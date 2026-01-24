Юную теннисистку из России дисквалифицировали за поведение на сборах

Российскую 14-летнюю теннисистку отстранили за неподобающее поведение на сборах

Tекст: Тимур Шайдуллин

14-летняя российская теннисистка была отстранена от участия в соревнованиях из-за недостойного поведения на сборах, передает ТАСС. Девушка выступала за национальную сборную по настольному теннису.

Дисциплинарное разбирательство показало, что ее действия нанесли ущерб репутации настольного тенниса в России и не соответствовали статусу игрока сборной. Это стало основанием для вынесения строгого решения.

По итогам теннисистке назначили прямую дисквалификацию на три месяца. Кроме того, ей назначено условное наказание сроком шесть месяцев, которое вступит в силу в случае новых нарушений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее 10-летний спортсмен из Петербурга был дисквалифицирован на три месяца за повреждение двери после проигрыша на первенстве России по настольному теннису.

А до этого контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал футболиста грозненского «Ахмата» Евгения Харина на два матча за неподобающее поведение.



