Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».22 комментария
Ушаков анонсировал визит Путина на саммит СНГ в Туркмению
Ушаков: Путин 8-9 октября посетит Туркмению для участия в саммите СНГ
Президент Владимир Путин 8-9 октября совершит рабочий визит в Туркмению для участия в саммите стран Содружества Независимых Государств, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Четверг–пятница, 8-9 октября – рабочий визит нашего президента в Туркменистан... Под председательством президента Туркменистана Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова состоятся два крупных мероприятия на высшем уровне – заседание Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств и Каспийский экологический саммит», – передает слова Ушакова РИА «Новости».
Мероприятия состоятся в курортном комплексе «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря недалеко от города Туркменбаши.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита ШОС.
В июне президент заявил об успешном проведении саммита Россия – АСЕАН.
В январе посол России в Ашхабаде сообщил о визите главы государства на саммит СНГ в Туркмении.