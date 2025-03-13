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Убившего двух женщин в один день мужчину отправили на лечение
Напавшего с разницей в несколько часов на двух женщин в Москве в декабре 2023 года мужчину отправили на принудительное лечение в специализированную медицинскую организацию, сообщили в столичной прокуратуре.
Преступления были совершены 23 декабря 2023 года с разницей в несколько часов, первая жертва была убита в гостинице на Народном проспекте, где временно проживал обвиняемый, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Он познакомился с ней в ночном клубе, после чего пригласил в гостиницу. В ходе конфликта мужчина перерезал жертве шею ножом, завернул тело в простыню и оставил в ванной комнате.
После этого злоумышленник отправился к своей второй жертве, находившейся в квартире на Мукомольном проезде. Он нанес женщине более 22 ножевых ранений, от которых она скончалась на месте из-за массивной кровопотери. Мужчина был задержан на месте преступления и взят под стражу.
Ранее жительница Благовещенского района Башкирии, ранее осужденная за убийство мужа, призналась в убийстве топором своего сына и подруги.