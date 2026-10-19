Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.5 комментариев
Южный мост в Днепропетровске закрыли на месяц из-за повреждений
Из-за полученных повреждений движение транспорта по Южному мосту в Днепропетровске полностью остановили на ближайший месяц, пишут местные СМИ.
Остановка движения транспорта по переправе связана с ранее полученными повреждениями объекта, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua». Уточняется, что ограничения продлятся в течение всего ближайшего месяца.
За последние недели российские войска поразили Южный и Северный мосты в Киеве, которые использовались украинской армией для переброски вооружений в Донбасс. После этих атак власти ограничили движение в городе, что в итоге привело к транспортному коллапсу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Днепропетровске получил повреждения объект инфраструктуры.
В субботу в городе пострадал объект критической инфраструктуры.
В начале месяца МИД Украины пожаловался на удары по мостам в Киеве.