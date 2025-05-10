США возобновили поставки косметики в Россию

В марте импорт американской косметики в Россию достиг максимума за три года

Tекст: Мария Иванова

Россия возобновила импорт косметики из США, передает РИА «Новости». По данным американской статистической службы, в феврале объем закупок составил 15,8 тыс. долларов, а в марте поставки выросли до 504 тыс. долларов, что стало рекордным показателем за последние три года.

Основными товарами, которые российские компании ввезли в марте, стали румяна на сумму 493,6 тыс. долларов. Кроме того, был импортирован лак и средства по уходу за ногтями на 10 тыс. долларов.

Стабильные поставки косметики из США прекратились в июне 2023 года. Однако в октябре прошлого года в Россию уже поступала небольшая партия американской косметики на несколько тысяч долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апереле компания McDonald's оформила заявку на регистрацию товарного знака «Макдоналдс» для оказания ресторанных услуг и доставки еды на территории России.

Ранее стало известно, что американская компания Coca-Cola готовится возобновить деятельность в России, используя прежние мощности и разрабатывая стратегии взаимодействия с конкурентами.

Кроме того компания Starbucks получила положительное решение Роспатента о регистрации товарного знака для производства кофе и других продуктов в России.