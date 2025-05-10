Макрон выразил готовность помочь началу диалога России и Украины

Tекст: Александра Юдина

Глава государства отметил, что начало диалога способствует достижению соглашения о тридцатидневном прекращении огня, передает ТАСС.

Президент Франции добавил, что цель визита в Киев совместно с другими европейскими лидерами – продемонстрировать единство Украины, Европы и США.

Он отметил, что уверен в возможности начать дискуссии, однако уточнил, что четких гарантий по прекращению огня дать нельзя. На встрече в Киеве представители США участвовать не будут.

В субботу в Киев приехали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск к проведению встречи так называемой «коалиции желающих».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц выразил надежду, что в ближайшие выходные стороны конфликта установят 30-дневное перемирие на Украине. Макрон призвал Россию согласиться на прекращение огня.