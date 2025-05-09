Канцлер ФРГ Мерц выразил надежду на 30-дневное прекращение огня на Украине

Tекст: Вера Басилая

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в Брюсселе выразил надежду на достижение договоренности о прекращении огня на Украине в ближайшие выходные, передает РИА «Новости».

По его словам, существует шанс, что начиная с этих выходных «получится прийти к 30-дневному прекращению огня на Украине».

Мерц заявил, что с учетом объявленного Россией трехдневного перемирия существует «большая вероятность», что оно будет продлено до месяца, и после этого стороны смогут начать переговоры о мирном соглашении.



Глава немецкого правительства также отметил, что поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии. Мерц добавил, что позицию Берлина разделяют Франция, Британия и Польша.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, необходимо устранить его первопричины, в том числе угрозы безопасности для России.