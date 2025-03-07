У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.0 комментариев
Зарубившая топором мужа жительница Башкирии призналась в убийстве подруги и сына
Жительница Башкирии призналась в убийствах сына и подруги через 20 лет после преступлений
Жительница Благовещенского района Башкирии, ранее осужденная за убийство мужа, призналась в убийстве топором своего сына и подруги, следует из сообщения СК и полиции Башкирии.
Жительница Башкирии, ранее осужденная за убийство мужа, призналась в совершении еще двух убийств. Она рассказала, что убила сына и подругу аналогичным способом – нанесла смертельные удары топором, а затем подожгла тела, чтобы скрыть следы преступления, передает РИА «Новости».
Первое преступление жительница Благовещенского района совершила в 1990-х, когда зарубила топором своего мужа. В 1994 году суд признал ее виновной в умышленном убийстве и приговорил к трем годам лишения свободы. Впоследствии она призналась в убийстве сына. По ее словам, между ними возник конфликт из-за бытовых разногласий, в ходе которого она толкнула его, что привело к смертельной травме головы. Чтобы скрыть следы, она подожгла дом, но следователи смогли установить ее вину.
Кроме того, женщина призналась в убийстве подруги, совершенном в 2005 году. По ее словам, во время посещения подруги она из-за ревности нанесла ей несколько ударов топором и подожгла одеяло на диване, прежде чем скрыться с места происшествия. Тело женщины было обнаружено соседями, которые потушили пожар.
В настоящее время женщина содержится под стражей и ей предъявлены обвинения в убийстве двух человек. Следствие продолжается, проводится работа по сбору доказательств и уточнению всех деталей преступлений.
Ранее жительница Нижнего Тагила получила шесть лет за убийство мужа, которого забила насмерть табуретом.
До этого жительница Красноярского края зарубила трехлетнюю дочь топором и чуть не убила еще одну из-за обиды на мужа, уличенного в измене.