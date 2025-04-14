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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина снова пытается соскочить

    Причина нового витка словесной эскалации понятна – Украина снова пытается соскочить с заключения соглашения с США по редкоземельным металлам. Но пытается сделать это из позиции жертвы.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Долгое государство» стало мировой тенденцией

    Мы в России наблюдаем возвращение экономического планирования на новом уровне, с учетом сегодняшних технологий управления, включая возможности искусственного интеллекта. Те же, и даже более широкие, технологические возможности есть и у США, а вот политических – нет.

    4 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Кто победит в «войне» Америки и Европы

    С большой вероятностью США и Евросоюз придут к компромиссу, несколько больше устраивающему американскую сторону. Она победит в противостоянии с небольшим перевесом по очкам. Скорее всего, Евросоюз пойдет на ряд уступок США по торговым вопросам, но взамен от американцев потребуют… хотя бы частично вернуть финансирование вооружения Украины.

    2 комментария
    14 апреля 2025, 19:37 • Новости дня

    В ЕС пригрозил последствиями за поездку на парад Победы в Москву

    Каллас пригрозила последствиями участникам парада Победы в Москве 9 мая

    В ЕС пригрозил последствиями за поездку на парад Победы в Москву
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что участие в праздновании 9 Мая в Москве встретит сопротивление ЕС, особенно со стороны стран-кандидатов на вступление в союз, которым настоятельно рекомендовано этого избегать.

    Как сообщает ТАСС, глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран ЕС сделала заявление о поездках на празднование 9 Мая в Москву. Каллас подчеркнула, что участие в параде Победы в Москве будет иметь значительные последствия для стран-кандидатов на вступление в ЕС. «Многие министры заявили, что ЕС серьезно относится к таким поездкам, и они будут иметь последствия», – заявила она.

    Каллас особо отметила, что Европейский союз требует от всех стран-кандидатов воздержаться от участия в праздновании 80-летия Победы в российской столице. «Мы четко дали им это понять», – добавила она. Такое постановление свидетельствует о жесткой позиции ЕС в отношении стран, находящихся на стадии кандидатства в союз.

    Отвечая на вопросы украинских журналистов о возможных визитах лидеров ЕС в Киев 9 мая, Каллас призвала представителей всех стран союза чаще посещать Украину. Она подчеркнула, что такие визиты должны сопровождаться конкретными обещаниями военной помощи, чтобы продемонстрировать поддержку Европой украинского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что День Победы станет поводом для проведения множества мероприятий по всей России.

    Россия надеется на участие всех приглашенных лидеров СНГ в параде Победы 9 мая в Москве, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы продемонстрировать единство и отвлечь внимание от парада в Москве, сообщили СМИ.

    12 апреля 2025, 15:31 • Новости дня
    Лавров назвал шизофреническими заявления Зеленского о «миротворцах» на Украине

    Лавров назвал заявления Зеленского об евровойсках на Украине шизофреническими

    Лавров назвал шизофреническими заявления Зеленского о «миротворцах» на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления Владимира Зеленского о необходимости иностранных военных и отказе от миротворцев на Украине очевидно являются шизофреническими и противоречивыми, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Антальском дипломатическом форуме, заявил, что заявления Владимира Зеленского о необходимости миротворцев и иностранных военных на Украине являются шизофреническими, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что глава киевского режима заявляет о необходимости вооружения, а не миротворцев, что противоречит идее миротворческой операции.

    Министр указал на то, что европейские лидеры, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Британии Кира Стармера, упускают из виду важные нюансы, касающиеся НАТО и территориальных вопросов, что приводит к искажению предложений о временном прекращении огня. Лавров подчеркнул, что администрация Зеленского отвергла эти предложения, настаивая на получении оружия.

    Лавров также выразил мнение, что инициатива некоторых европейских лидеров по размещению миротворческих сил на Украине направлена не на поддержание мира, а на сохранение нацистского режима в Киеве. По его словам, под видом миротворческих сил планируется защита существующего режима, а не стабилизация ситуации в регионе.

    Лавров заявил, что Евро-атлантическое сообщество во главе с Германией, Францией и Британией сосредоточилось на подготовке к новой войне.

    Зеленский заявил, что Украина хочет разместить на своей территории боеспособные военные контингенты стран-партнеров для обеспечения безопасности.

    Шесть стран из международной коалиции, включая Британию и Францию, выразили готовность отправить военный контингент на Украину для обеспечения прекращения огня.

    Лавров назвал мечтателями европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию.

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    11 апреля 2025, 21:37 • Новости дня
    Дипломат исключил военное столкновение России с ЕС и НАТО

    Ульянов: У Запада нет возможностей политической воли для военного конфликта с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о чрезвычайно низкой вероятности прямой военной конфронтации между Россией и Европейским союзом или НАТО.

    В интервью телеканалу «Россия 24» Ульянов подчеркнул, что у Запада, включая США, отсутствуют необходимые возможности и, что более важно, политическая воля для начала такого конфликта, передает ТАСС.

    Он заявил: «Мне кажется, что пока это все-таки опасения (...) никаких признаков этого нет».

    Ранее военно-воздушные силы НАТО в рамках учений Ramstein Flag 2025 отработали сценарий атаки России на территорию альянса, задействовав 90 самолетов и вертолетов.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Североатлантический альянс будет продолжать считать Россию «долгосрочной угрозой» даже после завершения конфликта на Украине.

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    14 апреля 2025, 13:56 • Видео
    Вашингтон меняет посла в Киеве. Зачем?

    В США заявили, что посол в Киеве Бриджит Бринк покинет свой пост. Ранее на нее неоднократно наезжал Владимир Зеленский. Но это не уступка Дональда Трампа Украине. Скорее, наоборот.

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    14 апреля 2025, 10:43 • Новости дня
    ФСБ рассекретила документы о казни пионера-героя Вити Коробкова в Крыму

    ФСБ раскрыла свидетельства гибели героя Вити Коробкова и его отца в Крыму

    Tекст: Ирма Каплан

    ФСБ к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне рассекретила архивные документы о казни пионера-героя Вити Коробкова и его отца, арестованных и расстрелянных нацистами в Крыму в 1944 году.

    Архивные документы, раскрывающие обстоятельства ареста и казни пионера-героя Вити Коробкова и его отца в Крыму, были рассекречены УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

    «[Управление] рассекретило уникальные, ранее неизвестные широкой общественности, архивные документы о гибели легендарного пионера-героя Вити Коробкова и его семьи, а также других членов крымских партизанских отрядов, противостоявших нацистам», – сообщили в УФСБ.

    Документы свидетельствуют об аресте Коробковых в Феодосии, куда они прибыли с заданием партизанского отряда, 14 февраля 1944 года. Витя, которому только исполнилось 15 лет, вместе с отцом подвергся жестоким пыткам.

    Согласно свидетельским показаниям советского разведчика Ибрагима Аганина, который работал в немецком контрразведывательном органе, следователь и переводчики избивали арестованных, требуя информации о партизанской деятельности.

    «Следователь Бюльд кричал на мальчика, что он не верит ему, и при мне начал избивать его. Он бил его своими здоровыми кулаками, и от каждого удара мальчик с силой ударялся о стенку. При мне мальчика ударил несколько раз кованым немецким сапогом и переводчик Ламп», – сказано в показаниях разведчика.

    Аганин описал, что избиения Коробковых продолжались три или четыре дня, пока отец Вити не заявил, что расскажет все ради спасения сына. Однако, как подчеркнули в УФСБ, ни отец, ни сын не выдали своих товарищей. Оба были казнены: отец – в конце февраля, а Витя – 9 марта 1944 года.

    Кроме того, документы содержат информацию о других нацистских преступлениях на территории Крыма, включая пытки и казни партизан и местных жителей, а также новые имена героев сопротивления.

    В УФСБ ранее сообщали, что согласно обобщенным после войны сведениям, на полуострове были убиты и замучены 107 243 мирных гражданина и 44 934 военнопленных, угнаны в Германию 85 447 человек. Специалисты управления считают, что в реальности жертв было больше.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в рассекреченных прежде ФСБ документах изложены подробности о зверствах нацистов в Крыму, в том числе свидетельства разведчика Ибрагима Аганина, внедренного в немецкую полицию в 1943 году. Аганин был внедрен в тайную полицию нацистов и служил переводчиком в 17-й немецкой армии.

    Ранее ФСБ опубликовала документы о высадке группы советских разведчиков в Херсонской области в 1943 году.

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    12 апреля 2025, 08:13 • Новости дня
    Россия сократила поставки СПГ в Европу на 3% в I квартале

    Tекст: Александра Юдина

    С начала 2025 года поставки российского сжиженного природного газа в Евросоюз уменьшились на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на фоне снижения спроса и конкуренции с США и Норвегией, следует из данных аналитического центра Bruegel.

    В первом квартале 2025 года импорт российского сжиженного природного газа в Евросоюз сократился до 5,7 млрд кубометров, что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, передает ТАСС.

    В марте 2025 года поставки российского СПГ снизились до 1,78 млрд кубометров, в то время как в феврале объем поставок составлял 1,86 млрд кубометров, а в марте предыдущего года – 2,15 млрд кубометров.

    Суммарные поставки российского газа в Евросоюз за первые три месяца 2025 года достигнут около 10 млрд кубометров.

    Эти показатели уступают объему газа, поставляемого США и Норвегией, которые в первом квартале текущего года экспортировали 18,4 млрд и 23,6 млрд кубометров соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в Европе за три года впервые снизились до 37%, Газпром сообщил о риске опустошения газовых хранилищ Европы, а цена газа в Европе в феврале выросла на пять процентов.

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    11 апреля 2025, 21:54 • Новости дня
    ЕС отрабатывает в Венгрии военную поддержку страны после переворота в соседнем государстве
    ЕС отрабатывает в Венгрии военную поддержку страны после переворота в соседнем государстве
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе учений MILEX25 в Венгрии Евросоюз отрабатывает переброску 5 тыс. военных в страну для кризисного реагирования. Сейчас это занимает 40 дней, цель учений – сократить это время.

    Как сообщает Euractiv, силы кризисного реагирования ЕС были сформированы в марте 2022 года, и нынешние учения – уже третьи по счету, после Испании и Германии, передает РБК. Европейские военные чиновники подчеркивают, что нынешние маневры стали «наиболее конкретными».

    Сценарий учений предполагает, что лидер вымышленной страны Сеглии, расположенной «на континенте, напоминающем Африку», обратился к ЕС за военной поддержкой из-за угрозы нестабильности после переворота в соседнем государстве. От запроса на вмешательство до готовности к развертыванию сил по сценарию проходит 40 дней. Генерал-лейтенант Мишель ван дер Лаан отметил, что такой срок является «просто смешным», и подчеркнул необходимость подобных учений для сокращения этого времени.

    Ван дер Лаан добавил, что необходимо улучшать военную мобильность и сокращать бюрократию, чтобы ускорить переброску войск. Также он предложил рассмотреть возможность увеличения численности сил ЕС свыше 5 тыс. человек. По его словам, хотя внимание сосредоточено на Востоке и России, число угроз растет, и силы могут быть развернуты для обеспечения безопасности в Красном море или для реагирования на перевороты в Африке.

    Европейские чиновники сомневаются, смогут ли эти силы кардинально изменить ситуацию на местах, пишет Euractiv. Однако Ван дер Лаан отметил, что они могут участвовать в наращивании потенциала Украины, включая создание учебных площадок, направление военных советников и образование в военных академиях.

    Ван дер Лаан также подчеркнул, что силы кризисного реагирования ЕС вряд ли сыграют ключевую роль в случае прекращения огня на Украине, так как уже существует «коалиция желающих». Однако ЕС может принять участие в наращивании военного потенциала Украины через различную поддержку и обучение.

    Ранее Финляндия запланировала проведение ночных летных учений вертолетного батальона в регионе Кюменлааксо у границы с Россией.

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    14 апреля 2025, 17:04 • Новости дня
    В ЕС назвали сумму военной помощи Украине на 2025 год

    Каллас: ЕС решил выделить Украине 23 млрд евро военной помощи на 2025 год

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские страны планируют выделить 23 млрд евро на военную поддержку Украины в 2025 году, что на три миллиарда больше, чем в прошлом году, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Каллас сообщила о выделении Украине 23 млрд евро военной помощи на 2025 год. Это заявление было сделано на пресс-конференции после встречи глав МИД ЕС. По ее словам, в прошлом году европейские страны выделили Украине 20 млрд евро на военные нужды, однако вместе с США это было до 40 млрд евро, передает ТАСС.

    В субботу министр обороны балтийской республики Довиле Шакалене сообщила, что Литва намерена в 2025 году предоставить Украине 200 млн евро на военную помощь, включая закупки боеприпасов и системы радиосвязи.

    Ранее Каллас заявила, что Евросоюз испытывает сложности с финансированием для поставок 2 млн снарядов Украине.

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    12 апреля 2025, 15:04 • Новости дня
    Лавров заявил о подготовке евро-атлантического сообщества к новой войне

    Лавров обвинил Германию, Францию и Британию в подготовке к новой войне

    Tекст: Вера Басилая

    Евро-атлантическое сообщество во главе с Германией, Францией и Британией сосредоточилось на подготовке к новой войне, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров на Антальском дипломатическом форуме выступил с заявлением о том, что евро-атлантическое сообщество сосредоточило свои усилия на подготовке к новой войне. Он подчеркнул, что Германия, Франция и Британия играют ведущую роль в этом процессе, передает ТАСС.

    Ранее Лавров заявил, что Европа вновь настроена агрессивно по отношению к России.

    По мнению посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, раздел Украины на зоны контроля между Россией и европейскими странами может привести к новой эскалации конфликта.

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    14 апреля 2025, 08:57 • Новости дня
    ЕС и Британия решили подписать пакт о безопасности на фоне угроз Трампа

    FT: Евросоюз и Великобритания намерены заключить оборонное соглашение на саммите

    ЕС и Британия решили подписать пакт о безопасности на фоне угроз Трампа
    @ snapshot-photography/F.Boillot/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз и Великобритания планируют подписать соглашение о безопасности и обороне на саммите в рамках укрепления сотрудничества в ответ на угрозы США в военной области, сообщает сообщила газета Financial Times (FT).

    Дипломаты ЕС сообщили Financial Times, что Евросоюз и Великобритания готовятся заключить соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. Это произойдет на предстоящем саммите ЕС – Великобритания. Решение предопределено угрозами президента США Дональда Трампа по вопросам военной поддержки и предложениями России.

    Издание отмечает, что действия американской администрации усиленно подталкивают Брюссель к заключению пакта с Лондоном. Это обеспечит британским компаниям доступ к совместным закупкам вооружений. В условиях глобальных беспорядков европейские страны вынуждены увеличивать расходы на оборону и обсуждают объединение усилий для защиты Украины.

    По словам европейского дипломата, Франция и Великобритания активно прокладывают путь к подписанию пакта в следующем месяце, что станет первым событием такого рода после Brexit. Это соглашение важно для подтверждения возвращения Британии к совместным действиям с ЕС.

    В рамках подготовки к саммиту 19 мая послы ЕС встретились в Брюсселе. Большинство столиц поддержали подписание пакта наряду с заявлением по геополитическим вопросам. Один из собеседников отметил, что нынешние обстоятельства сближают Францию и Британию, несмотря на разногласия по правам на рыболовство и другие вопросы.

    NBC сообщала, что США рассматривают вывод до 10 тыс. военных из Восточной Европы, а до этого президент Польши Анджей Дуда сообщил, что США выводят своих военных и технику с базы в Жешуве, откуда шли поставки на Украину.

    Европейские союзники выразили беспокойство по поводу возможного сокращения американских войск в Европе и обратились к США с просьбой координировать любые планы.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что текущий рост военных расходов в Европе сопоставим с временами холодной войны.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, как масштабный процесс переосмысления сотрудничества США в сфере безопасности с Брюсселем отразится на восточном фланге НАТО.

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    14 апреля 2025, 09:12 • Новости дня
    Песков: Герои СВО пройдут по Красной площади в День Победы

    Песков: Герои спецоперации примут участие в параде в честь 80-летия Победы в Москве

    Песков: Герои СВО пройдут по Красной площади в День Победы
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Парадный расчет, состоящий из героев спецоперации, примет участие в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подтвердил, что парадный расчет, состоящий из героев специальной военной операции на Украине, безусловно пройдет по Красной площади в День Победы. Эти военнослужащие примут участие в параде, посвященном 80-летию окончания Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

    Ранее «Бессмертный полк России» анонсировал проведение шествия ко Дню Победы в смешанном формате, включая как физические мероприятия, так и онлайн-программы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что на парад Победы в 2025 году в Москву приедут представители из разных стран.

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    14 апреля 2025, 09:28 • Новости дня
    Евросоюз поставил Киеву две трети обещанных боеприпасов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз уже поставил Киеву две трети из обещанных 2 млн боеприпасов, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, отметив необходимость дальнейших усилий в этой сфере.

    Евросоюз уже поставил Киеву две трети из обещанных 2 млн боеприпасов, передает РИА «Новости». Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что союз реализовал большую часть инициативы по предоставлению Украине необходимого военного снаряжения. Она подчеркнула, что поддержка Украины является ключевой задачей для стран Евросоюза.

    Каллас отметила, что, несмотря на достигнутый прогресс, необходимо активизировать усилия. Она подчеркнула важность продолжения поставок и заявила, что «нам необходимо делать больше». Глава дипломатии ЕС сделала это заявление перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге.

    Кроме того, Каллас выразила мнение, что страны Евросоюза должны закладывать основу для мирного урегулирования, оказывая давление на Россию. Она убеждена, что максимальное давление поможет продвинуть процесс мирного решения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Эстонии Кая Каллас признала провал встречи «коалиции желающих» по Украине . Каллас сообщила, что некоторые страны Евросоюза категорически отказались от предложения использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. Каллас также заявила об обязательном участии Европы и Киева в мирных переговорах.

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    14 апреля 2025, 14:51 • Новости дня
    Венгрия отказалась поддержать новые санкции ЕС против России

    Сийярто: Венгрия не поддержит санкции ЕС против России в области энергопоставок

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгрия не будет поддерживать новые санкции ЕС против России в области поставок энергоносителей, даже несмотря на давление со стороны ряда европейских коллег и Украины, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто после встречи в Люксембурге с коллегами из стран ЕС заявил о позиции своей страны по вопросу введения новых санкций Европейского союза против России. На заседании обсуждался проект 17-го пакета санкций, который предполагал ограничения на поставки российских энергоносителей и атомной промышленности, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что Украина активно требовала ввести санкции против российских энергетических поставок. Эта позиция активно поддерживалась несколькими странами ЕС. Однако Венгрия категорически не намерена присоединяться к такого рода ограничениям. «Мы ясно дали понять, что никоим образом не поддержим это», – заявил Сийярто в интервью венгерским СМИ, которое транслировалось по телеканалу М1.

    5 апреля глава МИД Эстонии Маргус Цахкна предложил лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе для предотвращения раскола объединения, а также за сотрудничество с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии начали формировать альянс стран Европейского союза с целью добиться отмены санкций против России.

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    14 апреля 2025, 09:24 • Новости дня
    Песков прокомментировал вопрос об амнистии ко Дню Победы

    Песков: Амнистия к 80-летию Победы в Кремле не обсуждается

    Tекст: Ирма Каплан

    Проведение амнистии к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив отсутствие дискуссий на эту тему в Кремле.

    Проведение амнистии к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне не обсуждается в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

    «Нет», – ответил Песков на вопрос о возможности проведения амнистии.

    Он уточнил, что в Кремле данный вопрос не значится в повестке.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, депутаты от ЛДПР собирались внести в Госдуму проект амнистии, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который предусматривает освобождение осужденных за преступления небольшой и средней тяжести.




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    12 апреля 2025, 12:50 • Новости дня
    Лавров: Мадуро посетит Москву на День Победы

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует посетить Москву 9 мая для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По его словам, Мадуро планирует посетить Москву 9 мая для участия в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что российская сторона будет признательна, если Мадуро примет участие в мероприятиях ко Дню Победы.

    В данный момент Лавров находится на встрече с его венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто в Анталье.

    Лавров и Хиль Пинто встретились на полях Анталийского дипломатического форума, который проходит с 11 по 13 апреля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Telegram-канале фотографию рукопожатия министров перед началом встречи. Переговоры проходят в закрытом от прессы режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров прибыл в Турцию, где проводит ряд двусторонних встреч в рамках дипломатического форума по теме «Возвращение дипломатии в раздробленный мир».

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    13 апреля 2025, 09:01 • Новости дня
    В Нью-Дели прошел российско-индийский велопробег в честь 80-летия Победы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российско-индийский велопробег, посвященный 80-летию Победы и 78-летию дипотношений, собрал в Нью-Дели более 300 участников, включая дипломатов и студентов.

    Велопробег, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 78-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индией, прошел в Нью-Дели. Как пишет ТАСС, в мероприятии поучаствовали более 300 человек.

    Акция была организована российским посольством совместно с Конфедерацией индийских велосипедистов. Участники, в числе которых были сотрудники загранучреждений РФ, студенты, представители дипкорпуса и культурные деятели, стартовали от здания российского диппредставительства под звуки военных песен.

    Посол РФ в Индии Денис Алипов отметил, что народы России и Индии стояли бок о бок 80 лет назад, и подчеркнул важность совместного почтения памяти погибших героев. Он выразил радость от большого количества энтузиастов, принявших участие в велопробеге.

    Участник акции, банкир Гаурав Шарма, заявил, что события такого рода углубляют русско-индийскую дружбу. Также представитель Конфедерации Ашиш Дамани подчеркнул, что подобные мероприятия пропагандируют здоровый образ жизни и бережное отношение к окружающей среде, поощряя использование велосипеда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что Москва ожидает визит премьер-министра Индии Нарендры Моди на парад Победы 9 мая. Индийский министр обороны Раджнатх Сингх может принять участие в параде Победы в Москве.

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    14 апреля 2025, 12:49 • Новости дня
    Источник сообщил о приостановке выбора спецпредставителя ЕС по Украине

    ТАСС: Процесс назначения спецпредставителя ЕС для переговоров по Украине приостановлен

    Tекст: Ирма Каплан

    Назначение спецпредставителя для переговоров по Украине в Европейском союзе приостановлено по ряду причин, сообщил источник.

    Процесс назначения специального представителя Евросоюза для переговоров по ситуации на Украине приостановился по ряду причин, которые не раскрываются, передает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

    «Процесс остановился, разговоры об этом сходят в кругах ЕС на нет, причины разные», – сказал он.

    Ранее в европейских СМИ сообщалось об идее премьер-министра Испании Педро Санчеса назначить спецпредставителя, чтобы усилить влияние на переговорный процесс по Украине, однако глава европейской дипломатии Кая Каллас на саммите Евросоюза отвергла инициативу, заявив, что сама лучше всех подходит для этой роли.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о провале стратегии Евросоюза по Украине, которая, по его словам, способствует продолжению конфликта, а не достижению мира. Кроме того, Сийрято сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио на заседании глав МИД стран НАТО говорил о необходимости обеим сторонам идти на уступки для достижения мира на Украине.

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