Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
Макрон выразил готовность помочь началу диалога России и Украины
Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе визита в Киев заявил о готовности оказать содействие старту прямых переговоров между Россией и Украиной.
Глава государства отметил, что начало диалога способствует достижению соглашения о тридцатидневном прекращении огня, передает ТАСС.
Президент Франции добавил, что цель визита в Киев совместно с другими европейскими лидерами – продемонстрировать единство Украины, Европы и США.
Он отметил, что уверен в возможности начать дискуссии, однако уточнил, что четких гарантий по прекращению огня дать нельзя. На встрече в Киеве представители США участвовать не будут.
В субботу в Киев приехали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск к проведению встречи так называемой «коалиции желающих».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц выразил надежду, что в ближайшие выходные стороны конфликта установят 30-дневное перемирие на Украине. Макрон призвал Россию согласиться на прекращение огня.