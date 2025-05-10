Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
Туск пригрозил России санкциями Запада за отказ от 30-дневного перемирия
Западные страны готовы ужесточить антироссийские санкции, если Россия не согласится на предложенное Западом тридцатидневное прекращение огня и немедленные мирные переговоры, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск
Польский премьер Дональд Туск предупредил о новых санкциях в случае отказа Москвы от 30-дневного перемирия и переговоров по Украине, передает РИА «Новости».
По его словам, эта позиция была подтверждена всеми участниками встречи, а также президентом США Дональдом Трампом в телефонном разговоре.
«Мы готовы к усилению санкций и к дальнейшему сосредоточению всего Запада вокруг Украины», – заявил Туск.
Он также добавил, что инициаторы предложения о перемирии сохраняют осторожный оптимизм относительно его перспектив.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня.
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности угроз России со стороны европейских лидеров, посетивших Киев и обсудивших возможное перемирие.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня, а необходимо устранить первопричины, среди которых угрозы безопасности для России.