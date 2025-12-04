Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.2 комментария
Международная федерация самбо разрешила россиянам выступать с флагом и гимном
Международная федерация самбо (FIAS) допустила российских спортсменов к международным соревнованиям под национальным флагом и с исполнением гимна.
Заседание исполнительного комитета FIAS, на котором было принято это решение, состоялось в четверг, передает ТАСС. Президент Европейской федерации самбо и Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев выразил благодарность коллегам за их поддержку. «Искренне благодарен членам исполнительного комитета за принятое решение, – сказал Елисеев. – Для всей большой семьи самбо – это чрезвычайно важный шаг, который восстанавливает спортивную справедливость, развивает наш спорт».
Он также отметил, что самбо является частью национальной идентичности, объединяющим видом спорта для жителей России разных национальностей и культур. По его словам, самбо учит уважать традиции всех народностей и способствует единству, основанному на уважении прав каждого человека.
Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российских паралимпийцев, оспаривавших недопуск на соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).