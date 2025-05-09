Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Макрон призвал Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что накануне вечером «несколько раз» провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом об Украине.
Макрон заявил, что накануне вечером «несколько раз» провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».
По его словам, обсуждение было посвящено урегулированию конфликта на Украине.
Он отметил, что приветствует «очень ясный призыв к безоговорочному прекращению огня на 30 дней».
Макрон потребовал, чтобы Россия согласилась на данное предложение, и предупредил, что в противном случае Франция готова «решительно реагировать вместе со всеми европейцами и в тесной консультации с Соединенными Штатами».
При этом Макрон не прокомментировал объявленное Москвой перемирие к 80-летию Победы и не упомянул продолжающиеся боевые действия со стороны киевского режима.
Ранее президент России Владимир Путин объявил трехдневное перемирие с полуночи 8 мая в честь 80-летия Победы. Минобороны сообщило о 5026 нарушениях перемирия со стороны ВСУ.
Вице-президент США Вэнс заявил, что Вашингтон не разделяет мнение о незаинтересованности России в достижении мирного соглашения по Украине.
Путин сообщил главе КНР Си Цзиньпину о готовности России к мирным переговорам по украинскому кризису и выразил надежду на справедливое соглашение.