Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.8 комментариев
Мирзиеев и Жапаров прибыли в Москву
В столицу России прибыли президенты Киргизии Садыр Жапаров и Узбекистана Шавкат Мирзиеев для участия в памятных событиях, приуроченных ко Дню Победы.
Оба лидера планируют посетить торжественный военный парад, который состоится 9 мая на Красной площади, передает РИА «Новости».
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что планы киевского режима по запугиванию иностранных лидеров, приглашенных в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, были полностью сорваны.
Напомним, в четверг президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Республики Сербской Милорад Додик, министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан прибыли в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.