Вучич подтвердил планы посетить Москву 9 мая

Вучич заявил, что не менял своего решения о посещении Москвы 9 мая

Tекст: Дарья Григоренко

Вучич в своем обращении к гражданам подчеркнул, что, несмотря на значительное политическое давление, его решение посетить Москву на празднование 80-летия Победы над фашизмом остается неизменным. Он заявил, что готов к любым последствиям своего выбора, даже если это приведет к критике и давлению на международной арене, передает РИА «Новости».

Вучич отметил, что его решение основано на историческом значении участия Сербии в борьбе против фашизма и необходимости поддержания диалога с Россией по важным вопросам, включая поставки газа и сотрудничество в нефтяной индустрии.

Сербский лидер также подчеркнул, что объявил о своем намерении посетить Москву еще восемь месяцев назад, и с тех пор не изменил своего решения. Вучич добавил, что Сербия гордится своим вкладом в борьбу с фашизмом и считает важным продолжать взаимодействие с российскими партнерами по ряду ключевых вопросов. Он также выразил обеспокоенность возможными санкциями и их влиянием на сербскую армию, которая должна принять участие в Параде Победы.

Ранее представитель ЕК Анита Хиппер заявила, что Евросоюз ожидает от Сербии соблюдения его ценностей и политики в связи с заявкой на вступление в ЕС. Еврокомиссия выразила надежду, что президент Сербии Александр Вучич не посетит Москву на празднование 80-летия Победы.

Напомним, глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву. При этом словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что намерен принять участие в параде 9 мая в российской столице.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему для Вучича решение о поездке в Москву было политической ловушкой вне зависимости от того, решит ли он ехать или нет.

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что планы ЕС запретить лидерам стран приезжать в Москву на 9 Мая – это проявление европейского нацизма.