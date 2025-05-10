Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.2 комментария
США возобновили поставки косметики в Россию
В марте импорт американской косметики в Россию достиг максимума за три года
В марте объем импорта косметики из США в Россию достиг максимума за три года, превысив 500 тыс. долларов.
Россия возобновила импорт косметики из США, передает РИА «Новости». По данным американской статистической службы, в феврале объем закупок составил 15,8 тыс. долларов, а в марте поставки выросли до 504 тыс. долларов, что стало рекордным показателем за последние три года.
Основными товарами, которые российские компании ввезли в марте, стали румяна на сумму 493,6 тыс. долларов. Кроме того, был импортирован лак и средства по уходу за ногтями на 10 тыс. долларов.
Стабильные поставки косметики из США прекратились в июне 2023 года. Однако в октябре прошлого года в Россию уже поступала небольшая партия американской косметики на несколько тысяч долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апереле компания McDonald's оформила заявку на регистрацию товарного знака «Макдоналдс» для оказания ресторанных услуг и доставки еды на территории России.
Ранее стало известно, что американская компания Coca-Cola готовится возобновить деятельность в России, используя прежние мощности и разрабатывая стратегии взаимодействия с конкурентами.
Кроме того компания Starbucks получила положительное решение Роспатента о регистрации товарного знака для производства кофе и других продуктов в России.