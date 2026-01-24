Полицией задержан москвич, укусивший подругу и укравший автомобиль в Тосно

Полиция задержала москвича, укусившего подругу и укравшего автомобиль в Тосно

Tекст: Мария Иванова

В Ленинградской области задержан 28-летний житель Москвы, которого подозревают в грабеже, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел еще 1 января: в полицию Тосненского района обратилась 37-летняя местная жительница, заявив, что бывший сожитель напал на нее в подъезде дома на улице Чехова в Тосно, укусил за щеку и отобрал мобильный телефон и ключи от автомобиля Opel Astra. После этого мужчина уехал на ее машине.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ – грабеж. Полицейские из угрозыска задержали подозреваемого 23 января в Москве в ходе рабочей командировки.

Как отмечают в ведомстве, украденные вещи удалось изъять. Мужчина был задержан на основании ст. 91 УПК РФ и доставлен в полицию Ленинградской области.

