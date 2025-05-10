Россия высоко оценила равноудаленную позицию Вьетнама по Украине

Tекст: Вера Басилая

В совместной декларации отмечается, что Ханой придерживается равноудаленного подхода к украинскому конфликту и выступает за разрешение разногласий исключительно мирными средствами, передает ТАСС.

Москва также приветствовала готовность Вьетнама участвовать в международных усилиях по поиску устойчивого мира на Украине c участием всех заинтересованных сторон.

Стороны договорились не поддерживать односторонние санкции и проведение разделительных линий по идеологическим мотивам, заявив о праве каждого государства самостоятельно выбирать модель развития, политику и экономическое устройство.

Россия и Вьетнам призвали укреплять сотрудничество ради формирования единой и неделимой архитектуры безопасности в Евразии, основываясь на принципах равенства и стабильности.

В декларации также подчеркивается поддержка международных инициатив по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения, а также использование космического пространства исключительно в мирных целях.

Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам сообщил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным прошли успешно, в атмосфере открытости и взаимопонимания. По его словам, стороны согласовали основы стратегического партнерства и договорились о дальнейшем укреплении политического доверия и развитии традиционной дружбы.

Ранее в Кремле прошли продолжительные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом. По итогам встречи стороны подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве.

Генсек ЦК КП Вьетнама То Лам подтвердил приоритет стратегического партнерства с Россией.