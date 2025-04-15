Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.8 комментариев
Ереван подтвердил визит Пашиняна 9 мая в Москву вопреки угрозам Каллас
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 мая посетит парад в Москве, победа в Великой Отечественной войне является также победой армянского народа, заявил спикер парламента Ален Симонян.
По словам Симоняна, премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 мая примет участие в параде в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.
Симонян отметил важную роль армян в Великой Отечественной войне, указав, что около 300 тыс. армян погибли, сражаясь за победу, и многие из них воевали в рядах союзнических армий. Он подчеркнул, что визит Пашиняна не связан с отношениями с ЕС или другими международными вопросами, а обусловлен исторической значимостью для Армении.
Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву.
Кремль призвал суверенные европейские государства самостоятельно оценить эти угрозы, а Россия надеется на участие всех приглашенных лидеров СНГ в параде.
Также сообщалось, что на парад Победы в 2025 году в Москву приедут представители из разных стран.