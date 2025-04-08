Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.12 комментариев
Лукашенко рассказал о традиции посещать парад Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, как сложилась традиция отмечать День Победы не только в Минске, но и в Москве.
По словам Лукашенко, все началось с его первого официального визита в Москву во время президентства Бориса Ельцина. В ходе визита Лукашенко и Ельцин встретились в зале с длинным столом. Лукашенко вспомнил, как он сказал Ельцину: «Борис Николаевич, если вы думаете, что я приехал в чужую Москву, вы заблуждаетесь. Это и моя Москва».
Лукашенко в интервью, фрагмент которого опубликовал Telegram-канал «Sputnik Беларусь», отметил, что парады всегда проходили на Красной площади как в едином государстве, так и после его распада. По его словам, парады Победы на Красной площади стали традицией благодаря приглашению президента России Владимира Путина. Лукашенко добавил, что 9 мая – это День Победы, и не бывать на Красной площади, представляя героический белорусский народ, было бы неправильно.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кто приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.