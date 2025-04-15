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    Европейский бизнес ищет спасения от США в российском газе
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США побеждают тарифами трех противников

    Китайские чиновники называют развязанную США тарифную войну «игрой в числа» и говорят, что экономику КНР это не затронет. Однако они не совсем правы. Если бы китайцы смогли довести до конца свою программу переориентации производства с американского рынка на внутрикитайский, то эффект от пошлин был бы ограничен. Но они пока не смогли.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина снова пытается соскочить

    Причина нового витка словесной эскалации понятна – Украина снова пытается соскочить с заключения соглашения с США по редкоземельным металлам. Но пытается сделать это из позиции жертвы.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Долгое государство» стало мировой тенденцией

    Мы в России наблюдаем возвращение экономического планирования на новом уровне, с учетом сегодняшних технологий управления, включая возможности искусственного интеллекта. Те же, и даже более широкие, технологические возможности есть и у США, а вот политических – нет.

    4 комментария
    15 апреля 2025, 08:15 • Новости дня

    Володин призвал передать Каллас под трибунал ООН

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил передать главу европейской дипломатии Каю Каллас под международный трибунал ООН за призывы отказаться от визитов в Россию в дни празднования 80-летия Великой Победы.

    В своем Telegram-канале он указал, что Володин заявил о необходимости отстранения Каллас от должности и передаче ее под международный трибунал ООН.

    Поводом для такого заявления стали высказывания Каллас, в которых она призвала страны Евросоюза и кандидатов, обсуждающих вступление в ЕС, отказаться от поездок в Россию в дни празднования 80-летия Великой Победы.

    Володин подчеркнул, что такие заявления являются неуважением к памяти миллионов людей, погибших в борьбе с фашизмом.

    Он напомнил, что советский народ и страны антигитлеровской коалиции, включая США и Британию, понесли огромные потери в этой борьбе. Володин отметил, что мир обязан помнить и чтить память этих героев.

    «Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить память о них», – добавил Володин, подчеркнув, что в России действует закон, запрещающий реабилитацию нацизма.

    Он выразил уверенность, что время настанет, и такие люди, как Каллас, понесут ответственность за свои действия.

    Ранее стало известно, что Украина намерена пригласить европейских лидеров посетить Киев 9 мая. На этом фоне глава дипломатии ЕС заявила, что участие в праздновании 9 Мая в Москве встретит сопротивление ЕС, особенно со стороны стран – кандидатов на вступление в союз, которым настоятельно рекомендовано этого избегать.

    12 апреля 2025, 15:31 • Новости дня
    Лавров назвал шизофреническими заявления Зеленского о «миротворцах» на Украине

    Лавров назвал заявления Зеленского об евровойсках на Украине шизофреническими

    Лавров назвал шизофреническими заявления Зеленского о «миротворцах» на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления Владимира Зеленского о необходимости иностранных военных и отказе от миротворцев на Украине очевидно являются шизофреническими и противоречивыми, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Антальском дипломатическом форуме, заявил, что заявления Владимира Зеленского о необходимости миротворцев и иностранных военных на Украине являются шизофреническими, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что глава киевского режима заявляет о необходимости вооружения, а не миротворцев, что противоречит идее миротворческой операции.

    Министр указал на то, что европейские лидеры, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Британии Кира Стармера, упускают из виду важные нюансы, касающиеся НАТО и территориальных вопросов, что приводит к искажению предложений о временном прекращении огня. Лавров подчеркнул, что администрация Зеленского отвергла эти предложения, настаивая на получении оружия.

    Лавров также выразил мнение, что инициатива некоторых европейских лидеров по размещению миротворческих сил на Украине направлена не на поддержание мира, а на сохранение нацистского режима в Киеве. По его словам, под видом миротворческих сил планируется защита существующего режима, а не стабилизация ситуации в регионе.

    Лавров заявил, что Евро-атлантическое сообщество во главе с Германией, Францией и Британией сосредоточилось на подготовке к новой войне.

    Зеленский заявил, что Украина хочет разместить на своей территории боеспособные военные контингенты стран-партнеров для обеспечения безопасности.

    Шесть стран из международной коалиции, включая Британию и Францию, выразили готовность отправить военный контингент на Украину для обеспечения прекращения огня.

    Лавров назвал мечтателями европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию.

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    14 апреля 2025, 19:37 • Новости дня
    В ЕС пригрозили последствиями за поездку на парад Победы в Москву

    Каллас пригрозила последствиями участникам парада Победы в Москве 9 мая

    В ЕС пригрозили последствиями за поездку на парад Победы в Москву
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что участие в праздновании 9 Мая в Москве встретит сопротивление ЕС, особенно со стороны стран – кандидатов на вступление в союз, которым настоятельно рекомендовано этого избегать.

    Как сообщает ТАСС, глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран ЕС сделала заявление о поездках на празднование 9 Мая в Москву. Каллас подчеркнула, что участие в параде Победы в Москве будет иметь значительные последствия для стран – кандидатов на вступление в ЕС. «Многие министры заявили, что ЕС серьезно относится к таким поездкам, и они будут иметь последствия», – заявила она.

    Каллас особо отметила, что Европейский союз требует от всех стран-кандидатов воздержаться от участия в праздновании 80-летия Победы в российской столице. «Мы четко дали им это понять», – добавила она. Такое постановление свидетельствует о жесткой позиции ЕС в отношении стран, находящихся на стадии кандидатства в союз.

    Отвечая на вопросы украинских журналистов о возможных визитах лидеров ЕС в Киев 9 мая, Каллас призвала представителей всех стран союза чаще посещать Украину. Она подчеркнула, что такие визиты должны сопровождаться конкретными обещаниями военной помощи, чтобы продемонстрировать поддержку Европой украинского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что День Победы станет поводом для проведения множества мероприятий по всей России.

    Россия надеется на участие всех приглашенных лидеров СНГ в параде Победы 9 мая в Москве, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы продемонстрировать единство и отвлечь внимание от парада в Москве, сообщили СМИ.

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    14 апреля 2025, 13:56 • Видео
    Вашингтон меняет посла в Киеве. Зачем?

    В США заявили, что посол в Киеве Бриджит Бринк покинет свой пост. Ранее на нее неоднократно наезжал Владимир Зеленский. Но это не уступка Дональда Трампа Украине. Скорее, наоборот.

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    14 апреля 2025, 21:45 • Новости дня
    Эксперт: 9 Мая проявило двойной комплекс неполноценности у Европы и Украины
    Эксперт: 9 Мая проявило двойной комплекс неполноценности у Европы и Украины
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа и Украина не могут смириться с провалом планов по международной изоляции Москвы. Парад Победы на Красной площади соберет лидеров крупнейших держав современности, что сильно бьет по самолюбию Брюсселя и Киева, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что Украина намерена пригласить европейских лидеров посетить Киев 9 мая.

    «Мы имеем дело с двойным комплексом неполноценности. И Европа, и Украина не могут спокойно дышать в моменты, когда Россия принимает крупное международное событие. А именно таким и будет являться празднование Дня Победы в Москве. На главном параде страны соберутся ключевые лидеры международной арены», – сказал Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «Ожидается, что Россия примет председателя КНР Си Цзиньпина, индийского премьера Нарендру Моди. Прибудут главы государств СНГ и некоторых стран Европы. И все они вместе с Владимиром Путиным отдадут дань уважения павшим в боях с фашистской Германией героям. Ни о какой глобальной изоляции Москвы в таком контексте не может быть и речи», – рассуждает он.

    «Все это станет ударом по самолюбию чиновников в Брюсселе. ЕС так долго и старательно выстраивал "стену" вокруг России, что попросту не может признать провала собственной идеи. По-моему, именно Евросоюз и выдвинул идею организации сопутствующего мероприятия на 9 Мая в Киеве. Нужно же хоть как-то оттенить собственную ошибку», – акцентирует собеседник.

    «Конечно, эта затея полностью противоречит идеологии Киева. Украина 10 лет отстраивалась от России с помощью оголтелой декоммунизации. В офисе Зеленского отмечали, что празднование Дня Победы вместе с Европой 8 мая – это прогрессивно и правильно», – считает эксперт.

    «Но этим словам грош цена. У них нет устоявшегося мировоззрения. В их головах крутится только одна мысль: делать что угодно, лишь бы это было в пику Москве. Замечу: не лучше, а именно в пику», – отмечает он.

    «Организовать собственное масштабное и красивое мероприятие у них не получится: они просто не понимают ценность грядущего события. А вот хотя бы немного оттенить успех России – для них важно. Нужно же хоть как-то радовать себя любимых на фоне колоссальных провалов в боевых действиях», – заключил Скачко.

    Ранее стало известно, что Украина намерена пригласить европейских лидеров посетить Киев 9 мая. Соответствующее приглашение представителям ЕС направил глава МИД страны Андрей Сибига, пишет Politico. Отмечается, что данная инициатива должна стать «противовесом» ежегодному параду Победы в Москве.

    По замыслу дипломата, визит в Киев должен показать «единство» союзников Украины перед лицом якобы «крупнейшей агрессии в Европе со времен Второй мировой войны». По данным издания, в настоящий момент рассматривается возможность приезда в республику лидеров стран-участниц так называемой «коалиции желающих».

    На этом фоне глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что участие в праздновании Дня Победы в Москве представителей государств – кандидатов на вступление в союз «будет воспринято всерьез» пишет РБК. Между тем, 9 мая в Россию должны приехать президент Сербии Александр Вучич и премьер Словакии (страна уже находится в составе объединения) Роберт Фицо.

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    14 апреля 2025, 10:43 • Новости дня
    ФСБ рассекретила документы о казни пионера-героя Вити Коробкова в Крыму

    ФСБ раскрыла свидетельства гибели героя Вити Коробкова и его отца в Крыму

    Tекст: Ирма Каплан

    ФСБ к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне рассекретила архивные документы о казни пионера-героя Вити Коробкова и его отца, арестованных и расстрелянных нацистами в Крыму в 1944 году.

    Архивные документы, раскрывающие обстоятельства ареста и казни пионера-героя Вити Коробкова и его отца в Крыму, были рассекречены УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

    «[Управление] рассекретило уникальные, ранее неизвестные широкой общественности, архивные документы о гибели легендарного пионера-героя Вити Коробкова и его семьи, а также других членов крымских партизанских отрядов, противостоявших нацистам», – сообщили в УФСБ.

    Документы свидетельствуют об аресте Коробковых в Феодосии, куда они прибыли с заданием партизанского отряда, 14 февраля 1944 года. Витя, которому только исполнилось 15 лет, вместе с отцом подвергся жестоким пыткам.

    Согласно свидетельским показаниям советского разведчика Ибрагима Аганина, который работал в немецком контрразведывательном органе, следователь и переводчики избивали арестованных, требуя информации о партизанской деятельности.

    «Следователь Бюльд кричал на мальчика, что он не верит ему, и при мне начал избивать его. Он бил его своими здоровыми кулаками, и от каждого удара мальчик с силой ударялся о стенку. При мне мальчика ударил несколько раз кованым немецким сапогом и переводчик Ламп», – сказано в показаниях разведчика.

    Аганин описал, что избиения Коробковых продолжались три или четыре дня, пока отец Вити не заявил, что расскажет все ради спасения сына. Однако, как подчеркнули в УФСБ, ни отец, ни сын не выдали своих товарищей. Оба были казнены: отец – в конце февраля, а Витя – 9 марта 1944 года.

    Кроме того, документы содержат информацию о других нацистских преступлениях на территории Крыма, включая пытки и казни партизан и местных жителей, а также новые имена героев сопротивления.

    В УФСБ ранее сообщали, что согласно обобщенным после войны сведениям, на полуострове были убиты и замучены 107 243 мирных гражданина и 44 934 военнопленных, угнаны в Германию 85 447 человек. Специалисты управления считают, что в реальности жертв было больше.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в рассекреченных прежде ФСБ документах изложены подробности о зверствах нацистов в Крыму, в том числе свидетельства разведчика Ибрагима Аганина, внедренного в немецкую полицию в 1943 году. Аганин был внедрен в тайную полицию нацистов и служил переводчиком в 17-й немецкой армии.

    Ранее ФСБ опубликовала документы о высадке группы советских разведчиков в Херсонской области в 1943 году.

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    14 апреля 2025, 17:04 • Новости дня
    В ЕС назвали сумму военной помощи Украине на 2025 год

    Каллас: ЕС решил выделить Украине 23 млрд евро военной помощи на 2025 год

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские страны планируют выделить 23 млрд евро на военную поддержку Украины в 2025 году, что на три миллиарда больше, чем в прошлом году, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Каллас сообщила о выделении Украине 23 млрд евро военной помощи на 2025 год. Это заявление было сделано на пресс-конференции после встречи глав МИД ЕС. По ее словам, в прошлом году европейские страны выделили Украине 20 млрд евро на военные нужды, однако вместе с США это было до 40 млрд евро, передает ТАСС.

    В субботу министр обороны балтийской республики Довиле Шакалене сообщила, что Литва намерена в 2025 году предоставить Украине 200 млн евро на военную помощь, включая закупки боеприпасов и системы радиосвязи.

    Ранее Каллас заявила, что Евросоюз испытывает сложности с финансированием для поставок 2 млн снарядов Украине.

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    14 апреля 2025, 08:57 • Новости дня
    ЕС и Британия решили подписать пакт о безопасности на фоне угроз Трампа

    FT: Евросоюз и Великобритания намерены заключить оборонное соглашение на саммите

    ЕС и Британия решили подписать пакт о безопасности на фоне угроз Трампа
    @ snapshot-photography/F.Boillot/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз и Великобритания планируют подписать соглашение о безопасности и обороне на саммите в рамках укрепления сотрудничества в ответ на угрозы США в военной области, сообщает сообщила газета Financial Times (FT).

    Дипломаты ЕС сообщили Financial Times, что Евросоюз и Великобритания готовятся заключить соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. Это произойдет на предстоящем саммите ЕС – Великобритания. Решение предопределено угрозами президента США Дональда Трампа по вопросам военной поддержки и предложениями России.

    Издание отмечает, что действия американской администрации усиленно подталкивают Брюссель к заключению пакта с Лондоном. Это обеспечит британским компаниям доступ к совместным закупкам вооружений. В условиях глобальных беспорядков европейские страны вынуждены увеличивать расходы на оборону и обсуждают объединение усилий для защиты Украины.

    По словам европейского дипломата, Франция и Великобритания активно прокладывают путь к подписанию пакта в следующем месяце, что станет первым событием такого рода после Brexit. Это соглашение важно для подтверждения возвращения Британии к совместным действиям с ЕС.

    В рамках подготовки к саммиту 19 мая послы ЕС встретились в Брюсселе. Большинство столиц поддержали подписание пакта наряду с заявлением по геополитическим вопросам. Один из собеседников отметил, что нынешние обстоятельства сближают Францию и Британию, несмотря на разногласия по правам на рыболовство и другие вопросы.

    NBC сообщала, что США рассматривают вывод до 10 тыс. военных из Восточной Европы, а до этого президент Польши Анджей Дуда сообщил, что США выводят своих военных и технику с базы в Жешуве, откуда шли поставки на Украину.

    Европейские союзники выразили беспокойство по поводу возможного сокращения американских войск в Европе и обратились к США с просьбой координировать любые планы.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что текущий рост военных расходов в Европе сопоставим с временами холодной войны.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, как масштабный процесс переосмысления сотрудничества США в сфере безопасности с Брюсселем отразится на восточном фланге НАТО.

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    12 апреля 2025, 15:04 • Новости дня
    Лавров заявил о подготовке евро-атлантического сообщества к новой войне

    Лавров обвинил Германию, Францию и Британию в подготовке к новой войне

    Tекст: Вера Басилая

    Евро-атлантическое сообщество во главе с Германией, Францией и Британией сосредоточилось на подготовке к новой войне, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров на Антальском дипломатическом форуме выступил с заявлением о том, что евро-атлантическое сообщество сосредоточило свои усилия на подготовке к новой войне. Он подчеркнул, что Германия, Франция и Британия играют ведущую роль в этом процессе, передает ТАСС.

    Ранее Лавров заявил, что Европа вновь настроена агрессивно по отношению к России.

    По мнению посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, раздел Украины на зоны контроля между Россией и европейскими странами может привести к новой эскалации конфликта.

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    14 апреля 2025, 09:12 • Новости дня
    Песков: Герои СВО пройдут по Красной площади в День Победы

    Песков: Герои спецоперации примут участие в параде в честь 80-летия Победы в Москве

    Песков: Герои СВО пройдут по Красной площади в День Победы
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Парадный расчет, состоящий из героев спецоперации, примет участие в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подтвердил, что парадный расчет, состоящий из героев специальной военной операции на Украине, безусловно пройдет по Красной площади в День Победы. Эти военнослужащие примут участие в параде, посвященном 80-летию окончания Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

    Ранее «Бессмертный полк России» анонсировал проведение шествия ко Дню Победы в смешанном формате, включая как физические мероприятия, так и онлайн-программы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что на парад Победы в 2025 году в Москву приедут представители из разных стран.

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    14 апреля 2025, 09:28 • Новости дня
    Евросоюз поставил Киеву две трети обещанных боеприпасов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз уже поставил Киеву две трети из обещанных 2 млн боеприпасов, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, отметив необходимость дальнейших усилий в этой сфере.

    Евросоюз уже поставил Киеву две трети из обещанных 2 млн боеприпасов, передает РИА «Новости». Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что союз реализовал большую часть инициативы по предоставлению Украине необходимого военного снаряжения. Она подчеркнула, что поддержка Украины является ключевой задачей для стран Евросоюза.

    Каллас отметила, что, несмотря на достигнутый прогресс, необходимо активизировать усилия. Она подчеркнула важность продолжения поставок и заявила, что «нам необходимо делать больше». Глава дипломатии ЕС сделала это заявление перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге.

    Кроме того, Каллас выразила мнение, что страны Евросоюза должны закладывать основу для мирного урегулирования, оказывая давление на Россию. Она убеждена, что максимальное давление поможет продвинуть процесс мирного решения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Эстонии Кая Каллас признала провал встречи «коалиции желающих» по Украине . Каллас сообщила, что некоторые страны Евросоюза категорически отказались от предложения использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. Каллас также заявила об обязательном участии Европы и Киева в мирных переговорах.

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    14 апреля 2025, 14:51 • Новости дня
    Венгрия отказалась поддержать новые санкции ЕС против России

    Сийярто: Венгрия не поддержит санкции ЕС против России в области энергопоставок

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгрия не будет поддерживать новые санкции ЕС против России в области поставок энергоносителей, даже несмотря на давление со стороны ряда европейских коллег и Украины, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто после встречи в Люксембурге с коллегами из стран ЕС заявил о позиции своей страны по вопросу введения новых санкций Европейского союза против России. На заседании обсуждался проект 17-го пакета санкций, который предполагал ограничения на поставки российских энергоносителей и атомной промышленности, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что Украина активно требовала ввести санкции против российских энергетических поставок. Эта позиция активно поддерживалась несколькими странами ЕС. Однако Венгрия категорически не намерена присоединяться к такого рода ограничениям. «Мы ясно дали понять, что никоим образом не поддержим это», – заявил Сийярто в интервью венгерским СМИ, которое транслировалось по телеканалу М1.

    5 апреля глава МИД Эстонии Маргус Цахкна предложил лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе для предотвращения раскола объединения, а также за сотрудничество с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии начали формировать альянс стран Европейского союза с целью добиться отмены санкций против России.

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    14 апреля 2025, 22:49 • Новости дня
    Лавров: Европа хочет сохранить режим Зеленского или найти «нового полуфюрера»

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры будут стремиться сохранить режим Владимира Зеленского на Украине или заняться поисками «какого-то новенького полуфюрера», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что европейские лидеры, включая Эммануэля Макрона и премьера Британии Кира Стармера продвигают миротворческие инициативы, направленные на сохранение режима Владимира Зеленского.

    Лавров считает, что Европа сделает все возможное, чтобы не допустить смены власти на Украине, поддерживая русофобский режим, который, по его мнению, может быть использован для подготовки очередной войны против России.

    Сергей Лавров также отметил, что на Западе не обсуждаются выборы на Украине.

    «Сейчас, правда, американцы сказали, выборы надо проводить. Но Европа сделает все, чтобы режим не сменился по сути своей», – отметил Лавров.

    Лавров допустил, что европейские лидеры могут попытаться найти «какого-то новенького полуфюрера», но это не изменит сути режима.

    Руководитель российской дипломатии подчеркнул, что такая позиция Европы является серьезной проблемой для ее репутации на международной арене.

    Владимир Зеленский заявил о недоверии к Москве и отказе от переговоров с Россией, обвинив американскую администрацию в декларации «пророссийских нарративов».

    Депутат Рады Дубинский сообщил, что Владимир Зеленский начал подготовку к выборам, несмотря на свои публичные заявления об их невозможности.

    Дубинский также заявил, что Владимир Зеленский утратит актуальность сразу после завершения украинского конфликта.

    Президент России Владимир Путин ранее предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов.

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    14 апреля 2025, 09:24 • Новости дня
    Песков прокомментировал вопрос об амнистии ко Дню Победы

    Песков: Амнистия к 80-летию Победы в Кремле не обсуждается

    Tекст: Ирма Каплан

    Проведение амнистии к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив отсутствие дискуссий на эту тему в Кремле.

    Проведение амнистии к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне не обсуждается в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

    «Нет», – ответил Песков на вопрос о возможности проведения амнистии.

    Он уточнил, что в Кремле данный вопрос не значится в повестке.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, депутаты от ЛДПР собирались внести в Госдуму проект амнистии, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который предусматривает освобождение осужденных за преступления небольшой и средней тяжести.




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    12 апреля 2025, 12:50 • Новости дня
    Лавров: Мадуро посетит Москву на День Победы

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует посетить Москву 9 мая для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По его словам, Мадуро планирует посетить Москву 9 мая для участия в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что российская сторона будет признательна, если Мадуро примет участие в мероприятиях ко Дню Победы.

    В данный момент Лавров находится на встрече с его венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто в Анталье.

    Лавров и Хиль Пинто встретились на полях Анталийского дипломатического форума, который проходит с 11 по 13 апреля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Telegram-канале фотографию рукопожатия министров перед началом встречи. Переговоры проходят в закрытом от прессы режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров прибыл в Турцию, где проводит ряд двусторонних встреч в рамках дипломатического форума по теме «Возвращение дипломатии в раздробленный мир».

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    13 апреля 2025, 09:01 • Новости дня
    В Нью-Дели прошел российско-индийский велопробег в честь 80-летия Победы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российско-индийский велопробег, посвященный 80-летию Победы и 78-летию дипотношений, собрал в Нью-Дели более 300 участников, включая дипломатов и студентов.

    Велопробег, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 78-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индией, прошел в Нью-Дели. Как пишет ТАСС, в мероприятии поучаствовали более 300 человек.

    Акция была организована российским посольством совместно с Конфедерацией индийских велосипедистов. Участники, в числе которых были сотрудники загранучреждений РФ, студенты, представители дипкорпуса и культурные деятели, стартовали от здания российского диппредставительства под звуки военных песен.

    Посол РФ в Индии Денис Алипов отметил, что народы России и Индии стояли бок о бок 80 лет назад, и подчеркнул важность совместного почтения памяти погибших героев. Он выразил радость от большого количества энтузиастов, принявших участие в велопробеге.

    Участник акции, банкир Гаурав Шарма, заявил, что события такого рода углубляют русско-индийскую дружбу. Также представитель Конфедерации Ашиш Дамани подчеркнул, что подобные мероприятия пропагандируют здоровый образ жизни и бережное отношение к окружающей среде, поощряя использование велосипеда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что Москва ожидает визит премьер-министра Индии Нарендры Моди на парад Победы 9 мая. Индийский министр обороны Раджнатх Сингх может принять участие в параде Победы в Москве.

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    14 апреля 2025, 14:27 • Новости дня
    Кремль обвинил Европу в провоцировании продолжения конфликта на Украине

    Песков заявил о нежелании ЕС искать мирные пути и провоцировании конфликта

    Кремль обвинил Европу в провоцировании продолжения конфликта на Украине
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны продолжают поддерживать военные действия на Украине, игнорируя возможность мирного урегулирования конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, европейские страны в настоящее время не проявляют склонности к поиску мирных решений на Украине, передает ТАСС.

    «Европейские столицы склонны к тому, чтобы дальше провоцировать продолжение войны», – заявил Песков.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что евро-атлантическое сообщество во главе с Германией, Францией и Британией сосредоточилось на подготовке к новой войне.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что НАТО выбрало новое направление для военного столкновения с Россией.

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