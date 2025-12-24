Собянин заявил о вкладе тысяч москвичей в СВО

Tекст: Ольга Иванова

Тысячи москвичей сейчас находятся на передовой в зоне спецоперации на Украине, помогают бойцам и охраняют небо над столицей, передает ТАСС. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления в Мосгордуме, подводя итоги работы правительства города.

В своей речи мэр подчеркнул: «Наш сегодняшний разговор проходит в сложное время. Без малого четыре года Россия ведет борьбу за свою безопасность и суверенитет. Эта борьба требует от нас предельной собранности и мобилизации всех сил и ресурсов. Тысячи москвичей находятся на линии боевого соприкосновения, охраняют небо над столицей, помогают жителям Донецка, Луганска и других пострадавших регионов, производят продукцию, необходимую для армии России, трудятся в госпиталях для раненых бойцов и оказывают огромную добровольную помощь. От всей души хочу поблагодарить каждого из них за мужество, стойкость и готовность внести свой вклад в общее дело».

Собянин отметил, что несмотря на непростые условия, задачи развития мегаполиса продолжают реализовываться. По его словам, городские власти «ни на шаг не отступают от стратегических целей, ставят перед собой новые амбициозные задачи, стремятся к конкурентоспособности с крупнейшими мегаполисами мира и созданию в Москве комфортных, современных и безопасных условий жизни».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города. Он отметил значительный вклад жителей столицы в успешное проведение спецоперации на Украине.

