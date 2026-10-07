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Глава МИД Белоруссии заявил об отсутствии предела интеграции в СНГ
Глава МИД Белоруссии: У СНГ есть все предпосылки для дальнейшего развития
Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ в Туркмении заявил, что у Содружества есть все предпосылки для дальнейшего развития и отсутствуют какие-либо пределы для интеграции.
«По мнению белорусской стороны, конечно же, предела интеграции нет», – заявил Рыженков. Как передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство БелТА, министр отметил, что на фоне фундаментального переустройства мира у организации есть все предпосылки для дальнейшего роста.
Он подчеркнул, что первоочередной целью должно стать упреждение и преодоление разночтений внутри объединения. По его словам, государствам необходимо продолжать работу над повышением роли СНГ как устойчивой многосторонней площадки в Большой Евразии, где страны говорят одним голосом.
Министр добавил, что Содружество способно внести вклад в формирование справедливой системы глобального управления. Рыженков призвал участников придерживаться единой позиции по региональным вызовам и вопросам неделимой безопасности на евразийском континенте.
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