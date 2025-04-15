Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.4 комментария
Песков призвал европейские страны оценить угрозы Каллас
Кремль призвал суверенные европейские государства самостоятельно оценить угрозы главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас о последствиях за участие в параде в Москве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости оценки угроз главы дипслужбы Евросоюза суверенными европейскими странами, передает ТАСС.
Песков на брифинге отметил, что Россия не намерена самостоятельно оценивать заявления Каллас.
Он подчеркнул, что «оценку этим угрозам нужно давать тем суверенным государствам, которым она угрожает».
Кроме того, Песков обратил внимание на жесткую риторику Каллас и заявил, что Кремль не считает ее правильной.
Ранее стало известно, что Украина намерена пригласить европейских лидеров посетить Киев 9 мая. На этом фоне глава дипломатии ЕС заявила, что участие в праздновании 9 Мая в Москве встретит сопротивление ЕС, особенно со стороны стран – кандидатов на вступление в союз, которым настоятельно рекомендовано этого избегать.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил передать Каллас под международный трибунал ООН за призывы отказаться от визитов в Россию в дни празднования 80-летия Великой Победы.