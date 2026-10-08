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    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    8 октября 2026, 11:20 • Новости дня

    Песков: Путин в Туркмении пообщается со всеми участниками саммита СНГ

    Песков заявил о планах Путина пообщаться со всеми участниками саммита СНГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин на полях саммита СНГ в Туркмении планирует провести контакты со всеми участниками мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Сегодня вечером будет у президента на полях таких культурных мероприятий пообщаться со всеми другими участниками. То есть, контакты на полях состоятся практически со всеми», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

    Путин 8–9 октября примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите, которые пройдут в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Белоруссии заявил об отсутствии предела интеграции в СНГ.

    Во вторник помощник президента Юрий Ушаков анонсировал визит Путина на саммит СНГ в Туркмению.

    7 октября 2026, 18:07 • Новости дня
    Абсолютное большинство россиян признают Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров

    80% россиян считают Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров

    Абсолютное большинство россиян признают Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Абсолютное большинство россиян (80%) признают президента Владимира Путина одним из самых влиятельных мировых лидеров, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Согласно результатам исследования ВЦИОМ, приуроченного к дню рождения главы государства, 80% опрошенных считают Путина влиятельным политиком глобального масштаба.

    Кроме того, 71% россиян отметили, что за годы президентства Путина Россия стала сильнее и увереннее в себе. По мнению 69% граждан, благодаря политике президента с Россией стали больше считаться на мировой арене.

    Также две трети опрошенных (68%) выразили уверенность, что страна во главе с Путиным сможет преодолеть все трудности.

    Опрос был проведен методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле перечислили зарубежных лидеров, позвонивших с поздравлениями российскому президенту в день его рождения.

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    7 октября 2026, 16:44 • Новости дня
    Кремль перечислил позвонивших Путину в день рождения зарубежных лидеров

    Кремль: С днем рождения Путина по телефону поздравили лидеры десяти государств

    Кремль перечислил позвонивших Путину в день рождения зарубежных лидеров
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин в свой 74-й день рождения провел телефонные разговоры с лидерами десяти государств, которые тепло поздравили его с праздником, сообщил Кремль.

    Глава государства получает многочисленные послания и телеграммы по случаю своего дня рождения от иностранных лидеров, руководителей международных организаций и представителей общественно-политических кругов, сообщает Кремль в «Макс».

    В течение дня российский лидер также провел ряд телефонных разговоров. Свои поздравления ему лично передали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    Кроме того, главу государства по телефону поздравили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Турции Тайип Эрдоган, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду жители Того записали рэп-клип ко дню рождения Путина.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем послании отметил выдающееся управление страной.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков озвучил рабочие планы российского лидера в этот день.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 15:39 • Новости дня
    Жители Того записали рэп-клип ко дню рождения Путина

    Жители Того поздравили Путина с днем рождения рэп-клипом

    Жители Того записали рэп-клип ко дню рождения Путина
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Того местный филиал Центра народной дипломатии поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, выпустив в его честь рэп-клип.

    Команда филиала под руководством Валентины Колесниковой записала песню с использованием искусственного интеллекта. Съемки клипа прошли в столице Того Ломе, передает РИА «Новости».

    В Центре народной дипломатии отметили рост интереса тоголезской молодежи к России. Так, Самюэль Афатоджи выбрал для обучения Северный федеральный университет имени Ломоносова из-за интереса к политике российского лидера.

    Филиал Центра пожелал Путину здоровья, энергии и успехов, выразив надежду на укрепление дружбы между государствами. В среду президенту России исполнилось 74 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава российского государства обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перспективы развития отношений двух стран.

    Президент Туркмении поздравил Путина с днем рождения.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с ним двусторонние отношения после поздравления.

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    7 октября 2026, 15:16 • Новости дня
    Путин и Алиев обсудили перспективы развития отношений двух стран

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора обсудили перспективы развития сотрудничества между государствами в различных сферах.

    Главы государств обменялись мнениями о перспективах укрепления двустороннего взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства, передает РИА «Новости».

    «В ходе телефонного разговора главы государств выразили удовлетворение развитием азербайджанско-российских отношений, обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества между нашими странами в различных сферах», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко созвонились в день рождения российского лидера.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Путина с днем рождения и обсудил отношения двух стран.

    В прошлом месяце Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились усилить контакты Москвы и Баку.

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    7 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Эрдоган поздравил Путина с днем рождения

    Эрдоган в телефонном разговоре поздравил Путина с днем рождения

    Эрдоган поздравил Путина с днем рождения
    @ Turkish presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, а также обсудил вопросы безопасного судоходства в Черном море.

    Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным и поздравил российского лидера с днем рождения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию турецкого президента. В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения, а также ряд региональных и глобальных вопросов.

    Кроме того, Эрдоган подчеркнул важность принятия мер для обеспечения безопасности судоходства в акватории Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Туркмении поздравил Владимира Путина с днем рождения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также поздравил российского лидера и обсудил с ним двусторонние отношения.

    Помимо этого, Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор в день рождения президента России.

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    7 октября 2026, 21:11 • Новости дня
    Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

    Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным в среду

    Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в его расписании на среду стоит телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Трамп сообщил, что на 7 октября у него запланирован телефонный разговор с Путиным. «Этот телефонный разговор стоит в моем расписании (…) сегодня у Владимира Путина день рождения», – ответил он на вопрос журналиста, состоялся ли у него уже разговор с Путиным. Его слова приводит «Интерфакс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил оперативное согласование разговора Путина и Трампа.

    Накануне Трамп уже объявил о запланированном телефонном разговоре с президентом России.

    В июне президент США признал в разговоре с Путиным сложность переговоров с Ираном.

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    7 октября 2026, 12:01 • Новости дня
    Молодежь Петербурга поздравила Путина флешмобом у Петропавловской крепости

    Активисты «Молодой гвардии» в Петербурге поздравили Путина с днем рождения

    Tекст: Вера Басилая

    В Петербурге более 1,5 тыс. активистов «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» поздравили президента Владимира Путина с днем рождения, выстроившись в живой триколор у Петропавловской крепости.

    Участники акции прошли шествием с флагами России к Нарышкиному бастиону, где в финале образовали надпись «С днем рождения, Президент!» и живой российский триколор, сообщается в посте организаторов.

    «Россия – великая страна, которая развивается и уверенно смотрит в будущее», – заявил депутат Госдумы, руководитель Центрального штаба и Санкт-Петербургского реготделения МГЕР Александр Амелин.

    Он подчеркнул, что благодаря решениям Владимира Путина в стране создаются современные производства, реализуются научные проекты, совершенствуются образование и медицина. Амелин поблагодарил президента за внимание к молодежи и поддержку ее инициатив.

    В этот же день по всей России проходит акция #ПоздравляюПрезидента, в рамках которой люди из разных регионов пишут пожелания и делятся словами поддержки.

    В среду президент Абхазии Бадра Гунба поздравил Путина с днем рождения.

    Патриарх Кирилл направил поздравления с днем рождения Владимиру Путину.

    Молодежные организации провели флешмоб ко дню рождения Путина.

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    7 октября 2026, 18:00 • Новости дня
    Путин обсудил с членами Совбеза вопросы внутренней и внешней политики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики.

    Путин в среду провел оперативное совещание Совбеза из Кремля в режиме видеоконференции. Речь шла о вопросах внутренней и внешней политики, сообщает сайт Кремля.

    В обсуждении приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал совещание Владимира Путина с Совбезом.

    В июне Путин обсудил с Советом безопасности внутреннюю безопасность России.

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    7 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Президент Кубы поздравил Путина с днем рождения

    Президент Кубы Диас-Канель поздравил Путина с днем рождения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель поздравил президента России Владимира Путина с 74-летием.

    «Мы от всей души поздравляем президента Владимира Путина с 74-летием. Желаем ему здоровья и успехов», – заявил Диас-Канель Бермудес в соцсетях, передает РИА «Новости».

    В среду, 7 октября, Путину исполнилось 74 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Михаил Мишустин поздравил Путина с днем рождения от имени правительства.

    Кремль перечислил зарубежных лидеров, позвонивших президенту.

    Путина по телефону поздравил президент Казахстана.

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    7 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    Мишустин от имени правительства поздравил Путина с днем рождения

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил президента Владимира Путина с днем рождения от имени правительства России, пожелав ему крепкого здоровья и реализации планов.

    «Прежде чем мы начнем заседание правительства Российской Федерации, хочу от имени правительства поздравить Владимира Владимировича Путина с днем рождения, пожелать ему крепкого здоровья, реализации задуманных планов и задач... С днем рождения, уважаемый Владимир Владимирович!», – сказал Мишустин на заседании правительства, передает РИА «Новости».

    Слова премьера участники заседания встретили аплодисментами.

    Путин отмечает день рождения 7 октября. Главе государства исполнилось 74 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль перечислил позвонивших Владимиру Путину в день рождения зарубежных лидеров.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил российского лидера с днем рождения.

    Жители Того записали рэп-клип ко дню рождения Путина.

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    7 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Президент Туркмении поздравил Путина с днем рождения

    Президент Туркмении Бердымухамедов поздравил Путина с 74-летием

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов по телефону поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и поблагодарил за всестороннюю поддержку двусторонних отношений.

    Глава Туркмении пожелал российскому лидеру здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности на благо народа, передает РИА «Новости» со ссылкой на государственное информационное агентство Туркмении.

    Путин поблагодарил коллегу за поздравления и отметил большой вклад Бердымухамедова в укрепление межгосударственного диалога, основанного на равноправии и взаимном уважении.

    Российский лидер также передал теплые приветствия председателю Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову. Стороны подчеркнули, что развитие стратегического сотрудничества с Москвой остается одним из главных направлений внешней политики Ашхабада.

    Бердымухамедов добавил, что предстоящая встреча в Национальной туристической зоне «Аваза» позволит обсудить важные вопросы двусторонней повестки.

    Путин посетит Туркмению 8 и 9 октября для участия в заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о серии телефонных разговоров Владимира Путина с иностранными лидерами.

    В частности, премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил главу государства с праздником и обсудил отношения двух стран.

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    7 октября 2026, 16:31 • Новости дня
    Президент Казахстана по телефону поздравил Путина с днем рождения

    Президент Казахстана Токаев по телефону поздравил Путина с днем рождения

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

    Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту России Владимиру Путину и поздравил его с праздником, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду жители Того записали рэп-клип ко дню рождения президента России.

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поздравил коллегу с праздником.

    Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев высоко оценил вклад российского лидера в партнерство двух стран.

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    7 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    Участники «Времени героев» поздравили Путина с днем рождения

    Пример служения Родине, внимание к людям и ответственность за будущее страны – эти качества Владимира Путина отметили участники программы «Время героев» в своих поздравлениях президента с днем рождения. Они пожелали ему новых побед, крепкого здоровья, реализации намеченных планов, а также поблагодарили за поддержку участников спецоперации.

    «Сегодня день рождения у президента России Владимира Владимировича Путина. За его плечами – десятилетия службы государству, большая ответственность и непростой путь руководителя страны. Владимир Владимирович всегда последовательно отстаивает интересы России, уделяет внимание регионам и людям, принимает решения, от которых зависит будущее нашей страны», – отметил Герой России Юрий Абаев.

    «Мне довелось стать участником программы «Время героев» и лично общаться с президентом. Для меня это была возможность получить новые знания и учиться у человека, который много лет руководит нашей страной, его выдержке, ответственности и отношению к служению Родине», – подчеркнул он.

    «Владимир Владимирович, желаю Вам крепкого здоровья, сил и энергии. Пусть все поставленные цели будут достигнуты, а Россия продолжает уверенно идти своим путем», – пожелал Абаев главе государства в день его рождения.

    Герой России Сергей Бойко назвал Путина примером служения Родине: «С глубоким уважением и благодарностью отношусь к его труду, к той огромной ответственности, которую он несет за Россию и ее будущее. Его преданность своему делу и стране объединяет людей в стремлении трудиться на благо России».

    «Я очень рад быть участником второго потока президентской программы «Время героев», созданной по инициативе Владимира Владимировича в 2024 году. Искренне благодарен президенту за проявленное доверие и возможности, которые открывает Президентская программа!» – добавил он.

    Герой России Темирлан Абудулатипов поздравил главу государства от себя лично и от коллектива Министерства по национальной политике и делам религий Дагестана, которое он сейчас возглавляет.

    «Вы взяли на себя ответственность за будущее страны в непростой для нее период, но благодаря неустанной работе, взвешенным решениям, любви к своей стране, преданности интересам России и её гражданам, смогли не только объединить народ, сохранить целостность и независимость нашей Родины, но и сделать все для ее непрерывного стремительного развития, государством комфортным для жизни людей», – отметил Герой России.

    Герой ДНР Артем Жога в своем обращении отдельно поблагодарил Путина за постоянное внимание к Донбассу. «Владимир Владимирович объединяет народ, заботится о регионах и жителях, отстаивает позиции страны на мировой арене и успешно противостоит попыткам противника навредить нашей Родине», – написал Жога.

    «Россия – одна большая семья: от Камчатки до Калининграда и исторических регионов. И сейчас мы вместе защищаем нашу страну под руководством главы государства. Желаю нашему президенту крепкого здоровья, реализации всех намеченных планов и новых Побед! Ваши успехи – это успехи всей России!» – подчеркнул он.

    «Владимир Владимирович внимательно относится к людям и регионам, умеет слышать конкретные предложения и твердо принимать решения. Сегодня народ России сплочен вокруг президента, а его твердость и последовательность в решениях дают стране уверенность в своем курсе и в защите национальных интересов», – написал в своем поздравлении кавалер ордена Мужества Евгений Чинцов.

    Он отметил, что для него, как для военного, особенно важно отношение президента к участникам СВО: «По его инициативе появилась программа «Время героев», которая дала каждому ее участнику возможность продолжить служение стране уже на гражданском направлении. Желаю Владимиру Владимировичу крепкого здоровья, сил, энергии и успехов в служении России. С днем рождения!»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль перечислил иностранных лидеров, которые позвонили Путину, чтобы поздравить его с днем рождения. Эксперт назвал Владимира Путина по характеру и мировоззрению самым русским лидером за последние столетия. В понедельник Путин на встрече с военнослужащими заявил, что Россия гордится героями спецоперации и их вкладом в защиту страны.

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    7 октября 2026, 14:27 • Новости дня
    Песков выразил надежду на встречу Путина с близкими в день рождения

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле искренне надеются на возможность Владимира Путина провести вечер своего дня рождения в кругу родных и близких.

    Владимир Путин в среду отмечает 74-летие, в его рабочем графике запланированы международные телефонные разговоры и оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, передает РИА «Новости».

    «Мы в администрации искренне надеемся, что вечером все-таки Путин даст возможность своим родным и близким поздравить себя с днем рождения. Мы, разумеется, все присоединяемся к этим поздравлениям», – заявил Песков.

    В среду Песков рассказал о серии телефонных разговоров Путина с иностранными лидерами в день рождения.

    Во вторник Песков назвал поздравления близких главным для президента в этот день. Также Песков анонсировал серию международных контактов главы государства.

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    7 октября 2026, 15:04 • Новости дня
    Президент Ирана поздравил Путина с днем рождения

    Президент Ирана Пезешкиан поздравил Путина с днем рождения

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и пожелал российскому государству процветания.

    Стороны обсудили укрепление двусторонних отношений, передает РИА «Новости» со ссылкой на офис иранского президента.

    В ходе переговоров Пезешкиан и Путин подчеркнули важность продолжения и развития стратегического сотрудничества Тегерана и Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Узбекистана высоко оценил вклад Путина в партнерство государств.

    Президент Туркмении поздравил российского лидера с днем рождения.

    Уполномоченный президент Венесуэлы также направила поздравления главе государства.

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      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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