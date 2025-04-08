Лукашенко рассказал о традиции посещать парад Победы в Москве

В России добыли рекордное количество сардины иваси

Вылов сардины иваси в России стал рекордным за всю постсоветскую историю

Tекст: Валерия Городецкая

«Показатели собственного производства позволили нам полностью обеспечить внутренний рынок – индикатор самообеспеченности превысил 138%», – заявил вице-премьер.



По его словам, несмотря на внешние трудности, рыбохозяйственный сектор России демонстрирует стабильную и уверенную работу. Эффективность его функционирования подтверждается позитивной динамикой экономических показателей. Так, в минувшем году оборот отрасли увеличился на 7%, достигнув отметки в 1,1 трлн рублей. На предприятиях рыбной отрасли трудятся свыше 125 тыс. человек. Средний уровень заработной платы в рыбной промышленности в два раза превышает аналогичный показатель по экономике в целом, отметил Патрушев.

Он подчеркнул, что рыбная продукция из России традиционно занимает важное место в структуре аграрного экспорта страны. За прошлый год объем внешних поставок превысил 1,9 млн тонн. География экспорта продолжает расширяться: российская рыба поставляется более чем в 90 стран мира. При этом Россия остается мировым лидером по объему экспорта замороженной рыбы.

В будущем отрасли предстоит продолжать наращивать вылов водных биоресурсов, сказал Патрушев. Он отметил, что важнейшими направлениями остаются системные исследования и освоение новых промысловых районов, включая акватории за пределами страны и международные зоны Мирового океана. Особое внимание следует уделить добыче менее освоенных видов, в том числе глубоководных, пояснил вице-премьер.

Он рассказал, что в 2024 году ВНИИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии) организовал около тысячи научных рейсов. Впервые были проведены исследования в новых акваториях, включая регионы, ранее не охваченные мониторингом. Полученные данные позволили увеличить рекомендуемые объемы добычи и расширить промысловые зоны. Одним из ключевых событий стал запуск масштабной Африканской экспедиции, в рамках которой российские специалисты на двух научных судах провели работы в территориальных водах пяти африканских государств. Финансирование проекта составило 2,2 млрд рублей.

Также продолжается техническое обновление исследовательского флота Росрыболовства – в настоящее время ведется строительство двух современных судов, ввод которых в эксплуатацию намечен на 2028 год.

Патрушев добавил, что наращивать мощности должен сегмент аквакультуры. Благодаря господдержке, за три года в 2,5 раза снизилась зависимость от иностранных кормов.

Ранее сообщалось, что в 2024 году среднее потребление рыбы в России достигло 22,7 кг на человека в год, что на 18% выше показателя 2022 года.

Газета ВЗГЛЯД писала, как обновляется российский рыболовецкий флот.