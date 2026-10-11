Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.2 комментария
Захарова сыграла ключевую роль для возвращения команды Звинчука
Основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук рассказал о ключевой роли официального представителя МИД России Марии Захаровой в освобождении и возвращении его команды из Черногории.
«Насколько я знаю, Мария Захарова сыграла одну из ключевых ролей. Более того, она координировала работу посольств и в Черногории, и в Сербии», – приводит слова Звинчука РИА «Новости».
Он подчеркнул, что сотрудники дипломатических представительств сопровождали команду на каждом этапе их пути на родину. Сейчас все участники инцидента находятся в полной безопасности.
Журналистов задержали в пятницу в черногорском городе Рисан после официального запроса на съемку фильма в Цетинском монастыре. Посольство России оперативно потребовало от местных властей разъяснить причины произошедшего.
Вскоре дипломаты добились освобождения россиян, в ночь на воскресенье они вернулись в Россию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Черногории объяснил причины задержания администратора «Рыбаря». Звинчук рассказал подробности задержания в Черногории.