Туск пригрозил России санкциями Запада за отказ от 30-дневного перемирия

Tекст: Вера Басилая

Польский премьер Дональд Туск предупредил о новых санкциях в случае отказа Москвы от 30-дневного перемирия и переговоров по Украине, передает РИА «Новости».

По его словам, эта позиция была подтверждена всеми участниками встречи, а также президентом США Дональдом Трампом в телефонном разговоре.

«Мы готовы к усилению санкций и к дальнейшему сосредоточению всего Запада вокруг Украины», – заявил Туск.

Он также добавил, что инициаторы предложения о перемирии сохраняют осторожный оптимизм относительно его перспектив.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности угроз России со стороны европейских лидеров, посетивших Киев и обсудивших возможное перемирие.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня, а необходимо устранить первопричины, среди которых угрозы безопасности для России.