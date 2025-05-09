Макрон призвал Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня на Украине

Tекст: Вера Басилая

Макрон заявил, что накануне вечером «несколько раз» провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».

По его словам, обсуждение было посвящено урегулированию конфликта на Украине.

Он отметил, что приветствует «очень ясный призыв к безоговорочному прекращению огня на 30 дней».

Макрон потребовал, чтобы Россия согласилась на данное предложение, и предупредил, что в противном случае Франция готова «решительно реагировать вместе со всеми европейцами и в тесной консультации с Соединенными Штатами».

При этом Макрон не прокомментировал объявленное Москвой перемирие к 80-летию Победы и не упомянул продолжающиеся боевые действия со стороны киевского режима.

Ранее президент России Владимир Путин объявил трехдневное перемирие с полуночи 8 мая в честь 80-летия Победы. Минобороны сообщило о 5026 нарушениях перемирия со стороны ВСУ.

Вице-президент США Вэнс заявил, что Вашингтон не разделяет мнение о незаинтересованности России в достижении мирного соглашения по Украине.

Путин сообщил главе КНР Си Цзиньпину о готовности России к мирным переговорам по украинскому кризису и выразил надежду на справедливое соглашение.