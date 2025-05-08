Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.3 комментария
Лукашенко прибыл в Москву на празднование Дня Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву, где 9 мая он будет присутствовать на торжественном параде в честь Дня Победы.
Президент России Александр Лукашенко прибыл в Москву для участия в параде Победы на Красной площади вместе с другими иностранными гостями. Парадные расчеты белорусских военных также пройдут по брусчатке главной площади столицы России, передает ТАСС.
Вечером в Минске Лукашенко примет военный парад у стелы «Минск – город-герой» по случаю 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Эти мероприятия проходят в рамках совместных празднований юбилея Победы в России и Белоруссии.
Ранее Лукашенко рассказал, что у него появилась традиция отмечать День Победы не только в Минске, но и в Москве.