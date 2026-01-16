«Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.10 комментариев
В Белоруссии стартовала внезапная масштабная проверка армии
Внезапная масштабная проверка армии начата в Белоруссии по поручению президента страны Александра Лукашенко, сообщил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.
По его слолвам, внезапная масштабная проверка вооруженных сил стартовала в Белоруссии по поручению президента Александра Лукашенко, передает РИА «Новости».
Вольфович заявил, что проверка будет проходить в несколько этапов и охватит широкий спектр задач.
По словам Вольфовича, «по поручению президента начата масштабная проверка вооруженных сил. Она будет носить комплексный характер и состоять из нескольких этапов. Мероприятия проверки имеют внезапный характер». Он также отметил, что акцент сделан на внедрение опыта специальной военной операции, а также на вопросы охраны воинских частей и противодействия современным средствам поражения, включая беспилотные летательные аппараты.
Вольфович подчеркнул, что президент лично утвердил замысел проверки и планирует принимать участие, однако конкретные части и сроки своего участия Лукашенко определит самостоятельно. Первыми под проверку попали воинские части технического обеспечения, где размещены различные образцы бронетанкового вооружения и техники. По данным госсекретаря, это одни из крупнейших частей в структуре вооруженных сил страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белоруссии прошли проверки боеготовности армии.
Президенту Белоруссии предложили создать женские полки.
Министерство обороны Белоруссии сообщило о марше танкового батальона.