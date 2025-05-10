Макрон пригрозил России новым пакетом санкций из Киева

Макрон анонсировал новые жесткие санкции против России в ближайшие дни

Tекст: Вера Басилая

Макрон заявил, что ближайшие дни станут определяющими для принятия решения о новом пакете санкций против России, если условия перемирия сроком на тридцать дней не будут приняты Москвой, передает РИА «Новости».

Президент Франции подчеркнул, что новые санкции должны быть гораздо жестче по воздействию на российскую экономику и станут сдерживающим фактором. Он также выразил готовность содействовать организации прямых переговоров между сторонами, несмотря на то, что Киев продолжает отказываться от диалога с Москвой и не отменил запрет на переговоры.

На угрозы санкций отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков, заявивший, что «пугать Россию новыми ограничениями – дело пустое».

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности содействовать началу прямых переговоров между Россией и Украиной.

Президент России Владимир Путин объявил о введении трехдневного перемирия с полуночи 8 мая в честь 80-летия Победы.





В Минобороны также указали на 9318 случаев нарушений режима прекращения огня со стороны Украины.