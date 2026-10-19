Южный мост в Днепропетровске закрыли на месяц из-за повреждений

Tекст: Елизавета Шишкова

Остановка движения транспорта по переправе связана с ранее полученными повреждениями объекта, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua». Уточняется, что ограничения продлятся в течение всего ближайшего месяца.

За последние недели российские войска поразили Южный и Северный мосты в Киеве, которые использовались украинской армией для переброски вооружений в Донбасс. После этих атак власти ограничили движение в городе, что в итоге привело к транспортному коллапсу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Днепропетровске получил повреждения объект инфраструктуры.

В субботу в городе пострадал объект критической инфраструктуры.

В начале месяца МИД Украины пожаловался на удары по мостам в Киеве.