Tекст: Вера Басилая

По словам Симоняна, премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 мая примет участие в параде в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

Симонян отметил важную роль армян в Великой Отечественной войне, указав, что около 300 тыс. армян погибли, сражаясь за победу, и многие из них воевали в рядах союзнических армий. Он подчеркнул, что визит Пашиняна не связан с отношениями с ЕС или другими международными вопросами, а обусловлен исторической значимостью для Армении.

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву.

Кремль призвал суверенные европейские государства самостоятельно оценить эти угрозы, а Россия надеется на участие всех приглашенных лидеров СНГ в параде.

Также сообщалось, что на парад Победы в 2025 году в Москву приедут представители из разных стран.