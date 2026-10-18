  • Новость часаНовак: Дефицит газа в Европе покрыть нечем
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Претендент на место Макрона бросил вызов сразу трем супердержавам
    ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине
    Эксперт: Отмена закона об «адских санкциях» – это игра в русскую рулетку
    Минобороны Финляндии ответило на призыв сбивать российские самолеты
    БПЛА атаковали ЦОД VK в Ленинградской области
    Бастрыкин оценил ущерб от действий Киева Донбассу почти в 1,1 трлн рублей
    NYT: США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу
    Новак объяснил механизм поставок российского дизеля в США
    США отказали Украине в доступе к системе Starshield для ударов вглубь России
    Мнения
    Арина Цветкова Арина Цветкова Курдистан перестает быть пространством войны

    Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

    38 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

    20 комментариев
    18 октября 2026, 08:37 • Новости дня

    Власти Литвы объявили красный уровень опасности из-за воздушной угрозы

    Литва объявила красный уровень опасности и закрыла аэропорт Каунаса

    Tекст: Вера Басилая

    В центральной и северной частях Литвы временно вводили максимальный уровень тревоги из-за неопределенной воздушной угрозы, что привело к остановке работы международного аэропорта Каунаса, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, для реагирования на предполагаемую опасность в небо были подняты истребители Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

    Национальный центр управления кризисами Литвы обратился к местным жителям с призывом немедленно укрыться в убежищах. Причина возникновения воздушной угрозы не раскрывалась.

    Спустя несколько минут представители литовской армии отменили предупреждение о воздушной опасности, и ситуация нормализовалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Вооруженные силы Латвии предупредили о возможной воздушной угрозе. В пятницу власти Польши закрыли аэропорты Люблина и Жешува из-за полетов военной авиации.

    17 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    В Британии посоветовали Западу всерьез отнестись к словам МИД о Калининграде

    Эксперт Меркурис призвал Запад всерьез отнестись к словам МИД о Калининграде

    В Британии посоветовали Западу всерьез отнестись к словам МИД о Калининграде
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что странам Запада следует серьезно отнестись к предостережениям МИД России о последствиях агрессии против Калининградской области.

    «Министерство иностранных дел повторило предупреждение, которое было проигнорировано Прибалтикой и Польшей. Я поражен и обескуражен тем, что это приходится повторять таким образом. <…> Надеюсь, что на этот раз Россию услышат, и мы избежим катастрофы, к которой привела бы атака на Калининград в любом виде», – передает РИА «Новости» слова Меркуриса.

    По его словам, угрозы официальных лиц Эстонии и Литвы в отношении эксклава идут вразрез с уверениями НАТО об отсутствии агрессивных намерений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Москва предупредила НАТО о последствиях попыток изолировать Калининград.

    В тот же день британский офицер предрек разгром войск Североатлантического альянса при атаке на российский регион.

    В среду около Калининградской области 4,5 часа провел самолет-разведчик НАТО.

    Комментарии (2)
    16 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Каллас закатила глаза при вопросе о переговорах ЕС с Россией и США

    Каллас попросили прокомментировать переговоры ЕС с Россией и США

    Каллас закатила глаза при вопросе о переговорах ЕС с Россией и США
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас закатила глаза и тяжело вздохнула перед ответом на вопрос журналистов о возможных переговорах с Россией и США по урегулированию конфликта на Украине.

    Перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе главу европейской дипломатии попросили прокомментировать перспективы диалога с Москвой и Вашингтоном по украинскому кризису. Услышав вопрос, она закатила глаза, выдержала паузу и глубоко вздохнула, передает РИА «Новости».

    «Это, конечно, сложный вопрос», – признала Каллас.

    Она вновь высказала мнение, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо оказать давление на Россию. При этом Москва ранее неоднократно подчеркивала, что разговаривать с ней на языке ультиматумов и санкций контрпродуктивно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой.

    В четверг саммит ЕС впервые отложил обсуждение темы на второй день встречи.

    Комментарии (5)
    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Эксперт оценил предложение США разморозить активы России в Европе

    Экономист Колташов: США не смогут заставить Европу убрать «нож» от кошелька России

    Эксперт оценил предложение США разморозить активы России в Европе
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Предложение администрации Дональда Трампа по разморозке российских активов в Европе и передаче их подконтрольной Вашингтону структуре столкнется с серьезными препятствиями. Речь о позиции Евросоюза, а также правовых ограничениях, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Василий Колташов.

    «Основная часть замороженных в Европе российских средств находится под контролем Бельгии. Власти страны ранее отказались передавать их Еврокомиссии. При этом, как известно, Брюссель использует доходы от этих активов для финансирования Украины», – напомнил экономист Василий Колташов.

    По его словам, предложение администрации Дональда Трампа предполагало создание подконтрольной Вашингтону структуры: европейские страны разморозили бы активы и направили средства туда. По замыслу Белого дома, такой механизм мог бы упростить переговорный процесс с Москвой, заставив ЕС следовать за Штатами.

    «По сути, речь идет о выработке путей возможного преодоления проблем в отношениях. Хотите договариваться с Россией – что называется, уберите нож от кошелька», – пояснил эксперт. Однако, оговорился собеседник, есть ряд нюансов. Первый заключается в позиции Европы.

    «В Евросоюзе до сих пор доминирует установка на противостояние с Россией. Она характерна и для еврократии, и для правительств большинства стран объединения, и для значительной части политического истеблишмента. Поэтому американская инициатива неприемлема для европейцев», – уточнил Колташов.

    Второй нюанс – в правовой плоскости. «Если российские активы заморожены, трогать их нельзя: они сохраняют суверенный статус. Чтобы юридически переместить эти средства, нужно изменить их статус: перевести из категории «замороженных» в категорию «конфискованных». Но это фактически равносильно объявлению войны России», – рассуждает спикер.

    Вместе с тем не исключено, что между Москвой и Вашингтоном может быть достигнута специальная договоренность о возврате средств, но Европа вряд ли на это не пойдет. Возникает также вопрос о заинтересованности России в таком соглашении. Как напомнил экономист, вопрос о доступе РФ к собственным средствам решается в московском арбитраже. Таким образом, по оценкам Колташова, шансы на реализацию предложения США крайне невелики.

    Ранее стало известно, что США предложили европейским странам разморозить часть российских активов и перевести их в структуру под управлением Вашингтона. Как сообщает Financial Times, предложение было озвучено в Майами в ходе переговоров спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера с представителями Украины и Европы. Идея обсуждалась в рамках формирования мирного соглашения.

    Отмечается, что европейские делегаты инициативу отвергли. «Это предложение вызвало удивление и обеспокоенность в европейских столицах и Киеве, породив вопросы о намерениях США и их подходе, который существенно отличается от прежней стратегии давления на Москву», – говорится в материале. Как напоминает FT, аналогичная идея по поводу замороженных активов содержалась в представленном год назад администрацией Трампа мирном плане из 28 пунктов.

    В минувший вторник глава МИД Польши Радослав Сикорский отверг предложения о разблокировке замороженных российских активов и возвращении их Москве. «Ходят слухи, что кое-кто рассчитывает на возвращение этих активов России. Думаю, я выражу общее мнение, если скажу: только через наши трупы», – заявил он. Министр считает, что Европа при участии Британии должна принять важные стратегические решения по этому вопросу.

    Напомним, ЕС бессрочно заморозил 210 млрд евро российских активов. Большая часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Брюссель использует инструмент, позволяющий ему перечислять на нужды Украины прибыль, полученную от российских активов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва будет добиваться возвращения активов. «Это и юридическая работа, и судебные разбирательства… чтобы биться за возвращение своих сворованных активов», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Европе воровство российских активов.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    Полянский: Россия вынуждена готовить ответ на провокации НАТО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия вынуждена готовить адекватный военный ответ на провокации Североатлантического альянса, заявил постоянный представитель страны при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «Авиация НАТО отрабатывает выполнение ядерных миссий, причем в непосредственной близости от российских границ. Разумеется, мы вынуждены готовить на подобные провокации адекватный военный ответ», – приводит его слова РИА «Новости».

    Так Полянский прокомментировал учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon и представленный альянсом план по отражению потенциального нападения России, которого, по признанию генерала Алексуса Гринкевича, в НАТО сами не ожидают.

    Постпред на заседании Постсовета ОБСЕ также задался вопросом, понимают ли в Брюсселе, что могут заиграться до прямого ядерного конфликта. Мероприятие проходило в закрытом для прессы режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Германия решила направить три истребителя на учения НАТО по ядерному сдерживанию.

    В пятницу альянс анонсировал проведение этих учений.

    В Латвии завершились учения сил НАТО с участием 12 тыс. военных.

    Комментарии (6)
    16 октября 2026, 10:18 • Новости дня
    Ле Пен пригрозила превратить Еврокомиссию в обслугу

    Politico: Ле Пен пообещала сделать из Еврокомиссии секретариат при странах ЕС

    Ле Пен пригрозила превратить Еврокомиссию в обслугу
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о намерении превратить Европейскую комиссию в секретариат, обслуживающий страны Евросоюза.

    Французский политик Марин Ле Пен выступила в Брюсселе с речью, в которой пообещала радикально реформировать институты Европейского союза. В частности, она заявила о планах превратить Европейскую комиссию в «секретариат», который будет находиться на службе у стран-участниц, пишет Politico.

    Издание отмечает, что Ле Пен также пообещала полностью упразднить некоторые структуры европейского объединения. Выступление политика вызвало серьезную обеспокоенность в политических кругах Брюсселя, где обсуждают возможные последствия ее победы на будущих президентских выборах во Франции. Главный вопрос для европейских чиновников заключается в том, смягчит ли она свою жесткую позицию в случае избрания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ле Пен заявила о потере доверия к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен со стороны правительств стран Евросоюза. В прошлом месяце социологический опрос предсказал выход французского политика во второй тур президентских выборов. Эксперты предрекли европейским властям неизбежное сотрудничество с ней.

    Комментарии (3)
    15 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Мерц отверг идею передать активы России под контроль США

    Канцлер ФРГ Мерц выступил против передачи активов России под контроль США

    Мерц отверг идею передать активы России под контроль США
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил категорически против идеи передать замороженные в Европейском союзе российские активы под управление Соединенных Штатов.

    Глава правительства Германии прокомментировал публикации о попытках Вашингтона взять под контроль замороженные в Европе российские средства, передает ТАСС.

    «Это активы, которые заморожены в Европе. Они и должны оставаться замороженными в Европе. Это наше дело, и решать это нам», – заявил Мерц журналистам перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что США предложили европейским странам разморозить часть активов России для их последующего перевода в подконтрольный Вашингтону финансовый механизм.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не в курсе подобных предложений, а достоверность публикации не подтверждается.

    Западные страны заморозили около 300 млрд евро активов России, из которых почти 180 млрд хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear, неоднократно выступавшем против экспроприации средств из-за риска ответных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кремль ответил на сообщения о попытках США забрать российские активы в Европе.

    Газета Financial Times сообщила о предложении Вашингтона разморозить часть российских средств.

    Во вторник Британия и Польша призвали Евросоюз разобраться с активами России.

    Комментарии (5)
    16 октября 2026, 00:03 • Новости дня
    Фон дер Ляйен предложила создать стратегические запасы газа ЕС
    Фон дер Ляйен предложила создать стратегические запасы газа ЕС
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать стратегический запас газа на фоне опасений, что континент столкнется с нехваткой его зимой, сообщили Politico три дипломата и два чиновника ЕС.

    Существующие в Европе газовые хранилища, которые, как правило, пополняются в течение года коммерческими структурами, в этом году находятся на рекордно низком уровне после того, как высокие летние цены, связанные с войной в Иране, подорвали рыночные стимулы к пополнению запасов, пишет Politico.

    В результате ЕС недостаточно подготовлен к зиме. Один высокопоставленный чиновник ЕС охарактеризовал идею главы ЕК как долгосрочную меру, призванную защитить блок от будущих рисков, как это уже делается странами с нефтью и нефтепродуктами.

    Документы, подробно описывающие ноябрьские планы по обновлению архитектуры газовой безопасности ЕС, с которыми ознакомилась Politico, включают планы по улучшению антикризисного управления компаниями. Напрямую создание стратегических запасов в бумагах не упоминается, но подразумевается в намерении призвать энергетические компании делать запасы газа больше.

    Страны, которые полагаются на коммерческую заправку хранилищ, в этом году были вынуждены изменить подход, поскольку стали очевидны ограничения существующей модели.

    Нидерланды перешли на субсидирование закупок электроэнергии, что обошлось им почти в 1 млрд евро, в то время как Германия изучает возможность создания собственных стратегических запасов.

    По словам двух дипломатов, отдельное предложение Еврокомиссии о создании общеевропейского механизма для осуществления совместных закупок энергоносителей было воспринято лидерами ЕС в четверг без энтузиазма, резюмирует газета Politico.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Европа ускорила закачку газа в подземные хранилища к зиме. Еврокомиссия предрекла Европе очень сложную зиму.

    Британию предупредили о самых высоких за десятилетия рисках блэкаутов.

    Комментарии (15)
    16 октября 2026, 11:15 • Новости дня
    Лавров: НАТО решила диктовать свою волю странам Азии

    Лавров призвал страны Азии дать конструктивный ответ на угрозы со стороны НАТО

    Лавров: НАТО решила диктовать свою волю странам Азии
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс намеревается диктовать свою волю государствам Азии, в связи с чем странам региона необходимо подготовить конструктивный ответ.

    По словам министра, сегодня Североатлантический альянс пытается заявлять, что вся территория Евразии является его зоной ответственности. При этом блок ссылается на свой оборонительный характер, передает РИА «Новости».

    Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что НАТО защищает территории своих стран-членов, однако угрозы теперь якобы исходят из Тайваньского пролива и Южно-Китайского моря.

    «Это такой серьезный философский разворот, который показывает намерение НАТО диктовать свою волю, далеко за пределы своей зоны ответственности. И в связи с этим нужен какой-то конструктивный ответ. Конструктивный ответ может быть предоставлен только самими странами региона», – сказал Лавров на конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по вопросам безопасности в Центральной Азии и Афганистане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава МИД России Сергей Лавров предупредил о долгом преодолении последствий действий США в Афганистане.

    Министр рассказал об угрозе цветных революций в любой стране мира.

    Комментарии (8)
    16 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    Чехия отказалась выступать гарантом по кредиту Евросоюза для Украины

    Премьер Чехии Бабиш отказался гарантировать кредит Евросоюза для Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что республика не станет выступать гарантом по многомиллиардному кредиту Евросоюза для Украины.

    Прага не планирует предоставлять поручительство по новым европейским заимствованиям для Киева, передает ТАСС.

    «Мне не нравится, что в европейском бюджете заложены 100 млрд евро для Украины. Эти деньги должны были бы быть предоставлены в долг. В любом случае Чехия не будет гарантировать этот кредит», – сообщил Бабиш перед началом второго дня заседания Евросовета.

    Он подчеркнул, что средства для Киева следует привлекать вне рамок бюджета сообщества на 2028–2034 годы, поскольку у стран объединения нет достаточного количества свободных денег. Политик выразил уверенность, что Владимир Зеленский вновь выступит с заявлениями об отсутствии средств и систем противовоздушной обороны Patriot.

    Чешский премьер также высказался за скорейшее урегулирование конфликта на Украине. По его словам, Европа сейчас фактически находится вне мирного процесса, несмотря на продолжающиеся боевые действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Чехия отвергла предложения Еврокомиссии по долгосрочному бюджету ЕС.

    Глава Европарламента заявила о беспрецедентном расколе в объединении из-за финансового документа.

    В среду Словакия исключила участие в новом кредите для Украины.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 11:32 • Новости дня
    Лидеры ЕС поддержали Зеленского на фоне критики Трампа
    Лидеры ЕС поддержали Зеленского на фоне критики Трампа
    @ Yves Herman/REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕС в Брюсселе, где европейские лидеры обсуждают поддержку Киева перед зимним сезоном на фоне резкой критики украинских ударов по российским НПЗ со стороны президента США Дональда Трампа.

    Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе в пятницу заявили о намерении консолидировать поддержку Украины и президента Владимира Зеленского, тогда как президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на Киев, назвав удары по российским нефтеперерабатывающим заводам позором, передает Reuters.

    «Мы должны готовиться к зиме», – заявил Зеленский по прибытии на саммит, добавив, что так называемый зимний пакет включает энергетику, ПВО и финансирование, а также потребности Украины до 2027 года.

    После объявления Зеленским об отказе Киева от неофициального моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украина нанесла удар по российскому НПЗ к юго-востоку от Москвы, что Трамп в интервью телеканалу Newsmax назвал шагом, лишь повышающим мировые цены на нефть и «позором»; администрация США также рассматривает смягчение санкций против судов, перевозящих нефть из стран, включая Россию, пишет Bloomberg.

    По данным Зеленского, согласованный с европейскими партнерами план должен закрыть дефицит военных расходов Украины в размере 27 млрд долларов в этом году и позволить закупить дроны для боевых действий в начале 2027 года, однако министр финансов Сергей Марченко оценивает незакрытый бюджетный разрыв на следующий год в 32,6 млрд долларов, не считая поставок военной помощи союзниками; премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен признал нехватку новых финансовых обязательств, но выразил уверенность, что ряд стран вскоре объявит о дополнительной военной поддержке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с Владимиром Зеленским пообещала не отменять санкции против России. В тот же день президент США Дональд Трамп назвал удары Украины по российским НПЗ позором. В среду Владимир Зеленский обвинил Трампа в предательстве Украины и переходе на сторону России.

    Комментарии (3)
    18 октября 2026, 07:15 • Новости дня
    Мендель призвала Украину отказаться от Донбасса и НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Украине необходимо подготовиться к отказу от Донбасса и планов по вступлению в НАТО, заявила бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

    Мендель назвала себя реалисткой и заявила, что Украине нужно подготовиться к «сдаче» Донбасса и других территорий, а также отказаться от надежд на присоединение к Североатлантическому альянсу, пишет Telegraph.

    «Мы не можем продолжать умирать за очень гипотетическую идею вступления в НАТО», – заявила Мендель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мендель заявила о потере более 100 тыс. украинских военнослужащих за 18 недель боев на севере ДНР.

    Мендель предупредила о массовом бегстве граждан из страны на фоне надвигающегося коллапса энергетической инфраструктуры.

    Комментарии (4)
    16 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Премьер Латвии Кулбергс призвал ЕС помогать Украине ради кофе и круассанов

    Премьер Латвии Кулбергс призвал поддерживать Украину ради утреннего кофе

    Премьер Латвии Кулбергс призвал ЕС помогать Украине ради кофе и круассанов
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз должен продолжать спонсировать Украину, если европейцы хотят пить кофе по утрам и есть круассаны, заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

    Евросоюз должен продолжать финансировать Украину, если его жители хотят пить по утрам кофе и есть круассаны, сообщают «Вести».

    «Если мы хотим комфорта в Европе, есть круассаны, пить кофе по утрам и не думать об угрозах, мы должны поддерживать Украину», – заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс перед началом саммита ЕС.

    Политик пожаловался, что страны на восточном фланге НАТО, в том числе Латвия, вынуждены больше остальных инвестировать, занимать деньги и сталкиваться с самым большим дефицитом бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер Нидерландов признал нехватку желающих увеличить поддержку Киева в ЕС.

    В четверг премьер Латвии призвал европейцев пить меньше пива ради помощи Украине.

    Ранее Евросоюз потребовал от Украины реформ для выделения финансовой помощи.

    Комментарии (3)
    18 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Новак: Дефицит газа в Европе покрыть нечем

    Новак: Доля России в импорте СПГ в Европу составила 20%

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Александр Новак заявил, что страны Европы не смогут компенсировать нехватку газа в случае отказа от поставок из России.

    По словам Новака, Европа столкнется с невыполнимой задачей покрытия дефицита голубого топлива, если полностью откажется от российских энергоносителей, сообщают «Вести».

    «Мы уверены, что дефицит пока покрыть нечем в связи с тем, что и Ормузский пролив закрыт, в Катаре завод был, останавливался в результате атак в марте. Поэтому, на мой взгляд, европейские политики стреляют себе в ногу, если запрещают поставки, в том числе из России», – подчеркнул Новак.

    Вице-премьер добавил, что за решения властей придется расплачиваться европейским потребителям. По его словам, доля России в импорте сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз составляет от 17 до 20%.

    За девять месяцев европейские страны закупили 12 млн тонн российского СПГ, превысив показатели прошлого года. Новак отметил, что государства ЕС наращивают закупки, чтобы успеть заполнить газовые хранилища до начала действия запрета на импорт, который вступит в силу в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Новак указал на зависимость Европы от поставок газа из США.

    В начале месяца европейские страны столкнулись с трудностями при закупке СПГ.

    Кроме того, Новак подтвердил техническую возможность восстановления поставок газа по «Северным потокам».

    Комментарии (10)
    16 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой

    Каллас заявила о потребности Украины в дополнительных системах ПВО

    Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас констатировала сложное положение Украины перед наступающей зимой и призвала европейские страны увеличить поставки средств противовоздушной обороны.

    Лидеры государств Евросоюза собрались в Брюсселе для обсуждения дополнительной военной и финансовой поддержки Киева, передает РИА «Новости».

    «Ситуация действительно очень тяжелая. Нам необходимо поддержать Украину, чтобы она смогла пережить зиму, поскольку зима будет суровой», – сказала Каллас журналистам перед началом второго дня саммита.

    По ее словам, украинским войскам прежде всего требуются дополнительные средства противовоздушной обороны. На встрече европейские политики намерены обсудить защиту энергетической инфраструктуры Украины, а также потребности государства на 2027 год, несмотря на ранее согласованный кредит в размере 90 млрд евро.

    Москва неоднократно заявляла, что продолжение военных поставок Западом затягивает конфликт. Российские войска наносят удары по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуре Украины, используемым для обеспечения военных действий, а не по гражданскому населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Соединенные Штаты отказались жертвовать ракетами противовоздушной обороны ради поставок на Украину.

    В четверг участники саммита Евросоюза впервые отложили обсуждение помощи Киеву на второй день встречи.

    В среду премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключил участие страны в новом кредите для украинского государства.

    Комментарии (2)
    15 октября 2026, 13:39 • Новости дня
    Кремль ответил на сообщения о попытках США забрать российские активы в Европе

    Песков: Москве неизвестно о попытках США разблокировать активы России в Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не располагает данными о возможных попытках американской стороны разблокировать российские активы в Европе и взять их под собственное управление.

    «Нам ничего об этом не известно», – заявил Песков. Он отметил, что этот вопрос находится в повестке диалога американцев и европейцев, передает ТАСС.

    Представитель Кремля также подчеркнул, что достоверность подобных сообщений не подтверждена.

    Ранее газета Financial Times выступила с утверждением, что США на переговорах в Майами предложили разблокировать российские активы, чтобы поспособствовать украинскому урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Financial Times сообщила о предложении США разморозить российские активы.

    Во вторник Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России поразили логистический центр «Новая почта» с деталями для БПЛА в Ровно
    Путин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником
    Число сбитых над Ленинградской областью БПЛА достигло 144
    Российский бизнес согласился финансировать системы ПВО для защиты промышленности
    Первый министр Шотландии Суинни объявил о кампании за референдум о независимости
    В Париже после массовых протестов задержали более 850 человек
    В МВД назвали опасные фразы в разговоре с незнакомцами

    Россия начала экспортировать электричество по морю

    Россия и Индонезия официально заключили соглашение о строительстве плавучей АЭС. Это первый в мире экспортный проект по поставке электроэнергии от плавучих атомных энергоблоков (ПЭБ). Согласно документу, мощность «плавучего пауэрбанка» составит 200 МВт. Как эта сделка укрепляет геополитические позиции России в Юго-Восточной Азии? И почему никто раньше не смог реализовать подобный проект серийно? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев атаковал ракетами сделку Трампа

    Владимир Зеленский пошел наперекор Дональду Трампу. В частности, он отказался выполнить просьбу Белого дома и приостановить удары по российским НПЗ в рамках дизельной сделки Вашингтона и Москвы. При этом Киев готов пересмотреть это решение, если США передадут ВСУ ракеты для систем Patriot. Почему Зеленский столь дерзко отвечает на запрос Трампа? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия открыла стратегические ворота на западные границы ДНР

    Россия полностью освободила Доброполье в ДНР. О ходе операции было доложено лично Владимиру Путину. Одновременно произошло освобождение и других населенных пунктов на огромном участке фронта. По оценке экспертов, ВСУ лишились важнейшего логистического узла, через который шло снабжение всей группировки на стыке ДНР и Днепропетровской области. Теперь открывается прямой путь к административным границам ДНР, а вектор главного удара смещается в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Подробности

    Перейти в раздел

    Выборы в Конгресс ломают вековые политические традиции США

    Чуть больше двух недель остается до выборов в Конгресс США. Аналитики сходятся во мнении, что если в Палате представителей исход практически предрешен, то в Сенате развернется настоящая битва. Республиканцам, чьи позиции ослаблены топливным кризисом и инфляцией, предстоит отстоять «красные» штаты, где их победы имеют вековую историю. Удастся ли? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

      Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

    • Европа в шоке: главное про саммит ЕС

      В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

    • Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации