Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном-единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами наших специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим из них спасал жизнь. Перед нами явный запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

Правда о блэкауте в ЕС может быть опасна Европейцы, кажется, делают все, чтобы скрыть реальную причину энергетического кризиса, который 28 апреля мгновенно погрузил во тьму несколько стран Европы. Как энергосистема могла за пять секунд потерять 10-15 ГВт энергии? Эксперты уверены: что бы ни стало спусковым крючком, глобально это произошло из-за высокой доли зеленой энергетики и отказа от традиционной. То, что произошло в ЕС, напоминает блэкаут в Техасе в 2021 году. Подробности Перейти в раздел

Илону Маску приписали заслуги другого человека Безликий партийный функционер Рассел Воут превратился в самого влиятельного чиновника Вашингтона и «серого кардинала» Дональда Трампа, пишут американские СМИ. Именно Воут ответственен за все победы над врагами, которые приписывают Илону Маску, так как он реально знает, как в США устроена власть. Подробности Перейти в раздел

«Семь месяцев во мраке». Жители Суджи рассказали о жизни под украинской оккупацией Накануне полного освобождения Курской области от украинских вооруженных формирований спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, кто с начала августа прошлого года и до середины марта был под оккупацией ВСУ. Жители Суджанского района рассказали о семи месяцах ежедневных испытаний — и о том, с чем они вышли из статуса «без вести пропавших». Подробности Перейти в раздел

США поставили многоточие в вопросе ресурсной сделки с Украиной США и Украина подписали ресурсное соглашение. Обсуждение договора шло с февраля, однако его итоговый вид сильно отличается от первоначальных набросков Вашингтона. Эксперты отмечают, что в текущем виде документ выглядит как дипломатическое поражение Штатов, однако в будущем ситуация может существенно измениться. Что сулит Украине новая сделка с США? Подробности Перейти в раздел

Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности Перейти в раздел