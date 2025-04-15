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Фицо ответил на угрозы Каллас по поводу парада в Москве
Фицо примет участие в параде 9 мая в Москве
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен принять участие в параде 9 мая в Москве, несмотря на предупреждения от главы евродипломатии Каи Каллас.
Фицо, как сообщает РИА «Новости», заявил о своем намерении участвовать в параде 9 мая в Москве. Это заявление стало ответом на слова главы евродипломатии Каи Каллас, которая высказалась против участия лидеров европейских стран в подобных мероприятиях.
Фицо подчеркнул, что его решение обусловлено желанием отдать дань уважения солдатам Красной армии, которые сыграли ключевую роль в освобождении Словакии во время Второй мировой войны.
«В Москву 9 мая еду. Является ли предостережение госпожи Каллас шантажом или объявлением о том, что после возвращения из Москвы я буду наказан? Не знаю, но знаю, что идет 2025 год, а не 1939», – написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook*, запрещенной в РФ как экстремистская.
Он также отметил, что как легитимный премьер-министр суверенной страны, он обладает правом принимать решения относительно своих визитов и не подчиняться внешним директивам. Фицо назвал заявление Каллас поводом для дискуссии о демократии в Европейском союзе.
Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву.
Кремль призвал суверенные европейские государства самостоятельно оценить эти угрозы, а Россия надеется на участие всех приглашенных лидеров СНГ в параде.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 мая посетит парад в Москве, победа в Великой Отечественной войне является также победой армянского народа.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ