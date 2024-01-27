Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке

Tекст: Вера Басилая

Путин преклонил колено и положил к основанию памятника букет красных роз, перевязанный траурной черной лентой. Горнист почетного караула исполнял мелодию песни Льва Гурова «Тишина». Путин постоял молча, перекрестился и поклонился памяти павшим за Ленинград и погибшим в блокаду, передает ТАСС.

Невский пятачок стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград и сыграл одну из ключевых ролей в успехе операции «Искра» в январе 1943 года.

В ночь на 20 сентября 1941 года передовой батальон 115-й стрелковой дивизии на лодках и плотах из района Невской Дубровки сумел скрытно переправиться на левый берег Невы и внезапной атакой выбить немцев с передовых позиций, закрепившись на клочке прибрежной земли.

Среди тех, кто воевал на Невском Пятачке, был и отец президента России Владимира Путина – Владимир Спиридонович Путин, он был тяжело ранен, но его спас от смерти боевой товарищ, под обстрелом переправил на правый берег реки, где находился ближайший госпиталь.

Защитники «Пятачка» ежедневно отражали по 12-16 атак противника, за сутки на них обрушивалось около 50 тыс. мин, снарядов и авиабомб. Точное количество понесенных здесь потерь до сих пор не установлено, но, по разным оценкам, превышает 100 тыс. человек.