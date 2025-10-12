Минобороны Белоруссии сообщило о марше танкового батальона

Tекст: Дмитрий Зубарев

Воинские части вооруженных сил Белоруссии совершают марш в районы предназначения, включая преодоление водной преграды по наведенной понтонной переправе, передает РИА «Новости». Министерство обороны страны сообщило, что это часть второго этапа проверки армии, начатого по поручению президента.

Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил: «Вручены распоряжения на совершение марша – танковый батальон совершает марш своим ходом». Он уточнил, что маршрут охватывает расстояние суточного перехода и проходит с одного полигона на другой. Особое внимание уделяется учету опыта спецоперации – охране с воздуха, дежурным огневым средствам и противодроновой защите.

Вольфович отметил, что марш проходит в сложных условиях, по наведенным понтонным переправам. Он добавил, что инженерные подразделения Северо-западного оперативного командования успешно справились с задачей быстрой организации переправ и обеспечением их прикрытия от воздушных угроз.

В ходе первого этапа проверки, проходившего с 6 октября, отрабатывались вопросы приведения частей в боевую готовность, укомплектования, подъема запасов и инженерного оборудования районов сосредоточения. Особое внимание уделялось тактической маскировке, защите от воздушного противника и диверсионно-разведывательных групп.

По словам Вольфовича, личный состав показывает высокий профессионализм, однако окончательные итоги проверки будут подведены после завершения всех этапов, включая контрольные занятия по боевой, инженерной и физической подготовке.

