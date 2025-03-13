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    Посмотрим – смогут ли США свалить Зеленского. При всей несопоставимости веса президента США и украинского узурпатора не забываем – на стороне последнего антитрамповские силы в Европе и США.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв России суждено раскалывать Запад

    Если мы допустим, что единство коллективного Запада было временным явлением, то для России актуализируется вопрос: нужно ли как-то помогать расколу между США и Европой?

    0 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий ИИ подталкивает человечество к новому каменному веку

    Появление искусственного интеллекта как нового, потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет и просто рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества. Возможны разные варианты, причем некоторые могут оказаться очень драматическими.

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    13 марта 2025, 13:21 • Новости дня

    Убившего двух женщин в один день мужчину отправили на лечение

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Напавшего с разницей в несколько часов на двух женщин в Москве в декабре 2023 года мужчину отправили на принудительное лечение в специализированную медицинскую организацию, сообщили в столичной прокуратуре.

    Преступления были совершены 23 декабря 2023 года с разницей в несколько часов, первая жертва была убита в гостинице на Народном проспекте, где временно проживал обвиняемый, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Он познакомился с ней в ночном клубе, после чего пригласил в гостиницу. В ходе конфликта мужчина перерезал жертве шею ножом, завернул тело в простыню и оставил в ванной комнате.

    После этого злоумышленник отправился к своей второй жертве, находившейся в квартире на Мукомольном проезде. Он нанес женщине более 22 ножевых ранений, от которых она скончалась на месте из-за массивной кровопотери. Мужчина был задержан на месте преступления и взят под стражу.

    Ранее жительница Благовещенского района Башкирии, ранее осужденная за убийство мужа, призналась в убийстве топором своего сына и подруги.

    12 марта 2025, 18:25 • Новости дня
    Таксистам изменили правила работы в аэропортах Москвы
    Таксистам изменили правила работы в аэропортах Москвы
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На территории аэропортов Московского региона с марта запретят предлагать услуги такси вне специальных стоек заказа, согласно постановлению правительства Подмосковья.

    На территории аэропортов Московской области вводится запрет на предложение и оформление услуг по перевозке легковым такси без стоек для заказа, передает «Известия». Эти изменения вступают в силу уже в марте в соответствии с постановлением правительства Подмосковья.

    Согласно документу, услуги такси теперь должны предоставляться только за специальными стойками, которые обязаны будут оборудовать перевозчики, водители такси или службы заказа. Это требование соответствует Федеральному закону № 580-ФЗ.

    Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области поручено в течение месяца с момента официального опубликования постановления разработать и утвердить требования к оборудованию и оформлению стойки заказа такси.

    Ожидается, что данные меры улучшат организацию работы такси и обеспечат комфорт для пассажиров в аэропортах региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение в Минкультуры с предложением разработать для водителей такси курсы по умению ориентироваться в Москве без навигатора и ввести «Булгаковский экзамен» на знание города.

    При возникновении проблем с геолокацией в Москве водители такси по закону должны ориентироваться в городе без навигатора, заявил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

    Средний заработок московских таксистов с августа по октябрь составил 153 тыс. рублей, следует из исследования платформ «Мигрант Сервис» и SunCar.

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    11 марта 2025, 06:19 • Новости дня
    ПВО сбила 60 летевших на Москву беспилотников
    ПВО сбила 60 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожено 60 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «На данный момент сбили уже 58 вражеских БПЛА», – сообщил Собянин в Telegram.

    Он также сообщил, что «на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

    Позднее он сообщил об уничтожении еще двух БПЛА.

    «На данный момент на территории города Москвы незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице», – говорится в сообщении.

    Напомним, беспилотники атаковали Москву. Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово. Рязанская и Тульская области также подверглись атакам беспилотников.

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    13 марта 2025, 11:10 • Видео
    Как ослабить Трампа. План Европы

    Евросоюз «взял под козырек» и теперь поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа с перемирием на Украине. Там как будто ищут повод помириться с Вашингтоном, но в то же время готовы всадить нож в спину Трампа. У Урсулы своя «прокси-война», то есть война чужими руками.

    Коментарии (0)
    11 марта 2025, 05:04 • Новости дня
    Беспилотники атаковали Москву

    Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО летевших на Москву беспилотников

    Беспилотники атаковали Москву
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО уничтожила более 30 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово.

    Собянин сообщил в Telegram, что «в Раменском городском округе отражена атака шести беспилотников, летевших на Москву». Затем был сбит «еще один вражеский беспилотник». После этого мэр сообщил об уничтожении в городском округе Домодедово и Раменском городском округе еще четырех беспилотников.

    «На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», – говорится в сообщении.

    Позднее он сообщил, что отражена атака еще 15 БПЛА, затем были нейтрализованы еще семь.

    Росавиация сообщила в Telegram, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск в 04.24 мск введены на работу аэропорта Жуковский (код ИКАО: UUBW), а в 04.40 мск – в аэропорту Домодедово (код ИКАО: UUDD). Кроме того, ограничения введены в нижегородском аэропорту Стригино (код ИКАО: UWGG).

    Напомним, в воскресенье вводились ограничения в аэропортах Астрахани, Волгограда, Казани и Нижнего Новгорода.

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    11 марта 2025, 09:29 • Новости дня
    Собянин: Отбита рекордная атака украинских беспилотников на Москву

    Собянин: Силы ПВО отбили рекордную атаку беспилотников на Москву

    Собянин: Отбита рекордная атака украинских беспилотников на Москву
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешной защите столицы силами ПВО от массированной атаки беспилотников ВСУ, в ходе которой были сбиты сотни вражеских аппаратов.

    В своем Telegram-канале он указал, что силы противовоздушной обороны отбили самую массированную атаку беспилотников на Москву. Мэр столицы отметил, что были сбиты сотни боевых беспилотников на различных рубежах.

    Собянин поблагодарил силы ПВО Воздушно-космических сил Министерства обороны за отличную работу, подчеркнув их профессионализм в защите столицы.

    Напомним, в Липецкой области упавший БПЛА ранил человека и повредил четыре автомобиля. Обломки дрона упали на железную дорогу во Владимире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью.

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    11 марта 2025, 08:42 • Новости дня
    Захарова: ВСУ атаковали Москву дронами во время визита генсека ОБСЕ

    Захарова сообщила об атаке дронов Киева на Москву во время визита генсека ОБСЕ

    Захарова: ВСУ атаковали Москву дронами во время визита генсека ОБСЕ
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ направили дроны на Москву во время визита генсека ОБСЕ, это уже не первый раз, когда визит высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Очередной визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождался атакой дронов со стороны киевского режима. На этот раз нападение произошло в момент пребывания в столице генерального секретаря ОБСЕ, написала Захарова в Telegram-канале.

    Она отметила, что ОБСЕ, изначально задуманная как организация для обеспечения безопасности и сотрудничества в Европе, теперь потеряла свою значимость из-за влияния спонсоров Владимира Зеленского, которые превратили ее в «говорильню». Это подрывает доверие к организации и ослабляет ее способность решать реальные проблемы безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО сбили 69 дронов, которые летели на Москву. Сообщалось, что в результате атаки дронов в Подмосковье погиб человек, а трое получили ранения. Аэропорт Внуково временно ограничил прием и выпуск самолетов из-за атаки дронов.

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    11 марта 2025, 12:24 • Новости дня
    После атаки БПЛА в Подмосковье погибли два человека, 18 ранены

    Минздрав сообщил о 18 пострадавших и двух погибших после атаки БПЛА в Подмосковье

    Tекст: Вера Басилая

    В результате массированной атаки беспилотников ВСУ в Подмосковье погибли два человека и еще 18 получили ранения, в том числе трое детей, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    По словам Кузнецова, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Подмосковье различные травмы и ранения получили 18 человек, включая троих детей, двое взрослых погибли, передает РИА «Новости».

    В Липецкой области также пострадал один человек, его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

    По данным Минздрава, после атаки в стационарах находятся шесть человек, включая одного ребенка. Кузнецов отметил, что одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, медики борются за ее жизнь. Еще один пациент – в тяжелом состоянии.

    Остальные пострадавшие, включая ребенка, находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. Двенадцать человек, среди которых два ребенка, получают медицинскую помощь амбулаторно. Все пациенты проходят необходимую диагностику и лечение, добавил Кузнецов.

    Ранее власти Подмосковья сообщили, что в результате атаки беспилотника в подмосковном городе Видное скончался 50-летний мужчина, врачи до последнего боролись за его жизнь. До этого сообщалось, что при атаке дронов ВСУ в Подмосковье погиб человек и ранены 14 жителей.

    Минобороны сообщило, что силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешной защите столицы силами ПВО от массированной атаки беспилотников ВСУ, в ходе которой были сбиты сотни вражеских аппаратов.

    Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на Москву.

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    11 марта 2025, 07:33 • Новости дня
    В Подмосковье при атаке дронов погиб человек, трое получили ранения

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе атаки беспилотников на Ленинский городской округ и Домодедово погиб один человек и трое пострадали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    В своем Telegram-канале он указал, что в результате атаки беспилотников на Москву и Подмосковье погиб один человек и трое получили ранения.

    Упавшие обломки беспилотников привели к повреждению многоквартирного дома в Раменском. Были повреждены семь квартир, из которых эвакуированы двенадцать человек, включая троих детей.

    Губернатор отметил, что все оперативные службы находятся на местах, где требуется помощь людям.

    Атака произошла в Ленинском городском округе и Домодедово, где все оперативные службы работают над оказанием помощи пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что силами ПВО было уничтожено 69 беспилотников, летевших на столицу.

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    11 марта 2025, 07:19 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 69 летевших на Москву украинских дронов

    Собянин сообщил о сбитии 69 беспилотников, направлявшихся к Москве

    Силы ПВО сбили 69 летевших на Москву украинских дронов
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что силами ПВО было уничтожено 69 беспилотников, летевших на столицу, и соответствующие службы продолжают работу на месте событий.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что общее количество сбитых беспилотников, направлявшихся на столицу, достигло 69, передает ТАСС. Собянин отметил, что все беспилотные летательные аппараты были уничтожены силами противовоздушной обороны Министерства обороны.

    По словам мэра, соответствующие службы продолжают работу на местах, где были обнаружены и уничтожены вражеские дроны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 60 беспилотников, летевших на столицу. Позже Собянин также сообщил, что силы ПВО сбили еще пять беспилотников, пытавшихся проникнуть в воздушное пространство Москвы.

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    11 марта 2025, 08:32 • Новости дня
    При атаке БПЛА на «Мираторг» в Домодедове погиб сотрудник, двое пострадали

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки беспилотника на дистрибьютерский центр компании «Мираторг» в Домодедовском районе погиб охранник, также пострадали еще двое сотрудников, сообщили в компании.

    Фрагменты БПЛА упали на территорию центра «Мираторг» в Домодедове, что привело к гибели одного сотрудника и травмам у двух других, передает ТАСС.

    В результате инцидента погиб охранник автопарковки, сообщили в медицинских службах. Также произошло возгорание автомобилей, находившихся на парковке. Пострадавшие сотрудники были оперативно доставлены в больницы Видного и Домодедова, где им оказана медицинская помощь.

    Компания «Мираторг» выразила соболезнования семье погибшего и заявила о намерении активно сотрудничать с властями для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

    На месте работают экстренные службы, проводятся следственные действия и оценивается нанесенный ущерб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что силами ПВО было уничтожено 69 беспилотников, летевших на столицу. В ходе атаки беспилотников на Ленинский городской округ и Домодедово погиб один человек и трое пострадали.

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    11 марта 2025, 03:52 • Новости дня
    В результате пожара в Новой Москве погиб один человек

    Tекст: Антон Антонов

    Один человек стал жертвой пожара в административном здании в деревне Мамыри в Новой Москве, сообщили в МЧС.

    Пожар потушили. Горело двухэтажное административное здание. Огонь охватил 500 кв. м, по всей площади обрушилась кровля, передает ТАСС.

    Напомним, в результате пожара в тепличном комплексе подмосковного Чехова погибли четыре человека.

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    12 марта 2025, 17:07 • Новости дня
    В Центральном детском магазине в Москве эвакуировали посетителей из-за возгорания

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столичном Центральном детском магазине зафиксировано возгорание, оттуда эвакуировали посетителей, сообщил источник в оперативных службах.

    Возгорание началось в витрине на первом этаже Центрального детского магазина, сообщил собеседник ТАСС. По его словам, здание эвакуировано.

    Ранее на угольной шахте «Заполярная-2» в Воркуте произошло возгорание, что привело к эвакуации 290 горняков, сообщили в пресс-службе МЧС.

    Ранее при пожаре в Москве погиб человек.

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    11 марта 2025, 07:41 • Новости дня
    На парковке в Домодедово вспыхнул пожар

    На парковке «Мираторга» в Домодедово произошло возгорание, работают спасатели

    Tекст: Александра Юдина

    Возгорание произошло на парковке «Мираторга» в Домодедово, где уже задействованы спасатели, сообщила глава округа Евгения Хрусталева.

    В своем Telegram-канале она указала, что возгорание произошло на парковке торговой сети «Мираторг» в Домодедово. На месте инцидента работают спасатели.

    Причины возгорания пока не уточняются. Власти призывают соблюдать осторожность и следовать указаниям служб экстренного реагирования. О пострадавших в результате происшествия информации пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что силами ПВО было уничтожено 69 беспилотников, летевших на столицу. Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово.

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    11 марта 2025, 06:56 • Новости дня
    Собянин сообщил о ликвидации еще пяти беспилотников

    Собянин сообщил о сбитии пяти беспилотников на подлете к Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы ПВО сбили пять беспилотников, пытавшихся проникнуть в воздушное пространство Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.

    Пять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, были уничтожены силами противовоздушной обороны, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

    Собянин отметил, что подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны продолжают успешно отражать массированные атаки вражеских беспилотников на столицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 60 беспилотников, летевших на Москву. Также сообщалось, что беспилотники атаковали Москву и была отражена атака на Рязанскую и Тульскую области.

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    11 марта 2025, 07:59 • Новости дня
    На станции Домодедово зафиксировали задержки движения поездов

    На станции Домодедово зафиксировали задержки движения поездов из-за увеличенных интервалов

    Tекст: Александра Юдина

    Временные задержки в движении поездов на станции Домодедово Павелецкого направления Московской железной дороги вызвали сбои в расписании, сообщает МЖД.

    Движение поездов на станции Домодедово Павелецкого направления Московской железной дороги осуществлялось с увеличенным интервалом, передает РИА «Новости».

    Это привело к задержкам в пути следования ряда поездов в оба направления. Московская железная дорога извинилась за доставленные неудобства и заявила о принятии мер для возвращения к штатному режиму работы.

    Между тем глава округа Евгения Хрусталева сообщила, что движение поездов через станцию Домодедово было полностью остановлено как в сторону Москвы, так и в область.

    Однако позднее она отметила, что движение электропоездов по первому и второму пути на Москву было запущено, и в течение 40 минут ожидалось полное восстановление движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что силами ПВО было уничтожено 69 беспилотников, летевших на столицу. Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово. Позднее аэропорт Внуково временно ограничил прием и выпуск самолетов.

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    11 марта 2025, 07:52 • Новости дня
    Аэропорт Внуково временно ограничил прием и выпуск самолетов

    Tекст: Александра Юдина

    Аэропорт Внуково в Москве временно ввел ограничения на движение самолетов, сообщили в Росавиации.

    Московский аэропорт Внуково ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров и персонала, передает РИА «Новости».

    Пассажирам рекомендовано следить за обновлениями и контактировать с авиакомпаниями для получения актуальной информации о своих рейсах.

    Ожидается, что ограничения будут сняты, как только ситуация нормализуется и аэропорт возобновит работу в полном объеме.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 60 беспилотников, летевших на Москву. Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово.

    Также сообщалось, что беспилотники атаковали Москву и была отражена атака на Рязанскую и Тульскую области.

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