехать президент Сербии Александр Вучич и премьер Словакии (страна уже находится в составе объединения) Роберт Фицо.

    Коментарии (9)
    15 апреля 2025, 21:34 • Новости дня
    Захарова: На наших глазах возрождается евронацизм
    Захарова: На наших глазах возрождается евронацизм
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Планы Европейского союза запретить лидерам стран приезжать в Москву на 9 Мая – это проявление европейского нацизма, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Если это так, то на наших глазах возрождается евронацизм. Так фашисты 80 лет назад заставляли отказываться от своей Родины, этноса, веры тех, кого считали «людьми второго сорта», – цитирует Захарову ТАСС.

    Так она прокомментировала намерение ЕС отказать Сербии в присоединении к этому объединению в случае приезда сербского президента Александра Вучича на парад Победы в Москву.

    Напомним, глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву. При этом словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что намерен принять участие в параде 9 мая в Москве, несмотря на предупреждения от Каллас.

    Коментарии (28)
    15 апреля 2025, 19:33 • Новости дня
    Фицо поедет в Москву на 9 мая, несмотря на угрозы Каллас
    Фицо поедет в Москву на 9 мая, несмотря на угрозы Каллас
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен принять участие в параде 9 мая в Москве, несмотря на предупреждения от главы евродипломатии Каи Каллас.

    Фицо, как сообщает РИА «Новости», заявил о своем намерении участвовать в параде 9 мая в Москве. Это заявление стало ответом на слова главы евродипломатии Каи Каллас, которая высказалась против участия лидеров европейских стран в подобных мероприятиях.

    Фицо подчеркнул, что его решение обусловлено желанием отдать дань уважения солдатам Красной армии, которые сыграли ключевую роль в освобождении Словакии во время Второй мировой войны.

    «В Москву 9 мая еду. Является ли предостережение госпожи Каллас шантажом или объявлением о том, что после возвращения из Москвы я буду наказан? Не знаю, но знаю, что идет 2025 год, а не 1939-й», – написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook, запрещенной в РФ как экстремистская.

    Он также отметил, что как легитимный премьер-министр суверенной страны, он обладает правом принимать решения относительно своих визитов и не подчиняться внешним директивам. Фицо назвал заявление Каллас поводом для дискуссии о демократии в Европейском союзе.

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву.

    Кремль призвал суверенные европейские государства самостоятельно оценить эти угрозы, а Россия надеется на участие всех приглашенных лидеров СНГ в параде.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 мая посетит парад в Москве, победа в Великой Отечественной войне является также победой армянского народа.

    Коментарии (12)
    15 апреля 2025, 14:09 • Новости дня
    Ереван подтвердил визит Пашиняна 9 мая в Москву вопреки угрозам Каллас
    Ереван подтвердил визит Пашиняна 9 мая в Москву вопреки угрозам Каллас
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 мая посетит парад в Москве, победа в Великой Отечественной войне является также победой армянского народа, заявил спикер парламента Ален Симонян.

    По словам Симоняна, премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 мая примет участие в параде в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

    Симонян отметил важную роль армян в Великой Отечественной войне, указав, что около 300 тыс. армян погибли, сражаясь за победу, и многие из них воевали в рядах союзнических армий. Он подчеркнул, что визит Пашиняна не связан с отношениями с ЕС или другими международными вопросами, а обусловлен исторической значимостью для Армении.

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву.

    Кремль призвал суверенные европейские государства самостоятельно оценить эти угрозы, а Россия надеется на участие всех приглашенных лидеров СНГ в параде.

    Также сообщалось, что на парад Победы в 2025 году в Москву приедут представители из разных стран.

    Коментарии (9)
    16 апреля 2025, 09:09 • Новости дня
    Захарова назвала абсурдом планы Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова выразила мнение, что намерение Владимира Зеленского пригласить лидеров стран ЕС в Киев 9 мая является примером «театра абсурда».

    По ее словам, инициатива Зеленского пригласить глав стран ЕС в Киев 9 мая достойна определения «театр абсурда», передает радио Sputnik.

    Дипломат подчеркнула, что это выражение стало системно использоваться с 2013 года для обозначения шагов и заявлений, исходящих от коллективного Запада.

    Захарова подчеркнула, что вот уже более десяти лет многие мероприятия и решения, предпринимаемые западными странами, характеризуются данным выражением.

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву.

    Кремль призвал суверенные европейские государства самостоятельно оценить эти угрозы, а Россия надеется на участие всех приглашенных лидеров СНГ в параде.

    Также сообщалось, что на парад Победы в 2025 году в Москву приедут представители из разных стран.

    Коментарии (3)
    14 апреля 2025, 15:07 • Новости дня
    Песков сообщил о широком праздновании Дня Победы в России

    Tекст: Ольга Иванова

    День Победы станет поводом для проведения множества мероприятий по всей России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что это будет день, наполненный разнообразными проектами, связанными с этой знаменательной датой, сообщает ТАСС.

    «Очень много различных мероприятий, очень много различных проектов приурочены к этой знаменательной дате. И конечно, она во всей стране будет широко праздноваться», – сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

    Ранее «Бессмертный полк России» анонсировал проведение шествия ко Дню Победы в смешанном формате, включая как физические мероприятия, так и онлайн-программы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что на парад Победы в 2025 году в Москву приедут представители из разных стран.

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    16 апреля 2025, 17:48 • Новости дня
    Президент ПМР объяснил сходство мемориала в Тирасполе с Могилой Неизвестного солдата в Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Люди, говорящие, что не надо помнить историю, пытаются реабилитировать фашизм и нацизм. Они хотят вписать в учебники новых героев, а настоящих героев обвинить в том, что они оккупанты и каратели, заявил президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский на церемонии перезахоронения останков неизвестного советского воина и открытии памятника Неизвестному солдату на Мемориале Славы. Он также пояснил сходство мемориала с Могилой Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве.

    В Тирасполе на Мемориале Славы состоялась траурно-мемориальная церемония, в ходе которой был с почестями перезахоронен советский воин, погибший, предположительно, в апреле 1944 года при форсировании Днестра. Его останки были обнаружены поисковиками в районе села Парканы.

    «Я абсолютно убежден, что без прошлого нет будущего. И настоящего нет», – заявил после церемонии президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский, передает сайт президента ПМР. Он напомнил, что Великая Отечественная война оставила след в каждой семье, и что память о павших – это не просто уважение, а основа национального самосознания.

    Особое внимание президент уделил теме без вести пропавших воинов. «Это тот воин, который не отступил, который остался на поле сражения, которого разорвало на куски, и его не могут найти, которого засыпало в доте, который сгорел в самолете и упал непонятно где, сгорел в танке. Вот они – герои Великой Отечественной войны, которые освободили нашу Родину и приблизили День Победы», — сказал он.

    Рассказывая о найденном солдате, Вадим Красносельский отметил: «Местные жители его закопали, могила была потеряна, и вот поисковики ее нашли. Мы сегодня отдаем дань уважения со всеми почестями, ритуалами, как положено, тому солдату. Вот это и есть прошлое. Как его забыть, перечеркнуть?»

    Президент подчеркнул, что попытки отказаться от памяти о прошлом, равно как и стремление переписать историю, являются опасной тенденцией: «Именно те, кто говорит, что не надо помнить историю, они и пытаются реабилитировать фашизм и нацизм, переписать в учебниках новых героев, а настоящих героев обвинить в том, что они оккупанты и каратели. Это страшно, на самом деле».

    Вадим Красносельский также рассказал о системной работе, которая ведется в Приднестровье по сохранению исторической памяти: «У нас работают все. Работает президент, работает правительство, работают главы администраций, работают поисковые команды, работают люди». Он отметил деятельность патриотического движения «Наследники Побед»: «Мы — наследники всех побед русского оружия: и при Екатерине Второй, и при Петре Первом, и в Первой мировой войне, и в Великой Отечественной войне».

    Президент напомнил, что 12 апреля, в День освобождения Тирасполя, был открыт новый мемориал, на котором высечены имена всех тираспольчан, не вернувшихся с фронта. «Он ушел и не вернулся. И сегодня вот его имя появилось на граните здесь, в Тирасполе. Естественно, это останется уже навсегда — как в истории нашего города, так и в истории нашего государства», — сказал Красносельский.

    На вопрос о том, трудно ли удерживать вектор сохранения памяти, Президент ответил: «Это работа каждого. Каждый человек должен бороться с фашизмом и нацизмом ежедневно… Это не трудно, на самом деле. Было бы желание. Это работа – работа по увековечиванию памяти». Он также прокомментировал композицию мемориала в Тирасполе, напоминающую Могилу Неизвестного солдата у Кремлевской стены: «Тот мемориал стал символом Неизвестного солдата. И здесь вот такая идея пришла, чтобы в меньших формах, но, по большому счету, воспроизвести этот символ… Это знамя весит тонну двести, вылито из чугуна, как положено… если делать, то на века».

    «Приднестровский народ имеет хорошее будущее, потому что мы помним наше прошлое, мы помним все победы и все наши трагедии, кланяемся и благодарим наших предков за наш сегодняшний день», – подчеркнул Красносельский.

    «Горд, что лично я, моя семья, мои соотечественники исполнили сегодня человеческий, гражданский, сыновний, христианский долг, предав земле останки Неизвестного солдата. Мы не знаем его фамилии и звания, места и дня рождения, обстоятельств гибели. Но теперь у этого героя есть дата и место упокоения. 16 апреля 2025 года. Тираспольский Мемориал Славы. Здесь его дом. Его семья. Его Родина», – приводятся слова Красносельского в его Telegram-канале.

    «У каждого времени свои герои, свои задачи, свой подвиг. Он защитил будущее, мы оберегаем прошлое», – добавил он.

    Напомним, в Тирасполе прошла церемония перезахоронения останков неизвестного советского солдата, в рамках которой открыли памятник Неизвестному солдату на Мемориале Славы.

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    15 апреля 2025, 13:47 • Новости дня
    Песков призвал европейские страны оценить угрозы Каллас

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль призвал суверенные европейские государства самостоятельно оценить угрозы главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас о последствиях за участие в параде в Москве.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости оценки угроз главы дипслужбы Евросоюза суверенными европейскими странами, передает ТАСС.

    Песков на брифинге отметил, что Россия не намерена самостоятельно оценивать заявления Каллас.

    Он подчеркнул, что «оценку этим угрозам нужно давать тем суверенным государствам, которым она угрожает».

    Кроме того, Песков обратил внимание на жесткую риторику Каллас и заявил, что Кремль не считает ее правильной.

    Ранее стало известно, что Украина намерена пригласить европейских лидеров посетить Киев 9 мая. На этом фоне глава дипломатии ЕС заявила, что участие в праздновании 9 Мая в Москве встретит сопротивление ЕС, особенно со стороны стран – кандидатов на вступление в союз, которым настоятельно рекомендовано этого избегать.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил передать Каллас под международный трибунал ООН за призывы отказаться от визитов в Россию в дни празднования 80-летия Великой Победы.

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    15 апреля 2025, 14:02 • Новости дня
    Кремль анонсировал участие более 20 глав стран на параде 9 Мая в Москве

    Песков: На парад в честь 80-летия Победы в Москву прибудут более 20 глав стран

    Кремль анонсировал участие более 20 глав стран на параде 9 Мая в Москве
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На параде в честь 80-летия Победы ожидается участие более 20 глав государств и правительств, в Москве 9 мая рады видеть всех, кто готов разделить с Россией «радость этого дня», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Кремль ожидает более двадцати глав государств и правительств на параде Победы в Москве 9 мая, передает ТАСС.

    По словам Пескова, Кремль будет рад принять всех, кто готов разделить с Россией гордость и радость этого архиважного дня. Он подчеркнул, что это необходимо для будущего мира и Европы, добавив, что нацизм снова проявляется на европейском континенте и важно объединиться в борьбе с ним.

    Песков подчеркнул, что особенно важно отметить эту дату в условиях текущей политической ситуации в Европе.

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что День Победы станет поводом для проведения множества мероприятий по всей России.

    Как заявил глава МИД Сергей Лавров, Россия надеется на участие всех приглашенных лидеров СНГ в параде Победы 9 мая в Москве.

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    16 апреля 2025, 14:12 • Новости дня
    ЕК заявила об ожидании от Вучича отказа от поездки в Москву 9 мая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия выразила надежду, что президент Сербии Александр Вучич не посетит Москву на празднование 80-летия Победы.

    Представитель ЕК Анита Хиппер в ходе брифинга в Брюсселе заявила, что Евросоюз ожидает от Сербии соблюдения его ценностей и политики в связи с заявкой на вступление в ЕС, передает ТАСС. Она уточнила, что Еврокомиссия ожидает отказа президента Сербии Александра Вучича от участия в мероприятии 9 мая в Москве.

    В свою очередь, на вопрос о возможных мерах в отношении премьера Словакии Роберта Фицо, который планирует присутствовать на празднованиях в Москве, Хиппер ответила, что Еврокомиссия не может заниматься наказанием глав государств и правительств стран Евросоюза.

    Напомним, глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву. При этом словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что намерен принять участие в параде 9 мая в российской столице.

    Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что планы ЕС запретить лидерам стран приезжать в Москву на 9 Мая – это проявление европейского нацизма.

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    15 апреля 2025, 12:51 • Новости дня
    Нарышкин заявил о планах Запада сорвать мероприятия к 80-летию Победы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил о планах западных стран, включая Польшу и прибалтийские республики, сорвать мероприятия к 80-летию Победы.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что в ряде западных стран, включая Польшу и прибалтийские республики, разрабатываются планы по срыву мероприятий, посвященных 80-летию Победы, передает ТАСС. Он подчеркнул, что эти действия направлены на то, чтобы помешать проведению торжеств, посвященных Великой Победе.

    По словам Нарышкина, в одной из прибалтийских стран даже предпринимаются шаги по уничтожению воинских захоронений солдат и офицеров Красной армии, освободивших эти страны от фашизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и глава ЦРУ США обсудили взаимодействие в кризисных ситуациях. Нарышкин заявил о небезосновательном интересе Польши к Львову и отметил историческую значимость города. Кроме того, Нарышкин предсказал крах государственности Украины.

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    15 апреля 2025, 16:42 • Новости дня
    Акция «Мы помним» стартовала в честь 80-летия Победы

    Традиционная акция «Мы помним» стартовала в Музее Победы перед 9 Мая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Музее Победы началась акция «Мы помним», приуроченная к 80-летию Победы, где участники возлагают цветы к скульптуре Солдата-Победителя в память о героях Великой Отечественной войны.

    В Музее Победы началась акция «Мы помним». Ежедневно, в преддверии 80-й годовщины Дня Победы, участники мероприятий и гости музея будут возлагать цветы к скульптуре Солдата-Победителя в Зале Славы. Эта акция посвящена памяти почти 12 тыс. Героев Советского Союза, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В первый день акции ее участниками стали около 200 человек, среди которых были члены Совета ветеранов Западного административного округа Москвы. Особое внимание уделялось ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Вильховскому, который служил на Тихоокеанском военно-морском флоте, а после войны стал чемпионом Европы и трехкратным рекордсменом мира в рывке.

    Активное участие в акции приняли сотрудники Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники и школьники, которые стали активистами программы «Школьный музей Победы». Они также познакомились со свето-звуковой инсталляцией «Дорога к Победе» и внесли биографии участников Великой Отечественной войны в проект «Лица Победы».

    В преддверии 9 Мая к акции присоединятся военнослужащие, ветераны войны и труда, представители органов власти, а также молодежные движения и волонтеры. Участники смогут не только возложить цветы, но и познакомиться с экспозициями и выставками музея, а также принять участие в патриотических мероприятиях.

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    15 апреля 2025, 13:35 • Новости дня
    Песков осудил Зеленского за отказ праздновать 9 Мая

    Песков обвинил Зеленского в неуважении к памяти предков из-за отказа от 9 Мая

    Tекст: Вера Басилая

    Отказ Владимира Зеленского праздновать День Победы 9 мая свидетельствует о неуважении к памяти его деда, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Владимир Зеленский, отказавшись от празднования Дня Победы 9 мая, проявляет неуважение к памяти своего деда, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили, что украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь внимание от парада Победы в России.

    Политолог Владимир Скачко заявил, что 9 Мая проявило двойной комплекс неполноценности у Европы и Украины.

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