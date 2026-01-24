На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.15 комментариев
Захарова отметила уникальную атмосферу дружбы на приеме в посольстве Китая
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила искреннюю атмосферу и взаимное уважение на новогоднем приеме в посольстве Китая.
Захарова в Telegram-канале сообщила, что в пятницу в посольстве КНР в Москве прошел традиционный новогодний прием для ведущих российских СМИ и дипломатов.
«Российско-китайская дружба существует не только на бумаге и в формулировках документов, но проявляется и в живом общении, взаимном уважении и общей ответственности за будущее, которое мы продолжаем строить вместе», – написала Захарова.
По словам Захаровой, на мероприятии царила теплая, лишенная формальностей атмосфера, что подчеркнуло прочность сотрудничества между Россией и Китаем во всех сферах, включая информационную. Она также добавила, что взаимодействие стран проверено временем и основано на дружбе.
«Дружба между Россией и Китаем – навсегда!» – заключила официальный представитель МИД.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сложная и быстро меняющаяся мировая ситуация требует постоянного диалога между Москвой и Пекином.