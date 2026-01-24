Более 1,2 млн жителей Киева и Чернигова лишились света

Свыше 1,2 млн жителей Киева и Чернигова остались без электричества

Tекст: Тимур Шайдуллин

Более 1,2 млн потребителей в Киеве и Чернигове оказались обесточены. Вице-премьер Украины Алексей Кулеба сообщил, что в Киеве без электричества остались свыше 800 тыс. абонентов, а в Чернигове – более 400 тыс. жителей, передает ТАСС.

В субботу в Киеве и других регионах страны были введены аварийные отключения электричества. По словам Кулебы, ситуация остается сложной из-за массовых повреждений генерирующей и распределяющей инфраструктуры.

На Украине действует режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Ежедневно во всех регионах страны происходят многочасовые отключения света. В случае новых повреждений или перегрузки системы применяются аварийные отключения. Наиболее тяжелая ситуация сохраняется в Киеве и областях севера, востока и юго-востока страны.

Также в субботу стало известно, что киевское метро перевели на ручное управление из-за перебоев с электричеством.

А в Одесской и Днепропетровской областях в субботу ввели экстренные графики отключения электроэнергии по приказу «Укрэнерго». В Черновицкой области также объявили о подобных мерах, что подтверждает сохраняющийся энергетический кризис.

