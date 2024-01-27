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    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад опасается продовольственной монополии России

    Украинские черноземы, пожалуй, самое ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности и инфраструктуры в ходе военных действий. Доля Россия в глобальном экспорте зерна – на уровне 20%. Чтобы довести эту долю до 30%, России нужно взять под контроль как минимум всю восточную часть Украины.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Москвой

    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Европа намекает на войну с Россией

    Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    10 комментариев
    27 января 2024, 13:10 • Новости дня

    Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке

    Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке
    @ Константин Завражин/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.

    Путин преклонил колено и положил к основанию памятника букет красных роз, перевязанный траурной черной лентой. Горнист почетного караула исполнял мелодию песни Льва Гурова «Тишина». Путин постоял молча, перекрестился и поклонился памяти павшим за Ленинград и погибшим в блокаду, передает ТАСС.

    Невский пятачок стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград и сыграл одну из ключевых ролей в успехе операции «Искра» в январе 1943 года.

    В ночь на 20 сентября 1941 года передовой батальон 115-й стрелковой дивизии на  лодках и  плотах из района Невской Дубровки сумел скрытно переправиться на левый берег Невы и внезапной атакой выбить немцев с передовых позиций, закрепившись на клочке прибрежной земли.

    Среди тех, кто воевал на Невском Пятачке, был и отец президента России Владимира Путина – Владимир Спиридонович Путин, он был тяжело ранен, но его спас от смерти боевой товарищ, под обстрелом переправил на правый берег реки, где находился ближайший госпиталь.

    Защитники «Пятачка» ежедневно отражали по 12-16 атак противника, за сутки на них обрушивалось около 50 тыс. мин, снарядов и авиабомб. Точное количество понесенных здесь потерь до сих пор не установлено, но, по разным оценкам, превышает 100 тыс. человек.

    26 января 2024, 20:04 • Новости дня
    Путин рассказал о ситуации в Соледаре
    Путин рассказал о ситуации в Соледаре
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация в Соледаре Донецкой народной республики непростая, украинские силовики пытаются контратаковать, но Вооруженные силы России ежедневно продвигаются вперед, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Петербурге со студентами – участниками спецоперации.

    «Там, в Соледаре, ситуация была очень сложная, она и сейчас непростая, противник пытается там со всех сторон контратаковать, но ничего не получается. Наоборот, наши подразделения двигаются вперед по разным направлениям и постепенно выходят на канал. Во всяком случае в этом направлении движение есть <…>, до канала осталось, боюсь ошибиться, метров 800, наверное», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Соледар перешел под контроль российских войск в январе 2023 года. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение. Его освобождение позволило перерезать прямой путь снабжения для ВСУ между Северском и Артемовском, а также охватить последний с северной стороны.

    Ранее Путин заявил, что Россия пытается военными средствами прекратить конфликт на Украине.

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    26 января 2024, 19:56 • Новости дня
    Путин: По Ил-76 стреляли из американской или французской системы ПВО
    Путин: По Ил-76 стреляли из американской или французской системы ПВО
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Изъятые с места крушения сбитого Ил-76 средства поражения говорят о том, что по воздушному судну стреляли с помощью французской или американской системы ПВО, сказал президент Владимир Путин на встрече со студентами – участниками спецоперации.

    «Средства поражения, на месте изъятые, говорят о том, что это именно ракета ПВО. Это значит, либо их плохо научили, либо они плохо учатся сами по себе, либо не в состоянии как следует управлять такими системами. Скорее всего, это системы Patriot американские либо европейские системы ПВО – скорее всего, французские», – цитирует Путина РИА «Новости». Президент подчеркнул, что точный ответ будет известен через несколько дней.

    При этом Путин отметил, что и Главное управление разведки Украины, и ВСУ знали о том, что этим бортом будут перевозиться пленные украинцы. «Я не знаю, специально они сделали это или по ошибке, по недомыслию, но очевидно, что это они сделали. Во-первых, потому что были зафиксированы пуски двух ракет с территорий, подконтрольных киевскому режиму, в 11 часов 10 минут. Поражение летательного аппарата произошло через 2-3 минуты. Отреагировать было практически невозможно», – передает слова Путина официальный сайт главы государства.

    Президент также опроверг версию, что самолет мог пострадать от «дружественного огня». «Самолет был поражен системами ПВО, не армейскими какими-то средствами ПЗРК и т. д., а именно системами, ракетами ПВО, это видно по элементам поражения. А наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут: там стоят системы «свой – чужой», и сколько оператор на кнопку бы ни нажимал, наши системы ПВО не сработали бы», – сказал президент.

    Ранее глава государства отмечал, что результаты расследования по сбитому Ил-76 опубликуют «по максимуму», чтобы украинский народ знал, что случилось на самом деле.

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    27 января 2024, 01:08 • Новости дня
    Путин: Элита должна быть из защитников Родины, а не из «обнажающих гениталии»

    Путин: Элита страны должна формироваться из тех, кто защищает Родину, а не из «чудиков, обнажающих гениталии»

    Tекст: Денис Тельманов

    Элита страны должна формироваться из тех, кто защищает Родину, а не из «чудиков, обнажающих гениталии», заявил президент РФ Владимир Путин по итогам своей встречи со студентами – участниками СВО.

    «Я сегодня встречался со студентами, которые прерывали обучение. Многие из них пошли в зону боевых действий. Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, вы уж извините, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают», – приводит слова Путина ТАСС.

    При этом президент заметил, что «такие тоже нужны чудики, тоже пускай будут».

    «Но настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно сформировать из этих людей. А значит, их нужно поддерживать, помогать им нужно», – подчеркнул российский президент.

    Напомним, ряд звезд российского шоу-бизнеса, включая Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Ксению Собчак, Диму Билана, попали в скандал, связанный с участием в вечеринке, организованной Настей Ивлеевой в клубе «Мутабор». Собравшаяся тусовка получила название «голая вечеринка», так как гости должны были быть в полуобнаженном виде. Широко разошедшиеся в соцсетях фото этой вечеринки вызвали волну возмущения общественности. В результате звездных участников вечеринки убрали из шоу на федеральном ТВ.

    Напомним, Путин в пятницу посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, где встретился со студентами – участниками СВО. Среди участников встречи были те, кто взяв академический отпуск отправились служить в зону спецоперации.

    Ранее президент на встрече с главами муниципальных образований субъектов России подчеркивал важность привлечения к работе в органах власти «ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции», поскольку у них правильно выстроены ценности и жизненные приоритеты.


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    26 января 2024, 19:05 • Новости дня
    Путин назвал геноцидом истребление русских на Украине
    Путин назвал геноцидом истребление русских на Украине
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объявление русских нетитульной нацией и их истребление на исторических землях России – современной Украине – является геноцидом, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами – участниками специальной военной операции.

    Геополитический противник России совершил госпереворот на Украине и начал физически истреблять всех, кто был готов выстраивать нормальные отношения с Россией, заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    «Мы тем не менее очень терпеливо, опираясь на пророссийскую часть украинского общества, разумеется, только мирными средствами выстраивали отношения, и в мыслях не было никаких других. Но, видимо, наш геополитический противник понял, что просто так перевернуть всю Украину с этим населением юго-востока, с русскоязычным населением, не удастся. И поэтому в 2014 году совершили госпереворот и начали физически истреблять всех, кто настроен был на нормальное развитие отношений с нашей страной», – сказал президент.

    «Это геноцид, по-другому назвать нельзя», – подчеркнул Путин, передает ТАСС. «Русских там объявили нетитульной нацией – закон приняли – на наших исторических территориях», – добавил он, признавшись, что сдерживается, чтобы не употреблять ненормативную лексику.

    После распада Советского Союза Украина оказалась во власти националистов и тех, кто их представляет, продолжил Путин.

    «Кого бы ни избирали с помощью юго-востока Украины <…>, все равно вот эта националистическая платформа, ее представители, очень быстро подчиняли всех своей воле, потому что они активные, энергичные и агрессивные. И все сразу им заглядывали в глазки», – сказал он.

    Ранее в Кремле заявили об устроенном Украиной геноциде русского народа.

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    26 января 2024, 17:17 • Новости дня
    Путин принял участие в закладке атомного ледокола «Ленинград»

    Россия построит атомные ледоколы «Ленинград» и «Сталинград»

    Путин принял участие в закладке атомного ледокола «Ленинград»
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге дал старт строительству атомного ледокола «Ленинград».

    Церемония закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 прошла на верфи Балтийского завода. Вместе с президентом в ней приняли участие глава Росатома Алексей Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, передает РИА «Новости».

    Российский лидер дал команду, после чего они взяли в руки отвертки и докрутили болты, которые фиксируют закладную доску на первой секции будущего ледокола.

    Кроме того, Путин во время церемонии заявил, что в 2025 году в России будет заложен еще один ледокол такого же класса под названием «Сталинград».

    Ледокол «Ленинград» рассчитан на 40 лет эксплуатации. Экипаж составляет 52 человека. Атомоход оснащен двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 МВт. Ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными (60 МВт) атомными ледоколами в мире. Двухосадочная конструкция таких судов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек, пишет ТАСС.

    Ранее спецпредставитель «Росатома» по вопросам развития Арктики Владимир Панов заявил, что Россия продолжает строить атомные ледоколы и наращивать грузовой оборот по Северному морскому пути. Он рассказал, что еще один новый российский атомный ледокол проекта 22220 заложат 26 января, это уже третий такой ледокол.

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    26 января 2024, 18:37 • Новости дня
    Путин: Более 600 тыс. человек участвуют в СВО
    Путин: Более 600 тыс. человек участвуют в СВО
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    С российской стороны в зоне боевых действий на Украине находится свыше 600 тыс. человек, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами – участниками СВО в Петербурге.

    «Наверное, есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, решения, что-то нужно донастраивать всегда, потому что и зона боевых действий большая – почти 2 тыс. км, и в зоне боевых действий находятся свыше 600 тыс. человек. Механизм огромный», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин добавил, что помощь участникам СВО оказывают жители всех регионов России. «19 тонн крови студенты разных вузов страны сдали для того, чтобы поддержать наших бойцов, которые нуждаются, – 19 тонн. И это процесс, который постоянно продолжается. Волонтеры работают, <…> и делают это искренне. Вы знаете, в этом смысле вся странна искренне развернулась в сторону тех, кто, не жалея себя, защищает Родину на поле боя», – отметил президент.

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    27 января 2024, 12:27 • Новости дня
    Кремль анонсировал проведение Высшего госсовета Союзного государства

    Кремль анонсировал проведение Высшего госсовета Союзного государства с Путиным и Лукашенко

    Кремль анонсировал проведение Высшего госсовета Союзного государства
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник в Санкт-Петербурге проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства, сообщила пресс-служба Кремля.

    В сообщении на сайте Кремля говорится, что будут подведены итоги выполнения базового документа – «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы», а также утвержден аналогичный документ на очередной трехлетний период.

    Кроме того, будет принят ряд важных решений по дальнейшему наращиванию интеграционного взаимодействия в конкретных областях.

    Ранее Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию. По данным БелТА, президент Белоруссии участие в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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    26 января 2024, 19:34 • Новости дня
    Путин: Итоги расследования по Ил-76 должны знать жители Украины

    Путин: Итоги расследования по Ил-76 будут опубликованы, их должны знать жители Украины

    Путин: Итоги расследования по Ил-76 должны знать жители Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Результаты расследования по сбитому в Белгородской области Ил-76 надо опубликовать по максимуму, чтобы украинский народ знал, что случилось на самом деле, сказал президент Владимир Путин на встрече со студентами – участниками СВО.

    «Там черные ящики есть, все сейчас будет собрано, показано. Попрошу Следственный комитет, чтобы обнародовали, по максимуму обнародовали все обстоятельства этого преступления. Чтобы и люди на Украине знали, что реально произошло», – цитирует президента РИА «Новости».

    Следственный комитет России указывал, что зенитно-ракетное вооружение, из которого поразили Ил-76, располагалось в поселке Липцы в Харьковской области на Украине.

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    26 января 2024, 19:42 • Новости дня
    Путин: Ил-76 с украинскими военнопленными сбила ПВО Украины
    Путин: Ил-76 с украинскими военнопленными сбила ПВО Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Две ракеты по российскому самолету Ил-76 с украинскими военнопленными на борту выпустила противовоздушная оборона Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами – участниками специальной военной операции.

    «Во-первых, были зафиксированы пуски двух ракет с территории, подконтрольной киевскому режиму, в 11 часов 10 минут. Поражение летательного аппарата произошло через 2-3 минуты. Отреагировать было практически невозможно», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин исключил версию с «дружественным огнем» российских военных, пояснив, что это невозможно из-за технических особенностей и системы «свой – чужой».

    «Во-вторых, это не могло быть ни при каких обстоятельствах «дружественным огнем», как в таких случаях говорят. Потому что самолет был поражен системами ПВО, не армейскими средствами ПЗРК и так далее, а системами, ракетами ПВО. Это видно по элементам поражения. Наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут. Там стоит система «свой – чужой», и сколько оператор на кнопку бы ни нажимал, наши системы ПВО не сработали бы техникой», – пояснил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что результаты расследования по сбитому в Белгородской области Ил-76 опубликуют «по максимуму», чтобы украинский народ знал, что случилось на самом деле.

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    26 января 2024, 20:59 • Новости дня
    Путин поставил задачу по развитию экономических возможностей Петербурга

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию Петербурга и Ленинградской области дал поручение нарастить экономические возможности города и региона.

    «Нам необходимо и дальше наращивать экономические возможности Петербурга и Ленинградской области. Что важно, делать это комплексно, основываясь на долгосрочных планах развития всей агломерации, учитывая, что город и область тесно связаны», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Одним из ключевых направлений развития экономических возможностей Петербурга Путин назвал укрепление приоритетных отраслей промышленности, таких как судостроение и фармацевтика. В числе приоритетных задач также реализация потенциала сферы услуг и креативных индустрий и расширение инфраструктуры внешней торговли, в том числе за счет развития морских портов и терминалов.

    Напомним, в четверг вечером Путин прибыл в Петербург, рабочая программа главы государства в Северной столице началась с посещения верфи «Балтийского завода», где он принял участие в церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола «Ленинград».

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    26 января 2024, 19:48 • Новости дня
    Путин: Признать ГУР и СБУ террористами может только суд

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на вопрос о признании ГУР и СБУ террористическими организациями заявил, что сделать это может только суд.

    «Во-первых, у нас объявление террористическими какими-то структурами кого бы то ни было – эти решения принимаются не административными органами какого бы то ни было уровня, а судами. В соответствии с российским законом только суд может признать какую-то организацию террористической. У нас так и происходит», – сказал Путин на встрече со студентами – участниками СВО в Петербурге, отвечая на один из вопросов, передает РИА «Новости».

    Президент напомнил, что соответствующие меры приняты в отношении запрещенных в России «Правого сектора» (признан экстремистским) и террористических «Айдара» и «Азова».

    «Действительно, такие организации, как «Правый сектор» там, «Айдар» какой-то, еще там, я не знаю, «Азов», какие-то другие организации, которые функционируют на территории сегодняшней Украины, они признаются террористическими. Такими и являются. И по своей идеологии, и по практике того, что они делают. Это так и есть», – уточнил Путин, добавив, что в части государственных структур «это, пожалуй, даже должно быть не судебное решение», потому что «это – политика историческая».

    Ранее СК обнаружил татуировки «Азова» на телах погибших при крушении Ил-76.

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    26 января 2024, 18:52 • Новости дня
    Путин: Россия пытается военными средствами прекратить конфликт на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине для защиты своих интересов, она пытается вооруженными средствами прекратить ту войну, что велась Киевом в Донбассе с 2014 года, у Москвы не было других мотивов, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами – участниками СВО в Петербурге.

    «Не было никаких других соображений, кроме одного – защита интересов России. При решении вопросов подобного рода других мотивов быть не может», – цитирует ТАСС Путина.

    «Это не начало войны. Они [киевские власти] сами начали войну в Донбассе. Это попытка прекратить эту войну вооруженными средствами. Мы добьемся реализации поставленных нами задач и целей», – заверил президент.

    Ранее Путин заявил, что с российской стороны в зоне боевых действий на Украине находится свыше 600 тыс. человек.

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    26 января 2024, 18:15 • Новости дня
    ЦИК завершил проверку подписей в поддержку Путина

    ЦИК завершил проверку подписей в поддержку кандидатуры Путина на предстоящих выборах президента

    ЦИК завершил проверку подписей в поддержку Путина
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России завершила процедуру проверки подписей избирателей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на пост президента на выборах в 2024 году, сообщил зампред Центризбиркома Николай Булаев.

    Было проверено 60 тыс. выбранных случайным методом подписей из 315 тыс. сданных, сообщил Булаев, передает ТАСС. Выборка осуществлялась в соответствии с законодательством и нормативами ЦИК, подчеркнул он.

    «Сегодня прошло заседание рабочей группы, где протокол по итогам проверки был принят и был отправлен в избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Владимировича Путина», – сказал Булаев.

    Зампред ЦИК отметил, что собранные в поддержку Путина подписи отличались высоким качеством, были выявлены единичные недостатки.

    В понедельник подписи в поддержку самовыдвижения Путина поступили в ЦИК.

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    26 января 2024, 19:27 • Новости дня
    Путин предложил сделать обязательной работу с психологами для прошедших СВО бойцов
    Путин предложил сделать обязательной работу с психологами для прошедших СВО бойцов
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Необходимо сделать психологическую реабилитацию для вернувшихся из зоны боевых действий обязательной, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами – участниками СВО в Петербурге.

    Путин, комментируя слова участника встречи о том, что некоторые солдаты сталкиваются с посттравматическим стрессовым расстройством, но не знают об этом недуге и о том, что есть качественная помощь специалистов, отметил, что «можно сделать это обязательным», передает ТАСС.

    «Человек возвратился из зоны боевых действий, он занимается сбором справок, еще чего-то, и пускай все проходят через работу с психологами. Фонд «Защитников Отечества», мне кажется, организует. Да, это большой объем работы, но зато это будет не так, чтобы кто-то чувствовал потребность, обратился и стесняется, а нет, все проходят», — добавил он.

    Глава государства подчеркнул, что по международной практике порядка 50% прошедших боевые действия нуждаются в работе с психологом, но в России к ним обращаются всего 20%.

    «Здесь нет ничего зазорного – поработать со специалистом, или чтобы специалист поработал с теми, кто нуждается в такой поддержке. Но многие не обращаются, потому что считают, что это проявление какой-то слабости характера, еще чего-то. Это же просто особенности центральной нервной системы каждого человека. Здесь нет ничего такого необычного, просто специалисты настраивают, восстанавливают человека и так далее», – уточнил российский лидер.

    Ранее Путин заявил, что с российской стороны в зоне боевых действий на Украине находится свыше 600 тыс. человек.

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    26 января 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин подарил студенту – участнику СВО часы на день рождения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по завершении встречи со студентами – участниками специальной военной операции в Петербурге лично поздравил одного из молодых людей с днем рождения и вручил ему подарок – часы.

    Подарок от главы государства получил студент заочного отделения Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени М. А. Бонч-Бруевича, прапорщик, начальник аппаратной взвода бригады управления Западного военного округа Илья Кузин, передает ТАСС.

    Молодому человеку исполнилось 26 лет. Илья Кузин находился в зоне спецоперации в период с 5 по 26 мая прошлого года.

    В октябре Путин подарил школьнице из Пскова щенка породы акита-ину.

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Польша закрыла русофобское дело

      Министерство обороны Польши признало окончательным доклад по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качиньский. Это значит, что польская сторона берет вину на себя, хотя еще недавно пыталась обвинять Россию. Что изменилось?

    • Словаки передумали вредить Украине

      Встреча премьер-министров Украины и Словакии в Ужгороде как будто заставила Братиславу поменять свою позицию. Прежде Роберт Фицо критиковал финансирование Украины за счет ЕС и клялся не поставлять ей оружие. Теперь звучат совсем другие обещания. Словакия даже хочет вступления Киева в Евросоюз. Что же произошло?

    • Украина уничтожает своих пленных

      Украинская пропаганда радостно объявила об уничтожении российского военно-транспортного самолета Ил-76 над Белгородской областью. Но вскоре выяснилось, что на его борту находились 65 военнопленных, которых ВС РФ должны были передать ВСУ в рамках обмена.

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    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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